Tracksy 是一個生成式人工智慧系統，旨在幫助音樂創作者將他們的想法變為現實，使他們能夠在沒有任何經驗的情況下輕鬆創作獨特且免版稅的音樂。 該系統旨在用戶友好且適合所有級別的專業知識，並為音樂創作者開始開發自己的歌曲提供免費平台。 Tracksy 提供多種風格和流派可供選擇，包括電子和 EDM，並提供可用作音樂創作靈感的樣本曲目。 每個樣本曲目都標有其情緒、流派和持續時間，讓音樂創作者可以根據自己的需求選擇正確的聲音類型。 Tracksy 的獨特之處在於它利用生成式人工智慧技術來創作原創且免版稅的音樂，這意味著音樂創作者可以將他們生成的曲目用於任何目的，而不必擔心版權侵權。 總體而言，Tracksy 為想要透過人工智慧音樂生成探索創造力的音樂創作者提供了創新的解決方案。該平台的易用性和豐富的選項為各個級別的音樂家提供了一個可訪問的起點，其獨特的音樂創作方法使其成為人工智慧音樂工具領域的一個令人興奮的補充。

網站： tracksy.ai

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