TrustPulse
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TrustPulse 是一款獨立的社交證明應用程序，可與包括 WordPress 在內的所有網站平台整合。您必須擁有 TrustPulse 帳戶才能利用此外掛程式。按一下此處開始使用 TrustPulse FOMO 應用程式。 TrustPulse 附帶一個易於使用的社交證明通知產生器，可讓您創建漂亮的 WordPress FOMO 彈出窗口，並且已證明可以進行轉換。您可以自訂訊息、顏色、圖像等，以將您的 FOMO 社交證明通知與您的網站相符。 透過 TrustPulse，您可以在 2 種類型的 FOMO 活動中進行選擇： * 最近活動：顯示網站活動的即時串流，例如 WooCommerce 購買、會員網站註冊、電子郵件註冊等。 * On-Fire：顯示在給定時間內在您的網站上採取行動的人數。 使用 TrustPulse WordPress FOMO 插件，用戶可以看到轉換率立即提升。
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