替代項 - TouchBistro
Connecteam
connecteam.com
Connecteam 是一款以行動為優先的勞動力管理應用程序，具有一套強大的工具，旨在幫助擁有無辦公桌團隊的組織改善溝通、留住員工並提高營運效率。 Connecteam 讓管理人員將業務流程置於自動駕駛狀態並專注於業務成長，同時也讓員工解放出來，提高工作效率、專業和滿意度。透過行動優先的自訂清單、表格和報告節省時間並提高工作效率；使用 GPS 時鐘安排輪班並追蹤工作時間；簡化員工溝通、提升專業技能、管理日常任務等等，一切盡在一個應用程式中。透過 Active Directory 單一登入 (SSO) 確保系統管理員安全且輕鬆地登入。
Square
squareup.com
Square, Inc. 是一家美國金融服務、商業服務聚合商和行動支付公司，總部位於加州舊金山。該公司銷售軟體和硬體支付產品，並已擴展到小型企業服務領域。該公司由 Jack Dorsey 和 Jim McKelvey 於 2009 年創立，並於 2010 年推出首個應用程式和服務。
SevenRooms
sevenrooms.com
SevenRooms 透過免佣金預訂、虛擬候補名單、餐桌管理、賓客檔案、電子郵件行銷等幫助飯店業者提高利潤。該公司透過一體化系統支援直接預訂，讓餐廳擁有整個賓客旅程，創造卓越的體驗，推動收入和回頭客。 SevenRooms 成立於 2011 年，由亞馬遜、Comcast Ventures、PSG 和 Highgate Ventures 提供風險投資支持，在全球擁有餐飲、酒店餐飲、夜生活和娛樂客戶。全套產品包括預訂、候補名單和餐桌管理、線上訂購、行動訂購和支付、評論聚合和行銷自動化。
OpenTable
opentable.com
OpenTable 幫助餐廳更好地做他們最擅長的事情。無論餐廳老闆想要增加座位、更順暢地輪班、建立顧客關係或賺取更多收入，OpenTable 都能提供易於使用的解決方案。客戶每年連接到由 16 億用餐者組成的全球網絡，以及遍布 105 個國家的 55,000 多家餐廳、酒吧、酒莊和其他場所。借助免費的 POS 整合、兩鍵式電子郵件活動等，餐廳可以在一個地方管理所有最重要的數據，以擴大其成功。
Toast POS
pos.toasttab.com
Toast 是一個餐廳銷售點和管理系統，可協助餐廳改善營運、增加銷售並創造更好的賓客體驗。
7shifts
7shifts.com
7shifts 是一款一體化餐廳團隊管理平台，可協助經營者： 1) 做出更有利可圖的決策。您每天都會獲得做出最佳團隊和營運決策所需的見解。透過規劃執行、最佳勞動力追蹤和即時報告來實現您的勞動力目標。 2）提高運作效率。我們將幫助您井然有序地運作並減少容易避免的錯誤。主動管理合規性，輕鬆運行薪資單，並使用數位清單追蹤任務。 3）爭取時間。隨著效率的提高，您將有更多的空閒時間來創造出色的賓客體驗。更輕鬆的調度、集中通訊和自動小費計算觸手可及。 4）提高團隊保留率。您將獲得幫助建立強大團隊所需的工具。密切注意團隊敬業度、情緒和滿意度，將人員流動率降低 13%。以下是您的餐廳如何從7 班制中受益： -...
Clover
clover.com
Clover 以一套整合的產品取代了您的收銀機、支付終端、收據印表機和條碼掃描器。接受信用卡、EMV 和 Apple Pay。
Lightspeed
lightspeedhq.com
Lightspeed Restaurant POS 是一站式餐廳平台，可協助飯店企業簡化、擴展並提供卓越的客戶體驗。餐廳老闆可以在幾分鐘內透過詳細報告了解他們的業務，確定最暢銷的菜單項，並使用線上訂購和送貨服務來接觸無論顧客身在何處。統一的系統可以擴展到新的地點、獲得新的收入來源和全球支付。透過會計、忠誠度和深入分析等工具，Lightspeed Restaurant POS 旨在幫助餐廳提供無縫客戶服務並發展業務。
Elementary POS
elementarypos.com
lementary POS 是您的行動收銀機或複雜的銷售點系統，專為滿足您的特定要求而客製化。只需一個合理的價格，您就可以獲得無數旨在簡化和加速業務流程的功能，以及無限數量的用戶和連接設備。透過 Elementary POS，您可以存取靈活的銷售模組和虛擬辦公室，讓您隨時隨地存取銷售統計資料、庫存管理等。 Elementary POS 非常適合中小型公司、自由工作者以及開設新業務的人。它是一個用戶友好的綜合系統，旨在與您的公司共同成長。無論您需要單一行動收銀機還是更複雜的系統，Elementary POS 都可以根據您的需求進行精確自訂。您可以將其想像為建築遊戲，您可以根據您的業務模型的要求精...
