替代項 - Translate.com

Google Translate

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谷歌翻譯是Google開發的免費多語言神經機器翻譯服務，用於將文字和網站從一種語言翻譯成另一種語言。它提供網站介面、適用於 Android 和 iOS 的行動應用程式以及幫助開發人員建立瀏覽器擴充功能和軟體應用程式的應用程式介面。截至2020 年9 月，Google翻譯支援109 種不同程度的語言，截至2016 年4 月，用戶總數超過5 億，每日翻譯字數超過1000 億字。Google翻譯於2006 年4 月推出，是一項統計機器翻譯服務，使用聯合國歐洲議會文件和筆錄以收集語言資料。它不是直接翻譯語言，而是首先將文本翻譯成英語，然後在其網格中的大多數語言組合中轉向目標語言，但有一些例外，包括加泰...