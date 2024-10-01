替代項 - Torch
Acuity Scheduling
acuityscheduling.com
Acuity Scheduling是一種基於雲的約會調度軟件解決方案，使企業主能夠在線管理其約會。該產品滿足中小型企業以及個人專業人士的需求。 Acuity Scheduling允許用戶通過提供自己的時間的實時視圖來自動預約預訂。它具有根據用戶的時區自動同步日曆的能力，並且可以向用戶發送有關其約會時間表的定期警報和提醒。 Acuity Scheduling的調度功能集包括可自定義的進氣表，可嵌入的日曆，第三方應用程序日曆同步和用於研討會的組調度。 Acuity Scheduling適合基於服務的業務，例如培訓和輔導中心，教練和諮詢，攝影和視頻製作公司，健身工作室，沙龍和水療中心以及健康和...
Lattice
lattice.com
Lattice 是一個人員管理平台，匯集了所有工具、工作流程和見解，幫助組織在獲勝文化中培養敬業且高績效的員工。透過將持續績效管理、員工敬業度調查、薪酬管理和職業發展工具整合到一個互聯解決方案中，萊迪思可以提供強大的人員分析，供人力資源和人員團隊使用，以推動產生有影響力的業務成果。萊迪思連續三年躋身 Inc. 500 家成長最快的私人公司排行榜，並被 99% 的員工評為最佳工作場所，為全球 5,000 多家客戶提供服務，包括 Slack、Cruise 和 Reddit。
Vagaro
vagaro.com
找到您的下一個沙龍，水療或健身專業人士。閱讀和發布評論。安排在線約會24/7，以供髮型，著色，指甲護理，護膚，按摩，化妝，私人教練，瑜伽，普拉提等！
Simplero
simplero.com
Simplero 透過將軟體堆疊簡化為一個有趣且易於使用的平台，幫助教練和知識創造者建立他們喜愛的業務和生活，以便他們能夠與客戶建立有意義的關係。從創建課程、建立網站和發送電子郵件，到銷售產品、管理聯盟計劃和自動化。借助 Simplero，您可以在一個地方（而不是到處）經營您的線上業務。 Simplero 幫助領導者建立改變世界的社群。 - 出色的支援 - 建立網站和登陸頁面 - 會員管理 - 電子郵件行銷和自動化 - 付款和訂閱 - 課程和社群 - 客戶洞察
Schoox
schoox.com
Schoox 是一款以人為本的工作場所學習軟體。人不是齒輪，Schoox 是根據人類實際學習方式而設計的。我們讓學習者無論身在何處（從前線到公司辦公室）都能提供更多種類的內容，從而保持學習者的好奇心。透過讓學習變得簡單、容易、有價值和有趣，我們幫助您讓每個人對自己的職涯發展更加興奮。學習者可以「提高」他們的技能，在工作中成長並完成更多工作，並且您可以衡量他們出色成就的影響。 Schoox 將學習、內容、參與、人才發展和業務影響工具整合到一個全面的解決方案中，鼓勵學習者透過現代直覺的使用者介面參與相關的技能培養內容。
Leapsome
leapsome.com
具有前瞻性思維的公司（包括 Spotify、monday.com 和 Unity）的執行長和人力資源團隊使用 Leapsome 的平台來實現績效管理、員工敬業度和學習之間的閉環。作為人才支援平台，Leapsome 結合了目標和 OKR 管理、績效評估和 360 度、發展框架、員工學習和入職、員工敬業度調查、反饋和表揚、薪酬和晉升以及會議等工具。了解更多：Leapsome.com
BetterUp
betterup.com
推動人才成果改變業務成果。 貿易不確定性與唯一的平台構成教練，科學和AI燃料的經驗，以建立您的組織所需的敏捷性，適應力和適應性，以避免任何風暴。
Wonsulting
wonsulting.com
透過 Resume 和 Networking AI 進行 AI 求職。 借助越來越多的人工智慧驅動的求職工具，比以往任何時候都做得更多、賺得更多、更快。
Valence
valence.co
Valence 是唯一面向管理者的團隊合作平台，可加速當今工作場所所需的團隊健康、連結性和績效。 Valence 為每位經理提供了即時了解團隊健康狀況所需的工具和見解，透過強大的引導式對話進行幹預，並制定和追蹤對團隊改進的共同承諾。 Valence 易於使用、支援網路的團隊體驗模組消除了對昂貴的教練和人才團隊介入的需要，使管理者能夠掌控團隊體驗。管理從未如此困難，Valence 幫助管理者發展和支持團隊，同時推動績效和改進，減輕了他們的負擔。
Workhuman
workhuman.com
Workhuman 是一家跨國公司，總部位於馬薩諸塞州弗雷明漢和都柏林，提供基於雲端（軟體即服務）的人力資本管理 (HCM) 軟體解決方案。 其社會認可解決方案旨在讓員工相互認可和獎勵，以激勵與公司價值觀相符的績效和行為。 Workman 的部分客戶包括賽門鐵克、Intuit、捷藍航空、思科和洲際酒店集團。 2019 年 2 月，該公司更名為 Work human。
Speexx
speexx.com
Speexx 是《時代》雜誌排名前 20 名的教育科技公司，也是數位工作場所人才發展的領先平台。該平台建立在最新技術和頂級培訓師和教練的全球網絡基礎上，為世界各地的大型組織提供企業語言培訓、業務輔導、指導和技能評估服務——與客戶技術完全整合並在安全的線上環境中。超過 1,800 個組織使用 Speexx 提供語言技能培訓和商業輔導服務。 Speexx 在全球擁有超過 800 萬用戶，每年提供 30 萬場 1:1 課程，是使用最廣泛的企業培訓解決方案之一，並持續支援 14 種語言。 Speexx 平台符合所有 GDPR 和 CCPA 要求，並擁有 ISO 9001、ISO/IEC 27001:2...
