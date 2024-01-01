替代項 - TSYS
Payoneer
payoneer.com
Payoneer是一家美國金融服務公司，提供線上匯款、數位支付服務並為客戶提供營運資金。
Stripe
stripe.com
Stripe 是一家美國金融服務和軟體即服務 (SaaS) 公司，總部位於美國加州舊金山。該公司主要為電子商務網站和行動應用程式提供支付處理軟體和應用程式介面（API）。
Skrill
skrill.com
進行快速、安全的付款和國際匯款。從投注和交易到購物和遊戲，Skrill 讓您的資金管理變得簡單。
Razorpay
razorpay.com
印度線上支付網關，擁有一流的 API、整合程式、強大的安全性和強大的儀表板
Neteller
neteller.com
註冊免費的 NETELLER 帳戶，以更快、更安全的方式在線上匯款和收款。立即探索我們屢獲殊榮的電子錢包。
GoCardless
gocardless.com
您可以在 GoCardless 儀表板中管理客戶、制定計劃並進行直接扣款付款。
Mollie
mollie.com
使用 Mollie Payments 開始發展您的業務： ✓ 15 分鐘內接受付款 ✓ 誠實的定價 ✓ 所有領先的付款方式。立即付款 »
Xendit
xendit.co
輕鬆接受和發送付款。 Xendit 是印尼、菲律賓和東南亞領先的支付網關。透過一次集成，您的企業即可在印尼和菲律賓接受付款。信用卡及金融卡、電子錢包、銀行轉帳等。
WePay
wepay.com
WePay 是一家總部位於美國的線上支付服務供應商，透過其 API 向眾籌網站、市場和小型企業軟體公司等平台企業提供整合且可自訂的支付解決方案。它為合作夥伴提供詐欺和風險保護。
PaySimple
paysimple.com
登入您的 PaySimple 帳戶。沒有帳戶？註冊即可開始在線上接受付款、自動計費和開立發票，並建立安全的客戶資料庫。
Cashfree
cashfree.com
數位印度的支付。為成長型企業收款和付款的最快、最簡單的方式
Poynt
poynt.com
GoDaddy 的 Poynt：您的一體化全商務支付解決方案。 Poynt 是一個互聯商務平台，包括硬體、軟體和應用程序，為商家提供實現業務轉型的技術。
Checkout.com
checkout.com
Checkout.com 協助您的企業向更多客戶提供更多付款方式和貨幣。一流的信用卡和替代支付網關。
Dwolla
dwolla.com
Dwolla 是一家僅在美國提供線上支付系統和行動支付網路的電子商務公司。
BlueSnap
bluesnap.com
BlueSnap 是電子商務、B2B 和 SaaS 公司的線上支付解決方案，專門為線上業務提供全球支付處理和支付網關解決方案。
LEDGERS
ledgers.cloud
與業務保持聯繫 發票、考勤、商品及服務稅合規性、會計和稅務申報工具可協助您隨時隨地管理業務。
EBizCharge
ebizcharge.com
EBizCharge 是一組收款工具，可直接在您的企業已使用的系統內運作。
Monnify
monnify.com
Monnify 是一種支付網關，可供企業定期或一次性接受客戶付款。 Monnify 為企業提供了一種更簡單、更快、更便宜的方式，透過其網路和行動應用程式使用方便的支付方式在尼日利亞獲得最高的成功率。透過輕鬆整合我們的網路 SDK，您可以在網路平台上透過銀行卡和帳戶轉帳向客戶收取付款。 Monnify 的行動 SDK 可讓您在應用程式內接收客戶的卡片和帳戶轉帳付款。我們記錄齊全的 API 為您提供建立自訂專案和產品所需的一切。使用 Monnify，您的客戶可以使用 USSD、網路銀行或其行動銀行應用程式啟動簡單的銀行間轉賬，在您的網站或應用程式上向您付款。 Monnify 讓您透過金融卡在線上接...
