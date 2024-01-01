替代項 - Trendpop

SocialFlow

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SocialFlow 是一個針對領先品牌和出版商的社群媒體優化平台。該公司使用 Twitter firehose、源自其專有連結代理的點擊數據以及專有演算法來優化社交網路上的消息傳遞。該公司認為，了解和利用參與度的關鍵指標（例如每條推文的點擊量和每個追蹤者的點擊量）對於增加大量活躍的社群媒體粉絲至關重要。他們對奧薩馬·本·拉登之死的新聞通過Twitter 傳播的方式進行了分析和數據可視化，得到了國際新聞報道，並引發了人們對Twitter 在新聞業中的作用的質疑。SocialFlow 與Betaworks（一家總部位於紐約的新創工作室）有關聯，促進網路上即時資訊流動的孵化器和創投公司。目前其總部...