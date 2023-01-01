替代項 - TrackRight
Google My Business
business.google.com
如果您被重新導向到此頁面，則「Google 我的商家」不支援您的瀏覽器。如果您使用的不是最新版本的瀏覽器，「Google 我的商家」可能無法正常顯示或執行
SEMrush
semrush.com
SEMrush 提供 SEO、PPC、內容、社群媒體和競爭性研究的解決方案。受到全球超過 6000000 名行銷人員的信賴
SE Ranking
seranking.com
企業主、代理商和 SEO 專家的領先 SEO 軟體。追蹤您的排名、監控競爭對手、發現技術錯誤等，起價為 18.6 美元/月。
Moz
moz.com
在全球最大的 SEO 社群的支持下，Moz 建立了使 SEO、入站行銷、連結建立和內容行銷變得簡單的工具。立即開始 30 天免費試用！
BirdEye
birdeye.com
BirdEye 是一個綜合性的客戶體驗平台。超過 60,000 家各種規模的企業每天都使用 BirdEye 透過評論在線找到、透過簡訊互動被客戶選擇、並透過調查和洞察工具成為最佳企業。
Keyword.com
keyword.com
先前的 SerpBook.com — 追蹤、找出並驗證 SEO 工作所需的一切。向重要的人展示和報告。
PromoRepublic
promorepublic.com
使用 PromoRepublic 的社群媒體管理平台透過內建工具建立和自訂內容，將其安排到多個社群媒體頁面，投放廣告並獲得業務成果。
Marketing 360
marketing360.com
透過適用於小型企業的 #1 行銷平台® 為您的品牌注入活力。
Nozzle
nozzle.io
Nozzle 是一個完整的 Serp 監控工具，可讓您追蹤無限的競爭對手，不問任何問題。哎呀，我們會讓您追蹤盡可能多的內容。
BrightLocal
brightlocal.com
本地搜尋成功的一體化平台 · 透過 BrightLocal 提升排名、提高聲譽並在本地搜尋中脫穎而出。
Yext
yext.com
Yext 是一家紐約市的科技公司，專注於線上品牌管理領域。它利用基於雲端的應用程式網路、搜尋引擎和其他設施提供品牌更新。該公司由 Howard Lerman、Brian Distelburger 和 Brent Metz 於 2006 年創立。最新數據顯示，2019 年市值超過 20 億美元，2021 財年營收為 3.547 億美元。
Vendasta
vendasta.com
以您自己的品牌銷售數位解決方案的最簡單方法。 Vendasta 是一個白標平台，專為為中小型企業提供數位解決方案的公司。
Solocal
solocal.com
我們透過數位科技幫助企業發展。透過免費的數位審核立即獲得個人化建議。
Seobility
seobility.net
用於網站優化和 Google 頂級排名的一體式 SEO 軟體和工具
Nightwatch
nightwatch.io
追蹤地球上任何位置的搜尋排名。 了解是什麼推動了所有領先搜尋引擎上的搜尋引擎流量和銷售（具體到郵遞區號層級）。
Leads Gorilla
leadsgorilla.io
LeadsGorilla 是世界排名第一的業務線索查找和客戶關閉基於雲端的軟體，可協助代理商企業尋找、分析和關閉更多數位行銷服務業務線索。
MavSocial
mavsocial.com
MavSocial 是一款社群媒體管理解決方案，適用於擁有多個地點和個人資料的企業。透過一個集中平台管理您的所有發布、廣告、參與、評論和報告 MavSocial 為多地點企業提供了一種獨特的能力，可以快速、輕鬆地創建針對地理定位的 Facebook 廣告。 MavSocial 支援 Facebook、Instagram、Twitter、YouTube、LinkedIn、Google Business Profiles 和 Tumblr。
Marketing Miner
marketingminer.com
Marketing Miner 是一款適用於所有數據驅動行銷人員的 SEO 工具。透過 40 多種功能獲得寶貴的見解，從而大幅提升您的網站排名。使用者友善的介面和批量資料分析功能可以節省您的時間和精力。點擊即可收集有價值的數據見解並分析多達 100,000 個關鍵字或 URL，以改善您的 SEO 策略。透過Marketing Miner，您可以快速偵測網站上的技術問題，找出哪些登陸頁面和關鍵字帶來最多流量，進行全面的技術SEO 審核和競爭對手分析，監控您的品牌和您的利基市場中重要關鍵字的提及情況，找到新的連結建立機會可以增強您的反向連結資料並制定成功的內容行銷策略。熱門功能： - 關鍵字研究 ...