Tock
exploretock.com
Tock 的綜合預訂平台為飯店提供者提供了建立成功業務和提供卓越體驗所需的工具。憑藉強大的餐桌管理功能和一流的支持，Tock 讓企業完全掌控。餐廳、酒吧、酒莊、酒店等都使用 Tock 與客人聯繫、發展業務並在不斷變化的行業中蓬勃發展。
ResDiary
resdiary.com
esDiary 是全球領先的線上餐廳預訂提供者之一，每月在 59 個國家/地區的 9000 多家餐廳為超過 1,390 萬名食客提供座位。 ResDiary 是一款作為軟體即服務出售的網路應用程序，可透過網路存取。我們的總部位於英國，在英國、義大利、法國、韓國、南非、加拿大、丹麥、挪威、瑞典、印尼、菲律賓、杜拜、新加坡、香港、澳洲和紐西蘭擁有團隊成員和被授權人。
Epos Now
eposnow.com
Epos Now 幾乎適用於所有 POS 硬體。 Epos Now 的軟體非常適合零售和酒店業，可從一台裝置擴展到多台裝置。
Restora POS
restorapos.com
Restora POS 是餐飲企業創業家的下一代自動化解決方案。一款出色的餐廳 POS 計費軟體解決方案，可單獨處理您餐廳的所有作業。 Restora POS 提出了先進的管理數位解決方案、無憂技術、響應靈敏的線上/離線系統以及熟練的備份支援團隊。 Restora POS 的重要功能： => 響應式支援=> 強大的網站和應用程式整合=> 雲端POS 計費系統=> 月度和半年訂閱設施Restora POS 的核心產品： => 餐廳管理軟體=> 餐廳庫存管理軟體 = > 餐廳POS 軟體=> 線上訂餐系統=> 雲端廚房軟體Restora POS 提供的重要業務類型： => 酒吧和啤酒廠=> 麵包店...
SpotOn
spoton.com
SpotOn 是發展最快的軟體和支付公司之一，提供技術和支持，幫助當地企業及其經營者以自己的方式取得成功。 SpotOn 以其靈活的雲端技術和個人化支援而聞名，提供端到端平台來接受付款、增加收入、簡化營運並創造卓越的賓客體驗。從無縫、高效的銷售點系統到為快速發展的企業構建的整合管理解決方案，SpotOn 所建構的技術能夠
Zenput
zenput.com
Zenput 現在已成為 Crunchtime 的一部分，Crunchtime 是針對多部門餐廳品牌和餐飲服務業者的領先營運管理軟體。 Zenput 是一個營運執行平台，Chipotle、Domino's、Sweetgreen 等品牌都使用它來自動化操作程序、公共衛生和食品安全協議以及其他關鍵措施的推出和執行。
IVEPOS
ivepos.com
IVEPOS 是一款免費的POS（銷售點）軟體，由Intuition Systems 專為您的餐廳、零售店、咖啡館、酒吧、麵包店、咖啡店、雜貨店、沙龍和水療中心、洗車店、餐車和比薩店而設計。使用 IVEPOS 銷售點系統代替收銀機，即時追蹤銷售和庫存、管理員工和商店、與客戶互動並增加收入。行動POS 系統- 透過智慧型手機、平板電腦或POS 系統進行銷售- 發出列印或電子收據- 接受多次付款- 應用折扣和退款- 追蹤現金動向- 使用內建攝影機掃描條碼- 即使離線也能記錄銷售情況-連接收據印表機、條碼掃描器和現金抽屜 - 為員工設定權限 - 從單一帳戶管理多個商店和 POS 裝置 庫存管理 - ...
