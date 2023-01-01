Trek Medics 的使命是讓全球每個社區都能獲得拯救生命的技術。 Trek Medics International 開發創新的行動技術，以確保社區能夠在正確的時間將正確的急救人員派往正確的地點。我們主要透過 Beacon 來做到這一點，Beacon 是為響應者組織提供的可靠且經濟高效的調度解決方案。

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