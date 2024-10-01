替代項 - Trumpia
Odoo
odoo.com
Odoo 是一款業務管理軟體，包括 CRM、電子商務、計費、會計、製造、倉庫、專案管理和庫存管理。社群版本是自由軟體，根據 GNU LGPLv3 許可。還有一個專有的“企業”版本，它具有額外的功能和服務。該框架和核心 ERP 模組的源代碼由總部位於比利時的 Odoo S.A. 策劃。
Podium
podium.com
Podium 是一款由 AI 提供支援的一體化潛在客戶轉換和溝通平台，可與您已使用的工具整合。超過 100,000 家企業使用 Podium 在競爭中脫穎而出。 * Podium 是一種通訊工具，可協助企業進行網站轉換和客戶互動。 * 評論者經常提到從任何裝置存取應用程式的便利性、易用性以及對客戶溝通和網站轉換的正面影響。 * 用戶提到了客戶服務回應時間的問題、某些功能的困難以及對定價和合約條款的不滿。
Sideline
sideline.com
從任何裝置存取您的 Sideline 電話號碼以進行線上訊息傳遞。透過網路訊息傳遞，您可以在舒適的桌面上透過簡訊保持聯繫。
ManyChat
manychat.com
Manychat 是全球 D2C 品牌、零售商店、非營利組織、餐廳、房地產公司的第一大全通路平台。 Manychat 成立於 2016 年，每年支援超過 10 億次對話，在 190 多個國家/地區使用。立即吸引您的客戶。在 Instagram 私訊、Facebook Messenger、WhatsApp 和 SMS 中自動進行互動式對話，以發展您的品牌。無論您是希望產生更多潛在客戶、自動化行銷活動，還是透過增加 SLA 時間來提高客戶滿意度，Manychat 都擁有滿足您企業行銷需求的所有工具。這就是聊天行銷和Manychat。
Klaviyo
klaviyo.com
Klaviyo 透過智慧行銷自動化平台推動更智慧的數位關係，該平台由所有客戶推動，並從第一天起就進行了規模化設計。 Klaviyo 建立在靈活、即時的資料庫之上，集中了所有客戶資料（來自整個技術堆疊、任意時間長度、完整的詳細資訊），可以輕鬆創建、交付和優化令人難以置信的複雜和個人化體驗。電子郵件、簡訊、行動應用程式、評論、網路、付費廣告等等。使用 Klaviyo 加入超過 13 萬付費客戶的行列，提高轉換率和客戶終身價值，並以自己的方式成長。了解更多信息，請訪問 klaviyo.com。
Brevo
brevo.com
在當今競爭激烈的商業環境中，提供卓越的客戶服務對於打造蓬勃發展的品牌至關重要。透過 Conversations by Brevo，您可以將客戶支援提升到新的高度，同時促進銷售並培養持久的客戶關係。我們強大的一體化平台使您的團隊能夠提供一流的支援並簡化您的客戶服務營運。 真實的談話，即時 對話整合了電子郵件、即時聊天和 Facebook、WhatsApp 和 Instagram 等社交媒體管道。不再需要進行選項卡調整或複製貼上。將所有客戶互動集中在一個方便的來源。 將訪客轉化為客戶並釋放收入成長 使用我們的即時聊天小工具和聊天機器人吸引潛在客戶，確保他們在離開您的網站之前進行轉換。留住並培養...
JustCall
justcall.io
JustCall：一體化業務通訊平台透過語音、簡訊、電子郵件和 WhatsApp 與潛在客戶和現有客戶聯繫。透過 100 多個整合和 AI 魔法實現工作流程自動化，並觀察您的業務在自動駕駛儀上成長。 JustCall 受到全球 6,000 多家企業的信賴，使面向客戶的團隊能夠在即時和呼叫後人工智慧見解的推動下提供完美的客戶互動。需要注意的JustCall 頂級功能： ✅ 呼入和呼出呼叫✅ 發送和接收短信和彩信✅ 銷售撥號器（自動、預測和強力撥號器） ✅ 短信工作流程✅ 短信機器人✅ 多級短信IVR ✅ 實時客服協助✅智慧型- 支援 SMS Copilot ✅ AI 輔導 ✅ 情緒分析 ✅ AI...
