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TransLinguist 是一個先進的平台，可為各種活動（包括網路研討會、會議、培訓、市政廳和研討會）進行遠端和混合多語言通訊。 它主要因其多語言即時翻譯功能而脫穎而出，使其成為努力實現全球影響力和包容性的公司的理想工具。 TransLinguist 擁有視訊遠端口譯、即時字幕和字幕、手語翻譯以及其內部開發的 TransLinguist 語音人工智慧等綜合解決方案。 該平台還提供廣泛的語言相關服務，包括翻譯、創譯、轉錄、字幕、編輯和校對，以及機器翻譯後期編輯、配音、網路和應用程式在地化等。 TransLinguist 滿足政府/非政府組織、金融、旅遊和酒店、電子學習和教育、工程和 IT 等各種行業的需求。 該平台強調對資料安全的高度重視，並承諾為其用戶提供安全的環境。用戶表示，改用 TransLinguist 後，受眾參與度有所提高，成本也大幅節省。 總體而言，TransLinguist 致力於以用戶友好的方式彌合語言障礙，為有效的全球溝通鋪平道路。

網站： translinguist.com

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