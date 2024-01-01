替代項 - Trimble Connect
Contentful
contentful.com
利用現代內容平台更快啟動。 這是管理內容最簡單、最快的方法：整合您的工具。跨通路發布。使用我們行業領先的應用程式框架解鎖您的團隊。
Zoho Lens
zoho.com
使用擴增實境的互動式遠端協助。 透過遠端存取用戶的智慧型手機攝像頭，隨時從辦公桌上查看設備（從工廠機械到伺服器）中的問題。
Contentstack
contentstack.com
您想要的數位體驗無所不在 透過唯一由排名第一的無頭 CMS 支援的全自動可組合 DXP，將您的業務拓展到更多地方
Slip.Stream
slip.stream
The largest royalty-free music library with 70,000 songs and 65,000 sound effects curated by mood, genre, artist, content type, and AI tools to help you find the perfect tracks for your content fast.
Viar360
viar360.com
Viar360 is the most intuitive authoring and publishing platform that reduces the time, effort and knowledge required to create highly engaging immersive training and learning experiences from 360° videos and photos. Viar360 lets you create immersive learning scenarios that your learners can experien...
EZ360 Cloud
ez-360.com
With EZ360 Cloud you can distribute 360-degree video content to VR devices via the cloud. Upload and manage your videos in the online content management system (CMS). Easily push videos to VR devices. VR headsets automatically download new videos when they start the app. No more sideloading or trans...
Headjack
headjack.io
Headjack is an app creation and content management platform for 360 video producers. Inspired by Wordpress, Headjack allows non-technical users to easily create and manage standalone VR apps which run on all the currently available VR headsets, while also giving developers the ability to tweak the s...
ManageXR
managexr.com
ManageXR is an enterprise device management platform designed for VR and AR devices. As more enterprises use XR to train employees, doctors use XR to treat patients, and schools use XR to teach students, organizations face significant hurdles expanding their operations from early-stage pilots to org...
ArborXR
arborxr.com
ArborXR is an AR & VR device management platform. More than 2000 companies in 90 countries are already using ArborXR to manage their VR & AR fleets. With ArborXR you can manage your devices, deploy content and updates remotely, and control what users can see and do in the headset. ArborXR is built w...
echo3D
echo3d.com
echo3D (www.echo3D.com) 是一個 3D 資產管理平台，可供開發人員和公司在整個組織內外即時儲存、保護和共享 3D 內容。我們提供 3D 優先的內容管理系統 (CMS) 和交付網路 (CDN)、資產壓縮和轉換工具以及可擴展的 BaaS 基礎設施，使開發人員和組織能夠跨平台即時管理、處理和串流其 3D 內容裝置.我們為超過 100,000 名用戶提供服務，他們使用我們的平台創建即時 3D 體驗（用於醫療保健、娛樂、零售、遊戲、行銷、培訓等）並管理他們的互動式內容並發現、處理和共享 3D 資產團隊及其他。
Viewabo
viewabo.com
Viewabo 允許支援代理發送連結來存取客戶的手機攝像頭，以查看他們所看到的內容，而無需客戶安裝應用程式。透過讓企業能夠以客戶的方式看待事物，Viewabo 透過提供更簡化的診斷和問題解決流程來為客戶服務團隊提供支援。這可以減少摩擦、縮短週轉時間並提供更好的遠端客戶支援體驗。
SynergyXR
synergyxr.com
SynergyXR：利用 XR 解決方案徹底改變未來 公司概述 SynergyXR 坐落在充滿活力的丹麥奧胡斯市，是擴展現實 (XR) 領域的創新燈塔。源自於對製造和能源領域的深刻理解，我們已發展成為一支強大的力量，專門致力於將擴增實境和虛擬實境工具帶入商業技術的最前沿。我們的專業知識不僅在於制定未來的解決方案；還在於制定未來的解決方案。它使它們易於訪問且實用，以滿足當今動態的業務需求。尖端功能 在 SynergyXR，我們不僅創造工具；我們還會創造工具。我們正在塑造體驗。我們的產品不僅僅是軟體；它們是通往互動和協作新維度的門戶。我們的 XR 解決方案專注於使用者友好的介面和強大的功能，可無縫...