Zoho Campaigns
zoho.com
促進銷售的電子郵件行銷軟體。 建立、發送和追蹤電子郵件行銷活動，幫助您建立強大的客戶群。從精美的電子郵件範本到易於使用的編輯器，從自動化工具到即時分析，Zoho Campaigns 擁有一切。
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign for Marketing 連接您在業務中使用的每個工具和管道，以便在客戶生命週期的每個狀態下吸引客戶。利用來自電子郵件行銷、社交媒體、數位廣告和您的網站的數據，與您的聯絡人量身定制個人化的接觸點，確保您的行銷有效、有吸引力且令人難忘，而不會浪費您的時間。我們讓自動化為您服務，讓您可以專注於使您的業務與眾不同的個人風格，並確保您沒有錯過與任何客戶的任何一步。您可以使用 ActiveCampaign 執行哪些操作？ - 在所有客戶接觸點上實現自動化個人化體驗- 追蹤整個客戶生命週期中的買家偏好、行為和許多自訂屬性，以進行更深入的細分和更有效的推廣- 基於幾乎任何參數...
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc. 是一家網路行銷公司，總部位於馬薩諸塞州沃爾瑟姆，在科羅拉多州拉夫蘭設有辦事處；和紐約，紐約。 Constant Contact 提供電子郵件、社群媒體和活動行銷工具，協助小型企業擴大客戶群。
Textline
textline.com
為現代支援和銷售團隊提供快速、友善、便利的商務簡訊管道，讓業務變得個人化。在最安全的商業簡訊平台上透過雙向通訊建立更牢固的客戶關係。我們協助包括 1-800-GOT-JUNK?、Tuft & Needle 和 Stuart Weitzman 在內的數千家公司打造創新的客戶和員工體驗。在 www.textline.com 上註冊免費試用，無需信用卡。問題？請致電 +1 415-849-4349 給我們發短信。
Keap
keap.com
Keap 是一款一體式 CRM 以及銷售和行銷自動化平台，旨在發展您的業務。透過 Keap，您可以輕鬆捕捉、組織、追蹤和培養所有潛在客戶，以增加銷售額和收入。為了確保您的成功，Keap 還提供專家指導、深入培訓、出色的支援和專門的企業家社群。
Heymarket
heymarket.com
Heymarket 是一種極其直觀的商業文字解決方案，可在您的員工和客戶之間提供安全可靠的簡訊。快速、輕鬆地大規模發送個人化短信，以獲得快速回應並保持客戶參與。在一處管理您的所有商務簡訊和文字對話，包括 WhatsApp、Facebook 和 Instagram Messenger、Google 的 Business Messages 和 Apple Messages for Business。用戶喜歡 Heymarket！共享收件匣、預定文字、自動回覆、帶有自訂欄位的易於使用的範本以及點滴行銷活動只是使 Heymarket 成為客戶成功、行銷、銷售和營運團隊首選的部分功能。管理員和 IT 經...