Mobal
mobal.io
從一個地方輕鬆管理您的所有商家清單。我們讓您的企業清單管理變得有趣、快速、愉快。
Chatmeter
chatmeter.com
Chatmeter 為多地點品牌提供大規模監控、分析和改善客戶體驗所需的在地見解和工具。
Nurch
nurch.io
Nurch 是一款一體化軟體解決方案，可協助當地企業在搜尋結果中被發現、獲得更多評論並將潛在客戶轉化為實際客戶。
Localiza.me
localiza.me
LOCALIZA.ME 是一款本地 SEO 工具，旨在提高企業在 Google 上的線上知名度和聲譽。它將業務資料集中在「Google 我的商家」上，使用人工智慧管理評論，並提供本地分析和內容發布，旨在推動實體店的線上流量。
AuthorityLabs
authoritylabs.com
可靠且準確的SEO 排名追蹤軟體我們業界領先的SEO 軟體受到世界各地行銷人員的信賴。使用我們的搜尋引擎排名和關鍵字數據來自動化您的SEO 監控、追蹤本地和行動排名，並恢復未提供的關鍵字。無需下載。沒有合約。立即開始免費試用 產業領導者為每個企業選擇 AuthorityLabs AuthorityLabs 解決方案 SEO 數據 AuthorityLabs 排名追蹤器 透過可靠且準確的關鍵字數據監控 SEO 效能。透過每日報告自動執行本地排名追蹤和行動排名追蹤。恢復（未提供）有機關鍵字。了解更多 AuthorityLabs 數據服務 透過最強大的功能為您的數據分析提供支持
RealWork Labs
realworklabs.com
無需做更多工作即可賺更多錢：現場拍攝您的工作成果並在附近展示，改進您的評論並向附近的鄰居證明您是該工作值得信賴的家庭服務提供者。
PlacesScout
placesscout.com
PlacesScout 是最快的線上聲譽管理解決方案。它與排名前 21 的評論分析網站整合。它根據所有評論的所有文字顯示普通人對業務的看法。
GeoRanker
georanker.com
GeoRanker 使用戶能夠以本地用戶的身分在全球 50000 多個地點查看搜尋引擎的 SERP（搜尋引擎結果頁）。
Allintitle.co
allintitle.co
Allintitle.co 是一個多方面的SEO 和關鍵字研究平台，提供一系列工具來增強數位行銷工作： - 關鍵字批量檢查器：能夠同時檢查多個關鍵字，包括批量Allintitle 和關鍵字黃金比例值，並具有即時地理位置或語言的特殊性。 - 大量 Allintitle 和關鍵字黃金比例檢視器：提供內建 KGR 計算器，利用關鍵字黃金比例尋找易於排名、低競爭度的關鍵字。 - KW Explorer：協助尋找長尾關鍵字和任何種子關鍵字的問題，具有聚類和搜尋意圖識別功能。 - 排名差距分析：允許對最多五個網站進行關鍵字比較分析，有助於 SEO 內容策略。 - SERP 追蹤器：追蹤主要搜尋引擎上的關鍵...
SEOprofiler
seoprofiler.com
SEOprofiler 是一種基於網路的 SEO 軟體解決方案，可追蹤排名、執行網站審核、監控競爭對手反向連結、產生品牌報告以及與搜尋引擎優化相關的許多其他內容。
Rank Ranger
rankranger.com
Rank Ranger 是 SEO 和行銷軟體即服務 (SaaS) 平台，專為代理商設計，任何規模的數位行銷公司或內部專業人士都可以負擔得起。 Rank Ranger 的綜合線上行銷平台追蹤和監控數百個搜尋引擎上的有機、本地、行動、應用程式和影片排名，驗證和監控反向連結數據，並包括來自各種第三方軟體和服務的行銷指標的整合。完全個人化的 100% 白標報告選項包括可自訂以符合任何網站設計的品牌化拖放網路行銷儀表板，以及單一登入用戶端儀表板、自訂 URL 的使用以及品牌 PDF 的自動排程報告。
Grid My Business
gridmybusiness.com
Grid My Business 是一種本地排名追蹤工具，具有本地搜尋引擎結果的獨特視覺化視圖。在網格視圖中將您的排名位置與本地競爭對手進行比較。監控您在 Google 3-pack 上的表現並進行調整以提高您的搜尋可見度。
Obenan
obenan.com
Obenan 是一款自動化數位行銷助手，旨在簡化和優化各種規模企業的網路行銷工作。它利用先進的演算法和人工智慧 (AI)，提供個人化的行銷策略、自動化 Google 內容分發，並為績效追蹤提供富有洞察力的分析。其用戶友好的介面可以輕鬆設定和管理，使企業能夠以最少的手動幹預有效地接觸目標受眾、提高參與度並推動銷售。 Obenan 體現了數位行銷的未來，為實現數位時代的行銷目標提供可擴展、經濟高效的解決方案。
Local Falcon
localfalcon.com
Local Falcon 是同類中首屈一指的追蹤工具，也是本地 SEO 分析不可或缺的視覺效果。
ProRankTracker