Trustly Personal
trustly.com
無憂銀行付款。更簡單、更安全的付款方式。 直接從您的銀行帳戶進行或接收線上付款。只需從商家的網站/應用程式快速登入您的銀行即可。無需下載應用程序，無需手動輸入，無需建立帳戶。
Rapyd
rapyd.net
Rapyd 是一家全球金融科技組織，創建了世界領先的全球支付網絡，讓企業可以透過單一 API 整合本地支付方式。
PayNearMe
home.paynearme.com
PayNearMe 是現代且可靠的支付平台，可讓您的客戶以他們想要的方式、時間和地點進行支付。接受現金、金融卡、信用卡、ACH 和行動優先支付方式（包括 Apple Pay 和 Google Pay）——所有這些都透過單一平台進行。 PayNearMe 建立創新技術，專注於用戶體驗、客戶滿意度和可靠性，以便您每次都能收取每筆付款。
Adyen
adyen.com
單一解決方案中的端到端支付、資料和財務管理。了解金融科技平台，幫助您更快實現您的抱負。
Truevo
truevo.com
Truevo 是一家獲得許可的收單機構和金融科技公司，為歐洲各地的企業提供服務。我們專注於提供端到端支付解決方案，以實現更高的接受率、更快的交易速度和最佳的安全性。我們了解每項業務都是獨一無二的，我們的多樣化產品，包括收單、線上支付、卡片支付 (OCT)、連結支付、訂閱帳單、應用程式內支付和刷卡機，可滿足您的所有支付處理需求。我們讓企業能夠接受超過 150 種貨幣的信用卡、金融卡、Apple Pay 和 Google Pay 付款，並以您選擇的貨幣接收結算。作為 PCI-DSS 1 級支付提供商，我們保持最高水準的安全性和合規性，確保您在每筆交易中安心無憂。我們讓資金流動，讓您的業務能夠發展。
Tranzzo
tranzzo.com
我們竭盡全力確保可靠的線上支付，以便企業可以專注於更重要的事情。我們開發解決方案和技術，讓用戶隨時隨地在線上支付。
Teya
teya.com
我們建立工具來實現無憂支付、更好的業務管理、新客戶和回頭客，所有這些都以公平的條件進行。我們的一體化產品旨在簡化日常生活並釋放成長潛力，讓他們擺脫那些讓他們失去做生意樂趣的事情。我們正在建立一系列互聯解決方案，包括支付受理、企業帳戶服務、發卡、ePOS 系統、忠誠度和獎勵、網站建立和 CRM、線上可見性工具、預訂管理和免稅服務。
Maxpay
maxpay.com
Maxpay 是一個國際支付平台，只需點擊幾下即可幫助您的市場、線上商店和訂閱服務貨幣化
Finix
finix.com
根據您的業務規模而建構的付款方式。 使用我們的端到端解決方案打造無縫支付體驗，推動客戶參與。與可靠、直覺的 API 和方便的開箱即用功能整合。使用提高生產力的工具管理支付操作，包括費用、合規性等。
Tegro
tegro.money
企業線上支付 接受任何幣種的境外付款 快速連接和高支付轉換 普通在線錢箱的免費替代方案 40多個CMS和CRM現成模組 第二天提取資金到往來帳戶 海量支付 PCI DSS支付安全和專有的反詐騙解決方案
PayAdmit
payadmit.com
Payadmit 是您所有線上支付的一站式商店。它處理不同的付款選項，提供即時連接，並具有強大的智慧功能以實現順暢的交易。無論您使用哪種設備，您都會發現它既簡單又直觀 - 不僅是桌上型電腦，還包括平板電腦。您可以監控每筆交易以確保透明度。
Jumbula
jumbula.com
Jumbula 是一家線上註冊、付款和班級/營地管理系統的創新提供者，旨在簡化從課後活動到運動營等項目的管理任務。 Jumbula 旨在簡化和提高教育和娛樂專案的營運效率，提供一整套工具，滿足企業主、專案營運商和講師的獨特需求。產品特點： 1) 線上註冊： - 簡化註冊流程- 可自訂的註冊表- 即時課程和營地可用性2) 付款處理： - 安全的線上支付網關- 靈活的付款計劃和折扣-自動計費和開立發票3 ) 課程和營地管理： - 日程創建和管理- 出勤追蹤工具- 員工管理和溝通功能4) 家長和學生參與： - 用戶友好的家長入口網站- 即時通知和更新- 詳細的進度追蹤和報告5) 業務管理： - 全面...