Vonage
vonage.com
Vonage（法定名稱 Vonage Holdings Corp.）是一家美國上市商業雲端通訊供應商。該公司成立於 2001 年，總部位於新澤西州霍姆德爾鎮，是一家基於互聯網協議語音 (VoIP) 的住宅電信服務提供商。 截至 2020 年，Vonage 的綜合收入為 12.5 億美元。 Vonage 的產品包括統一通訊、聯絡中心應用程式和通訊 API。
EZ Texting
eztexting.com
EZ Texting 為美國和加拿大的數千家企業提供易於使用的自助式群發簡訊服務。我們專注於透過積極的外展和參與幫助當地企業成長並保留收入。我們的簡訊解決方案，包括關鍵字、圖片簡訊和文字聊天，也支援客戶服務、催收和物流通訊。
GetResponse
getresponse.com
GetResponse 是一個綜合電子郵件行銷平台，為小型企業、個人企業家、教練和行銷人員提供強大且價格實惠的工具，以擴大受眾、與訂閱者互動，並將訂閱者轉變為付費客戶。憑藉超過25 年的專業知識，我們的客戶選擇GetResponse 來享受我們用戶友好的解決方案、屢獲殊榮的24/7 客戶支持以及超越電子郵件營銷的強大工具– 包括自動化、列表增長以及網絡研討會和直播等其他通訊工具聊天可幫助企業建立個人品牌、銷售產品和服務以及建立社群。需要更先進的平台嗎？ GetResponse MAX 和 MAX² 是為尋求先進行銷功能和可靠支援的高要求使用者提供的解決方案。
SimpleTexting
simpletexting.com
發送大量文字警報。提供客戶服務。建立自動化行銷活動。 SimpleTexting 強大的文字行銷功能讓您可以做到這一切。財富 500 強公司、小型企業、非營利組織、醫療保健提供者、教會和其他組織使用 SimpleTexting 來接觸其受眾是有原因的 - 它確實有效。我們的定價方案靈活，直覺的功能旨在幫助您成長。無論您需要同時向數千人發送訊息還是進行一對一對話，SimpleTexting 都能讓一切變得簡單。透過我們的行動應用程序，您甚至可以從任何地方管理您的工作。
Text-Em-All
text-em-all.com
Text-Em-All 是一種以目的為導向的群發訊息服務，優先考慮對社區產生積極影響，為大型群體提供個人化、資訊性和緊急訊息。該公司培育了強大的文化和價值觀，注重卓越而非成長，並將員工置於利潤之上。 Text-Em-All 致力於讓合作變得愉快，為各種規模的組織提供使用者友善的平台，同時拒絕傳遞垃圾郵件、政治或行銷訊息。 Text-Em-All 的團隊致力於創造一個積極的工作環境，強調同情、真實性和共享卓越。
BirdEye
birdeye.com
Birdeye 是當地品牌和多地點企業的頂級聲譽管理和數位客戶體驗平台。超過 100,000 家企業利用 Birdeye 的人工智慧平台與客戶無縫互動、提高忠誠度並在當地市場脫穎而出。
SendPulse
sendpulse.com
SendPulse 是一個多通路行銷自動化平台，用於多方面的業務推廣和客戶保留。 SendPulse 讓您可以發送電子郵件和簡訊行銷活動，使用 Telegram、Facebook Messenger、WhatsApp 和 Instagram 聊天機器人與客戶合作，並在短短 15 分鐘內建立登陸頁面。 SendPulse 還提供了一個用於創建線上課程的平台。您可以使用 SendPulse 的免費 CRM 輕鬆追蹤所有行銷活動和客戶資訊。
TextMagic
textmagic.com
商業簡訊行銷軟體。使用我們易於使用的簡訊行銷軟體改變客戶體驗。隨時隨地發送通知、警報、提醒、確認和簡訊行銷活動。
Storyly
storyly.io
Storyly 是一個使用者參與平台，可在行動應用程式和網站中嵌入故事（全螢幕、互動式和當今最吸引人的內容格式）。 Storyly Stories 讓行動品牌能夠超越行動螢幕的限制與受眾互動，並在整合後無需任何開發工作即可創造引人入勝的體驗，從而為行動品牌的行銷策略提供支援。 Storyly 受到 40 多個國家/地區 300 多個品牌的信賴，包括但不限於 Domino’s Pizza、土耳其航空、聯合航空、麥當勞、New Look、迪卡儂、Swisscom、Footasylum、Heetch、SoulCycle 和 Birbank。故事本質上為行動應用程式和網站提供了以朗朗上口、熟悉且互動的...
OneSignal
onesignal.com
OneSignal 是一個客戶參與平台，讓超過 100 萬家企業每天能夠傳遞超過 12 億則訊息。全通路訊息平台支援電子郵件、推播通知、應用程式內訊息、簡訊和 Apple 的即時活動。 OneSignal 由卓越的架構提供支持，旨在輕鬆幫助您改善行動世界的客戶旅程。 OneSignal 提供直覺的個人化和分析工具、關鍵整合和開放 API，幫助各種規模的企業提供無縫訊息體驗並建立有意義的客戶聯繫。想要了解更多關於 OneSignal 的資訊？請觀看我們的短片，了解其實際效果。 https://onesignal.com/on-demand-demo-videos。如需了解更多信息，您還可以聯繫 ...