proranktracker.com
ProRankTracker® 是一款高度專業的 SEO 排名追蹤和報告解決方案，適用於 SEO 機構、SEO 專業人員、內部 SEO 部門和網站所有者。它擁有任何其他排名追蹤或一體化 SEO 工具中最準確的演算法，並且全面的各種報告選項將使您、您的隊友和您的客戶滿意！對於 SEO 機構來說，PRT 向客戶提供的報告將增加他們的信任，從而提高保留率。為您的企業帶來的好處是無價的。無論是對您的一體化大型 SEO 工具（具有基本位置追蹤功能）的補充，還是如果您對當前的排名追蹤器不滿意，您都可以免費試用 ProRankTracker®，看看它能為您做些什麼。
Whitespark
whitespark.ca
本地引文查找器可協助您追蹤引文、發現新機會並取得競爭對手的引文。 *根據競爭對手的引文發現新機會 *找到並追蹤您的企業列出的所有引文網站 *輕鬆識別您可以向其提交業務的新引文網站
Milestone
milestoneinternet.com
Milestone 透過增強數位體驗和內容可見性來增加獲取量。我們透過數位體驗平台來實現這一點，並根據您的需求添加盡可能多或盡可能少的服務，以幫助您到達客戶所在的任何地方。我們與各行業的主要品牌和中型企業合作。了解如何利用我們經過驗證的方法，請造訪 www.milestoneinternet.com 或發送電子郵件至 sales@milestoneinternet.com
iReview
ireview.com
iReview：您值得信賴的線上聲譽管理合作夥伴在快速發展的數位環境中，企業認識到線上評論在塑造其成功方面所發揮的關鍵作用。輸入 iReview——一個創新的線上聲譽管理平台，旨在為數位時代的企業提供支援。主要特點： 1. 全面的聲譽管理：iReview 為企業提供整體解決方案，幫助他們產生更多評論、獲得更高的搜尋引擎排名並提高在各個平台上的知名度。 90% 的線上客戶在購買前都會諮詢評論，因此 iReview 強大的聲譽管理解決方案不可或缺。 2. 多方面的工具：該平台為企業提供了一套工具來產生、管理、監控、回應、審查和分析市場評論。除了傳統的聲譽管理之外，iReview 還與行銷自動化平台...
PowerChord
powerchord.com
PowerChord 協助透過經銷商網路進行銷售的品牌和製造商透過協調的訊息傳遞和數據驅動的見解來增強客戶旅程，從而優化行銷支出。 PowerChord 的軟體可輕鬆整合到您現有的行銷科技套件中，以便與本地客戶建立聯繫並在此過程中建立品牌忠誠度。憑藉與製造商及其數千名經銷商網路合作的豐富經驗，PowerChord 擁有創新、解決方案和支持，可為當地市場注入活力。從平台整合和客製化解決方案到培訓和入職，PowerChord 團隊知道如何才能最大限度地取得成功。
Direction Local
direction.com
Direction Local 是一個完整的在地行銷平台，專為希望快速提高線上知名度、接觸更多客戶並提高聲譽的企業而設計。其強大的工具包包括美國頂級目錄的引文構建、列表管理、評論管理、發布套件以及詳細的本地 SEO 報告見解。透過 Direction Local，會員可以在本地搜尋中體驗到更快的排名提升、更大的地圖可見性以及更多的潛在客戶開發。會員資格起價為 999 美元/年，針對醫療保健（1199 美元/年）和旅遊（1099 美元/年）領域的企業提供利基計劃。
GMBapi.com
gmbapi.com
GMBapi.com 是多地點 Google 商家資料軟體的超值選擇。代理商和直接客戶都喜歡我們。管理您在當地的聲譽並大量發佈內容、服務、產品和照片。輕鬆概覽所有本地搜尋優先順序和效能，以便您知道要採取哪些措施。我們的 A/B 測試功能可以輕鬆最大化本地可見性。人工智慧支援的評論回應、競爭性評論報告和已刪除的評論使其成為頂級本地搜尋評論播放器，可提高您的權威。兩週免費測試和無與倫比的價格！誰使用 GMBapi.com？對推動績效、聲譽管理、發佈內容和照片感興趣的多地點企業。我們以 15% 的價格獲得 90% 的利益。 15 分鐘內使用您的數據進行 24/7 線上免費測試！
ProManage
promanage.biz
ProManage 是一個MaaS（行銷即服務）平台，透過三種方式更好地與客戶和潛在客戶互動、增加評論以及創建統一的客戶資料庫來指導品牌和企業與大公司Google、Microsoft Bing、Meta、Sulekha 等的分銷技術合作夥伴關係平台可以在單一介面中管理所有清單。透過實施品牌審核、智慧回應管理和採用最佳實踐來產生評論來建立聲譽。增加參與度 透過 ProManages 統一聊天整合和來自多個平台的查詢來接觸客戶和潛在客戶。透過回應範本、自動回應、Chabot 和票證路由啟用實用聊天協助。 ProManage 是一個新興的 MaaS 平台，透過跨多個平台的可發現性、增強與客戶和潛在客...