Oculavis
oculavis.de
oculavis SHARE 旨在將機器製造商的客戶支援提升到一個新的水平。停止週遊世界尋求服務。透過擴增實境向最終用戶提供機器文件或即時連接客戶的觀點並遠端解決問題。
Telepresenz
telepresenz.com
Telepresenz® 是一種基於擴增實境的遠端指導和數位工作流程系統，可與包括智慧眼鏡在內的各種設備一起使用，以存取遠端專家並遠端診斷、評估和排除現場資產故障。 Telepresenz 可實現遠端專家和現場用戶之間的即時雙向通信，從而降低了在需要時提供此類專業知識的相關成本，使得與全球各地的個人合作不僅成為可能，而且完全可行。
AR Genie
argenie.ai
AR Genie 是一款由人工智慧、擴增實境 (AR) 和大型語言模型 (L.L.M.) 提供支援的視覺遠端協助工具。它使專家能夠與技術人員或客戶在全球範圍內協作，在即時視訊上使用 AR 註釋進行視覺協助和指導，從而遠端解決複雜的技術問題。我們使用者友善的工具讓您可以使用 AR 眼鏡、行動裝置或平板電腦輕鬆解決問題，消除與技術術語相關的混亂和複雜性。提升您在維運或訓練方面的技術支援能力，以加快解決速度、增強客戶體驗、節省時間並降低成本。
XMReality
xmreality.com
XMReality 提供專為您的企業打造的遠端視覺輔助解決方案，始終完全安全且可自訂，以與您的品牌保持一致。 XMReality 透過擴增實境進行增強且易於使用，其功能強大到足以使遠端問題解決速度比以往任何時候都快，而且仍然足夠簡單，組織中的任何人都可以使用它。零實施時間，您可以立即開始。 XMReality AB (publ) 是遠距視覺輔助領域的市場領導者，我們的解決方案在全球 60 多個國家/地區使用。雀巢、伊萊克斯專業、西得樂、喜力和 Nibe 是 150 多家客戶的例子。 XMReality 總部位於瑞典和美國，並在納斯達克第一北方成長市場上市（股票代號：XMR）。欲了解更多信息，請...
SightCall
sightcall.com
SightCall 是全球領先的擴增實境視訊雲端平台，為全球各大洲的企業和客戶提供即時遠端互動。在互聯、以行動為優先的世界中，利用 SightCall 的企業能夠查看客戶所看到的內容並遠端指導他們。 SightCall 在遠端視訊協助方面擁有超過 10 年的經驗，利用擴增實境和即時視訊的力量幫助企業轉變其客戶服務和現場服務。欲了解更多信息，請訪問 www.sightcall.com。
Help Lightning
helplightning.com
Help Lightning 的遠端協助軟體提供視訊協作服務，使公司的專家能夠與世界任何地方需要幫助的任何人幾乎並肩工作。該公司基於雲端的解決方案應用了擴增實境功能，包括合併兩個視訊串流以及使用 3D 註釋來改善即時通訊並解決難題。 Help Lightning 用於複雜設備和產品的安裝、檢查、培訓、維修和修理。借助 Help Lightning，客戶可以立即看到效能改進，包括提高首次修復率、減少上門服務、擴大勞動力容量以及提高最終客戶滿意度，同時提高服務收入和利潤。如需了解更多信息，請訪問 helplightning.com。
Streem
streem.com
StreamCore® 是一種企業級遠端視覺輔助工具，使用開箱即用的擴增實境 (AR) 功能。透過添加互動式、無需下載的視訊協作工具，公司可以快速查看並遠端解決問題，從而加快診斷和支援解決時間。借助 Streem 的 API 或 SDK，支援 AR 的遠端視訊工具可以嵌入和/或整合到本機應用程式和現有工作流程中
AIRe Link
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