Acumbamail
acumbamail.com
輕鬆發送電子郵件和簡訊活動並促進您的業務。為了獲得出色的業績，行銷不應該變得複雜。使用一個工具，您可以管理您的電子郵件活動、簡訊、登陸頁面等等。
Textdrip
textdrip.com
銷售業非常需要一個更好的商業簡訊平台。傳統簡訊平台的回覆率極低，因為大量訊息被營運商限製或阻止。我們創建 Textdrip.com 是為了提供一個具有業界最佳交付能力的商業簡訊平台，同時提供一個乾淨且用戶友好的介面，任何人都可以運行，而不僅僅是 IT 人員。
Customer.io
customer.io
Customer.io 是一個客戶參與平台，專為行銷團隊設計，旨在創建數據驅動的行銷活動，在適當的時間透過所有訊息管道接觸到人們。他們的產品套件包括 Journeys（滿足所有參與需求的訊息傳遞自動化工具）和 Data Pipelines（連接整個技術堆疊的客戶資料平台）。 Customer.io 透過結合即時數據和個人化訊息，提供了有效客戶參與的勝利秘訣。 Customer.io 專為規模化而打造，已被超過 5,500 家公司使用，每年發送超過 290 億條訊息。 Customer.io 成立於 2012 年，是一家全球分佈的遠端優先公司，被評為 2022 Inc. 5000 強中成長最快的...
Emma
myemma.com
Emma by Marigold 幫助行銷人員創建和交付個人化、有針對性的電子郵件和簡訊行銷活動，以推動真正的業務成果。無論您是由一個人組成的團隊還是分佈在全球的團隊，我們的資源都可以讓您更輕鬆地建立簡單的、數據驅動的、跨渠道連接和轉換的行銷活動。我們還提供可自訂的範本（不僅限於高級帳戶）、實際客戶支援以及可與您一起擴展的功能。 * 計畫－跨團隊合作，積極主動地進行活動與客戶拓展。 * 設計—我們世界一流的編輯器和數百個響應式範本可協助您設計引人注目的行動電子郵件並測試有效的 CTA。 * 目標與參與— 根據您對客戶的了解，使用細分來提供更個人化的訊息，我們的自動化工具可協助您有效率地建立和...
Flowcode
flowcode.com
釋放直接連結的力量。 Flowcode 是排名第一的值得信賴的 QR 供應商，可提供即時轉換和即時數據。我們提供從離線到線上的工具，例如第一方資料收集、下一代地理報告資料、行動優先登陸頁面和 API 整合。
SMS-Magic
sms-magic.com
SMS-Magic 是一個功能強大的 CRM 訊息平台，可跨多個管道（包括簡訊、WhatsApp 和 Facebook Messenger）實現更好的業務對話。 SMS-Magic 透過簡訊為Salesforce、Zoho 或任何其他CRM 上的通訊策略提供支援SMS-Magic for Salesforce：SMS-Magic 是頂級的、原生構建的Salesforce 訊息應用程序，可以幫助您的企業增加銷售額、加強客戶關係、並建立品牌知名度。功能： - 支援的管道：SMS、Facebook Messenger、WhatsApp 和MMS - 輕鬆安裝和設定- 互動式和自動訊息發送- 多種訊息...
Contlo
contlo.com
Contlo 是領先的生成式人工智慧行銷平台，可透過全通路行銷活動、即時生成式客戶旅程、人工智慧驅動的一對一超個人化細分以及有關客戶行為的可行見解來推動自主客戶參與。 Contlo 專為人工智慧優先的世界而打造，使現代企業能夠利用人工智慧來協調其端到端行銷。該平台幫助品牌提高客戶終身價值、提高客戶參與度並提供超個人化體驗以留住最有價值的客戶。 Contlo 受到數千家快速發展的企業的信賴，可透過吸引忠實客戶並在整個客戶生命週期中更快地做出數據驅動的決策來提高銷售。使他們能夠借助以下工具衡量和優化個人客戶體驗： * 針對每個顧客接觸點的自主個人化行銷活動： 透過電子郵件、簡訊、WhatsAp...