Experience.com
experience.com
自 2015 年以來，Experience.com 一直致力於提供世界一流的人工智慧驅動的線上聲譽、評論和線上狀態管理解決方案，幫助公司和專業人士增強線上狀態以及客戶和員工的參與度。 Experience.com 的整合 SaaS 平台以幫助數百萬組織發展和改進為共同使命，繼續引領產業走在數位行銷創新的前沿。
PinMeTo
pinmeto.com
PinMeTo 擁有您的多地點品牌所需的一切，幫助客戶從搜尋到採取行動。在最大的搜尋、地圖和社交媒體平台上更新和同步您的業務訊息，以提升您的本地搜尋引擎優化 (SEO)。透過跨搜尋、地圖和社交網站收集評論和評分並從一個地方回覆來管理您的聲譽。透過在所有 Facebook 位置頁面上發布訊息，就像在一頁上發布訊息一樣簡單，可以放大您的品牌訊息。
DigitalMaas
digitalmaas.com
我們是一個全球本地行銷平台，供企業用來優化其在多個搜尋平台（例如Google 我的商家、Apple、Facebook 和Bing）上的位置資訊。我們是一個全球本地行銷平台，供企業用來優化其在多個搜尋平台上的位置資訊。多個搜尋平台，例如 Google My Business、Apple、Facebook 和 Bing。
dbaPlatform
dbaplatform.com
本地數位廣告和清單工具和解決方案。 dbaPlatform 幫助企業提高本地企業在 Google、Apple、Bing 和其他消費者平台上的知名度。 dbaPlatform 提供客製化方案： + Done for You 廣告+ Done by You 廣告+ Done for You 清單+ Done by You 清單我們的廣告解決方案中的一些關鍵功能包括： + 帳戶建立+ 帳戶設定+ 監控與故障排除+ Feed優化+ White -標籤報告我們的清單解決方案中的一些關鍵功能包括： + 為多地點企業自動執行和安排Google 帖子+ 擴展由Google Looker 提供支援的Google...
Social Places
socialplaces.io
行銷技術機構，專門從事多地點品牌的清單、聲譽、社交、廣告和預訂。 Social Places 的價格對於特許經營商來說是負擔得起的，並提供實踐服務來實施和推動本地行銷策略。產品套件包括清單 - 跨渠道設定、最佳化和管理位置頁面。聲譽 - 集中並回應多個管道的回饋。社交 - 大規模上傳、管理和批准在地化內容。廣告 - 跨 100 多個平台的付費媒體和數據視覺化。 Bookings - 專為特許經營商打造的預訂和預約軟體。
Rio SEO
rioseo.com
Rio SEO 是企業品牌本地行銷領域的領導者，為本地體驗(LX) 平台提供支持，該平台是一套全面、無縫整合的交鑰匙本地行銷和客戶體驗(CX) 解決方案，可在整個品牌範圍內大規模提供有影響力的超本地化體驗在場。世界領先的多地點品牌（零售商、餐廳、酒店、金融服務、醫療保健等）依靠 Rio SEO 成熟的技術和本地營銷專業知識來提高知名度以及積極的、可衡量的在線和實體店流量。 Rio SEO 是 PG Forsta 旗下公司。
Partoo
partoo.co
在 Partoo，我們的使命是讓企業在網路上更加引人注目，提高他們的電子聲譽並幫助他們贏得更多客戶。我們的一體化解決方案透過直覺的儀表板支援策略決策，使決策者能夠衡量投資回報率並培養持久的客戶關係。 Partoo 與各行各業的眾多本地和國際公司合作，包括中小企業以及麥當勞、豐田、家樂福和 Sports Direct 等大型公司。我們的本地清單解決方案非常簡單，使公司能夠在本地和品牌層級管理該工具。 Partoo 擁有一支由400 多名專業人士組成的團隊，為100 多個國家/地區的400 多家客戶提供服務產品詳細資訊Partoo 透過實現其3 個目標，利用以下產品幫助公司發展：找到客戶、選擇客戶...