Foodics
foodics.com
Foodics 是一款一體化餐廳管理和銷售點解決方案，可協助各種規模和類型的企業主順利、精確地營運營運。我們是餐廳業主通往生態系統的大門，使他們能夠從許多第三方服務整合中受益，例如配送聚合商、會計、財務、忠誠度、商業智慧、配送管理等。我們致力於為餐飲界提供技術支持，以促進他們的發展。我們推出了 2 種金融產品，將社群支持措施提升到了新的水平。 1. 與 Foodics RMS 和 POS 整合的支付解決方案，可提供更輕鬆的結帳體驗以及無縫的日終和對帳作業。 2. 為小型企業提供小額貸款計劃，為其營運提供資金並推動其成長計劃。
BentoBox
getbento.com
了解讓餐廳魔法發生的技術。 從網站設計到線上訂購和支付解決方案，BentoBox 幫助世界各地的餐廳為其顧客和員工創造更好的體驗。
Rezku POS
rezku.com
Rezku 是當今最強大的餐廳銷售點系統等等。 Rezku 配備了發展業務所需的一切餐飲服務概念，包括白標線上訂購、高級報告、庫存管理、第 3 方線上整合和集中訂單管理。 Rezku 功能豐富，包括已證明可提高您利潤的促銷工具。提供高級優惠券、忠誠度福利和獎勵積分、禮品卡計劃以及可選的智慧型手機客製化訂購應用程式。 Rezku 是經驗豐富的餐廳老闆的秘密武器，旨在應對經營任何類型的酒吧和餐廳概念的實際挑戰。 Rezku 為您提供前所未有的力量和控制力，您只需親眼目睹和體驗即可。
POSApt
posapt.au
POSApt 是一款適用於飯店和零售業的銷售點 (POS) 軟體解決方案。 POSApt 的業務遍及澳洲各地，是澳洲最好的 POS 系統供應商之一。
orderbird
orderbird.com
讓您的熱情好客飆升！使用我們的 POS 系統，您將更加成功，節省時間和金錢，並減輕壓力。在德國、奧地利、瑞士、英國、愛爾蘭和法國體驗 orderbird。
Owner.com
owner.com
Owner.com 是獨立餐廳用來增強其數位形象的一體化平台。它為獨立餐廳提供了達美樂 (Domino's)、福來雞 (Chick Fil-A) 和 SweetGreen 等主要品牌的技術和行銷超能力。該平台可以為每家餐廳提供從網站到線上訂購、電子郵件行銷、文字行銷、招聘到品牌行動應用程式等一切服務，整合到 PoS 中。
Lavu
lavu.com
Lavu 是一種銷售點解決方案，專為全方位服務、快速服務和特許經營餐廳（從酒吧、夜總會和休息室，到餐車和咖啡店）使用而設計。 Lavu 的餐廳管理系統不僅僅是下訂單並接受付款。 Lavu 具有員工管理功能，包括排班、輪班交易和薪資報告、廣泛的銷售和庫存報告、庫存管理、線上訂購等，是一個功能齊全的系統，可滿足您所有的餐廳管理需求。可以在工作場所、家中或任何有網路連線的地方透過控制面板存取報告，非常適合多地點餐廳或忙碌的業主。 Lavu 提供忠誠度應用程式、送貨路線、歡樂時光定價、佈局客製化、菜單客製化等。您可以自由選擇付款處理商，無論您選擇誰，您都可以透過 Lavu POS 輕鬆分割支票並接受多...
Grubtech
grubtech.com
Grubtech 為餐廳和餐飲企業提供整合解決方案，簡化和集中從訂單處理、食品準備到送貨的一切。他們的旗艦產品 gOnline 將分散的系統和第三方應用程式無縫整合到統一的餐廳管理生態系統中。透過與全球配送領導者的合作以及與頂級 POS、第三方物流和 ERP 系統的集成，Grubtech 不僅使企業能夠管理和追蹤線上訂單、同步菜單和管理庫存，還提供廚房顯示系統、廚房管理軟體、調度系統以及全面的數據和報告。 Grubtech 專注於最大限度地提高營運效率和收入，提供專門的支持，以確保餐廳能夠快速有效地優化其營運。我們做什麼？線上訂單管理：我們提供集中式端到端訂單管理系統，幫助企業提高營運效率並改...
Apicbase
apicbase.com
充分了解您的後勤狀況 使用業界領先的餐廳管理軟體縮小餐廳、黑暗廚房和中央廚房的理論和實際食品成本之間的差距。
SALIDO
salido.com
SALIDO 是餐廳作業系統，是一個單一平台，可在一次登入下統一您的餐廳營運。無論您是單一營運商還是多單位營運商，我們都會採用企業級方法來簡化您的所有營運。 SALIDO 的創建充分考慮了餐廳經營者的最大利益。我們希望您專注於對您（即您的客戶）最重要的事情。剩下的就交給我們吧。
Faturah POS
faturah.com
Cloud POS 利用 Faturah 解決方案加速您的餐廳營運！您一站式的無壓力、超高效的餐廳業務。
Parrot
pos.parrotsoftware.io
完全掌控您的餐廳 我們的終端在所有交易中提供 100% 的準確性。與 Parrot 一起，消除卡片上現金削減的差異，讓您的財務重獲安心。
BeyondMenu
beyondmenu.com
即使在高峰時段，也能無縫處理任何類型的訂單。識別最有價值的食客並明智地規劃行銷活動。 BeyondMenu POS 提供有關您業務的富有洞察力的數據。現在輪到您採取數據驅動的行動了。
Yelli
yelliapp.com
Yelli 是專為餐廳及其員工設計的新應用程式。 Yelli 由女服務員創建，為您的團隊提供了一個簡化的溝通和培訓平台，以簡化日常服務操作。用戶數量不受限制，無需簽訂合同，每月只需 99 美元。立即開始在 YelliApp.com 簡化您的餐廳。