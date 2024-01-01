替代項 - Translation.io
Crowdin
crowdin.com
Crowdin 的在地化管理平台是為您的團隊提供的技術解決方案。使用我們的雲端軟體翻譯和更新您的多語言產品的內容。
DevTranslate
devtranslate.app
開發人員的線上 json 翻譯應用程式。 對所有 json、xml、arb 和字串檔案使用自動多語言翻譯，而不是浪費時間將所有文字複製並貼上到線上翻譯器中。
Smartcat
smartcat.com
一體化平台將企業和翻譯人員連接到簡化的內容交付循環中
XTM Cloud
xtm.cloud
跨多個區域本地化和部署材料非常複雜。您需要一個簡單、可擴展且強大的翻譯解決方案。 XTM 翻譯管理系統 (TMS) 將協助您更快、更有經濟效率地交付在地化為多種語言的內容。
POEditor
poeditor.com
POEditor 是一種線上在地化服務，非常適合管理協作或眾包翻譯專案。翻譯網站、應用程式、遊戲等！免費試用，無需信用卡。
Unbabel
unbabel.com
Unbabel 提供超過 30 種語言的多語言翻譯服務，以增強您的客戶服務體驗。了解更多關於我們的語言操作解決方案！
Transifex
transifex.com
與 Transifex 整合以管理多語言網站和應用程式內容的創建。訂購翻譯、查看翻譯進度以及 TM 等工具。
Phrase Localization Suite
phrase.com
最精簡、最快、最可靠的在地化平台。 利用可擴展軟體在地化平台的強大功能，可靠地進入新市場，實現成長，避免任何麻煩。
Lokalise
lokalise.com
為成長而建構的本地化平台。 透過以他們的語言提供本地體驗，吸引全新的應用程式用戶、線上購物者、網路瀏覽器和遊戲玩家，無論他們身在何處。
Locize
locize.com
使用 locize（一個現代且經濟實惠的在地化管理平台）來縮小翻譯和開發之間的差距。它使您的網站、應用程式、遊戲或任何專案變得全球化、充滿活力且更具吸引力，尤其是在釋放持續在地化功能時。
Localazy
localazy.com
睡覺時本地化數位產品。有超過 4B 人因語言障礙上網。今天講每個人的語言，並享受對在地化和翻譯管理的全面而簡單的控制。
EasyTranslate
easytranslate.com
EasyTranslate 提供翻譯管理、對譯者或文案人員的訪問以及生成人工智慧 - 所有這些都集中在一款集中式軟體上。以有效的方式管理和自動化您的翻譯。尋找直接整合到您的 CMS、PIM 和其他系統中的各種無程式碼插件。此外，EasyTranslate 現在已與 GPT-4 集成，因此您可以輕鬆生成多種語言的高品質內容。
Lingpad
lingpad.com
Lingpad 是一款功能強大的 TMS，可簡化複雜的全球成長。在 Lingpad，我們致力於讓多語言客戶服務變得簡單、方便、無縫且無憂。為客戶體驗增加價值，在全球地區發展您的品牌，而無需投資額外的人力或財務資源，建立更深的聯繫並促進無拘無束的成長。我們獨一無二的翻譯管理系統在建置時充分考慮了客戶服務團隊的需求。您可以使用一整套翻譯工具，幫助各種規模的企業提供無縫的多語言客戶支援。一些世界領先品牌，如 AbInBev、Rebtel、Veo、Atlas、Renewtrak、Luxreaders 等，透過 Lingpad 增強了客戶的信任。使用Lingpad，您可以： 翻譯您的在地化檔案無限的空間...
Translized
translized.com
Translized 是一個幫助軟體公司走向全球的翻譯管理平台。憑藉市場上最簡單的 UI/UX 和強大的自動化功能，輕鬆管理、組織和自動化您的 Web/行動應用程式、遊戲或網站的在地化。更快地交付您的多語言產品，不會出現拼字錯誤或遺漏上下文，同時降低整個流程的成本。
Tolgee
tolgee.io
開源開發人員和翻譯人員友好的基於網路的在地化平台，使用戶可以直接在他們開發的應用程式中進行翻譯。使用 Tolgee SDK，您只需在您開發的應用程式中透過 ALT + 點擊文字即可翻譯文字。不再需要在來源中尋找金鑰，不再需要編輯本地化文件，也不再需要為譯者匯出資料。所有不準確翻譯背後的核心原因是缺乏上下文。上傳螢幕截圖以提供上下文從未如此簡單。使用 Tolgee Chrome 外掛程式可以在上下文編輯視圖中自動產生螢幕截圖。我們嘗試用不同的方法重塑軟體在地化的流程，旨在節省每個參與在地化流程的人的時間和精力。
LocaleData
localedata.com
LocaleData 是一個翻譯管理平台，用於在地化 Ruby on Rails 應用程式。
Respresso
respresso.io
Respresso 讓整個軟體產品團隊可以在線上協作編輯軟體的數位資產（例如在地化文字、圖像、顏色等）。 Respresso 可以自動轉換這些數位資產並將所需的文件直接交付到原始程式碼，而不是昂貴的手動工作流程，從而減輕開發人員的負擔並加快其他團隊成員的工作速度。
Texterify
texterify.com
Texterify 是一個在地化管理平台，旨在讓軟體在地化變得盡可能簡單。非常乾淨、快速且用戶友好的介面使其超級易於使用，同時提供充分的靈活性和強大的工具，將其完美整合到您的工作流程中。 - 適合各種情況的美麗明暗模式 - 內建所見即所得 HTML 編輯器，可輕鬆編輯豐富的內容 - 語言繼承和後處理 - 匯出翻譯的靈活方式 - 翻譯和活動歷史記錄 - 團隊協作功能 - 無線翻譯快速應用程式翻譯更新- 大量整合選擇- 雲端和本地選項
Lingohub
lingohub.com
掌控專案的在地化 - 更快地管理、協調和推出國際產品。 Lingohub 是一款一體化在地化解決方案，您可以專注於技術目標、避免手動工作、跨不同語言測試設計並簡化本地化流程。整合的支付系統、與儲存庫的可靠連接、通訊工具、品質檢查等等使本地化變得比以往更容易。使用 Lingohub 簡化、最佳化和自動化本地化。
Localize
localizejs.com
Localize 是一款適用於軟體平台的無程式碼翻譯解決方案，可讓您輕鬆翻譯 Web 應用程式、UI、網站、說明文件、電子郵件等。