Insites
insites.com
Insites 是一款 SEO 審核工具，專為希望獲得更多潛在客戶、贏得更多業務並兌現承諾的數位行銷代理商而設計。 Insites 是唯一能夠在 60 秒內讓您全面了解客戶表現的 SEO 平台。它涵蓋了數位行銷的各個方面，從本地 SEO、從 PPC 到 Google Core Web Vitals - 我們在一次易於理解的 SEO 審核中掌握了這一切。 Insites 創建精美的品牌 SEO 報告，您可以與客戶分享。它與您現有的銷售工具集成，例如 Salesforce、Hubspot 等。但這只是開始。 Insites 可以協助您透過獨特的入站行銷解決方案產生潛在客戶，並透過複雜的商業智慧擴充...
OneLocal
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透過 OneLocal 以正確的方式發展您的業務。行銷您的小型企業不再只是購買廣告。您的客戶正在網上尋找您 - 您需要為他們提供找到您的方式、購買您的服務的理由以及不斷回來獲取更多服務的理由。 OneLocal 讓您的客戶可以輕鬆執行以下操作，從而輕鬆智勝並贏得競爭： - 尋找並定位您 - 隨時與您聯繫 - 向您發送短信以獲取報價 - 安排服務 - 支付服務費用 - 留下聯繫方式線上評論OneLocal 是滿足您所有行銷需求的一站式商店。您可以從一個儀表板存取您需要的每一種行銷工具，並有一位專門的行銷專家全程陪伴您。要了解有關 OneLocal 的更多信息，請訪問：https://oneloc...
Synup
synup.com
Synup 透過三管齊下的方法轉變品牌的線上形象：本地列表、聲譽管理和社交媒體管理。借助 Synup，品牌可以在一個整體儀表板中在所有地點和媒體管道中提供相關且值得信賴的業務內容。品牌現在可以管理和優化其所有營業地點的清單和內容，同時提高其線上評論、排名和參與度。 Synup 將所有線上資料和平台轉變為行銷管道以提高投資回報率。
Localo
localo.com
使用終極本地 SEO 工具 - Localo 促進客戶的業務使用最強大的本地 SEO 工具 - Localo 為您的代理商提供一系列服務，從而大幅提升客戶的本地知名度。這個強大的基於人工智慧的工具旨在為本地企業提供競爭優勢，吸引更多本地客戶，並透過優化的本地 SEO 策略提高投資回報率。 💼 適合所有尋求更快、更有效的方式來管理客戶本地 SEO 的行銷代理商和自由 SEO 顧問。 👉 主要功能和優點： - 🚀 智慧任務：透過個人化的每週任務和進階見解在競爭中保持領先。提高客戶的本地搜尋可見度並吸引新客戶。 👀 排名檢查和監控：準確追蹤客戶的 Google 本地排名，並做出數據驅動的決策...
Web CEO
webceo.com
WebCEO 是下一代網路行銷平台，為您提供23 種強大的工具，用於關鍵字研究、排名追蹤、網域分析、SEO 審核、內部連結分析和反向連結追蹤、社群媒體管理、付費搜尋管理、競爭對手研究等。 Web CEO 的白標功能使數位代理商可以自由地自訂報告並使其看起來專業。
DemandJump
demandjump.com
DemandJump 向您展示要創建的確切內容，以提高第一頁排名並推動成果。透過一鍵式 SEO 內容簡介，針對任何主題編寫排名內容從未如此簡單。
GoSite
gosite.com
使用 GoSite 吸引更多客戶、更快獲得付款、節省時間。適合家庭服務和小企業主的簡單技術。無需經驗。
UpCity
upcity.com
在 UpCity，我們在企業和 B2B 服務提供者之間建立並促進成功的關係。今天就尋找您的下一個合作夥伴吧！
SproutLoud
sproutloud.com
透過通路行銷自動化 一個平台可滿足您所有分散式行銷需求
Uberall
uberall.com
Uberall CoreX 確保您最近的營業地點可見，從而推動從發現到購買等過程中的參與度。