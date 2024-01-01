TutorEva 是一款由 GPT 提供支援的人工智慧工具，旨在為學生提供教育支援和解決方案。該工具主要透過全天候提供人工智慧驅動的解決方案來促進家庭作業和考試準備。 TutorEva 的服務範圍從解決使用者上傳的特定問題到提供整體作業完成的指導。它旨在處理來自廣泛大學學科的查詢。 它具有多種功能，包括 AI CourseMate（可以吸收課程教科書和文件以幫助提高 GPA）和 DocSolver（允許用戶上傳整個作業以獲取解決方案）。 此外，TutorEva 還提供經過專家驗證的熱門教科書解決方案以及帶有詳細指導說明的互動式 AI 輔導系統。 TutorEva 提供及時、詳細的協助，以個人化的指導和生動的解釋超越聊天機器人層級的互動。而且，它還為用戶提供了一個提問的平台，使學習過程更具互動性。 TutorEva 還可以透過 TutorEva Extension 提供教科書作業和線上學習困難的幫助。此擴充方便直接從使用者螢幕上裁剪和解決問題，提高線上學習的效率。 Tutoreva 一直被描述為學習夥伴，不僅在解決問題方面提供支持，還為作業和考試的準備提供支援。

網站： tutoreva.com

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