GrowthMentor
growthmentor.com
GrowthMentor 是一個導師平台，將創辦人、行銷人員、成長從業者和產品專業人士與來自不同行業的經驗豐富的導師聯繫起來。只需每月支付固定費用，用戶就可以參加無限的一對一課程，大多數導師無需額外付費即可提供他們的專業知識。該平台專注於單次會話參與，允許用戶為他們的特定挑戰選擇最佳導師。 GrowthMentor 擁有近 1,000 名經過審核的導師，涵蓋 34 個技能領域，包括行銷、產品管理和團隊建設，提供量身定制的實用建議，幫助用戶解決問題並提升他們的職業生涯。其他功能包括支援的 Slack 社群和人工智慧配對引擎，以簡化導師選擇。
Culture Amp
cultureamp.com
身為全球員工體驗平台的領導者，Culture Amp 徹底改變了 6,500 家公司的 2,500 萬名員工如何創造更美好的工作世界。 Culture Amp 易於使用的一體化平台使各種規模和行業的公司能夠轉變員工敬業度、培養高績效團隊、認可成功、推動員工發展並留住人才。在尖端研究、最新技術和世界上最大的員工資料集的支持下，Culture Amp 可以輕鬆建立自信的、數據驅動的人才策略，從而使員工受益並推動業務成功。
MicroMentor
micromentor.org
MicroMentor 為組織和企業提供品牌可自訂線上指導計畫。我們先進且周到的指導技術與個人化的專案管理、諮詢和支援相結合，打造出成功的指導解決方案。
Paperbell
paperbell.com
我們是經營您的教練業務的新軟件。付款，合同，時間表和管理員 - 全部位於一個地方。
Simply.Coach
simply.coach
Simply.Coach 是一個數位輔導平台，專為教練、顧問、治療師和培訓師等服務專業人士而設計。透過 Simply.Coach，您可以： 1. 數位化您的營運 節省高達 30% 的行政工作時間！ 2. 提升客戶體驗：透過高效協作、客戶工作區等3. 發展您的業務：透過可擴展的客戶管理工具幫助您完成更多工作受歡迎的功能包括： - 日程安排- 記筆記- 數位工具（調查和表格） - 教練匹配*新！ * - 輔導計劃*新！ * - 目標設定和進度追蹤 - 資源共享 - 發票和收款等等！服務專業人員使用 Simply.Coach 來運作： 1. 1:1 和團體顧客互動 2. 輔導計畫 3. 他們的業務....
Fuel50
fuel50careerdrive.com
Fuel50 的 360 度回饋支援經過同行驗證的即時職業發展。支持員工在組織內無限的職涯發展。 360 Feedback 允許員工、領導者、導師和教練相互請求、接收和提供回饋。支持員工自我維持的職涯發展。定期向您的員工提供他們需要的回饋，以與您一起不斷改進和推進他們的職業生涯。
Qooper
qooper.io
Qooper 輔導和學習軟體透過輔導計劃設計模板、匹配、追蹤、培訓、指導、報告解決方案以及強大的集成，幫助公司大規模運行輔導和學習計劃。 Qooper 為Google、美國空軍、默克、美國航空、赫爾曼米勒、康乃爾大學、Subaru、芭芭拉布希基金會等數百家頂級客戶提供服務，在員工發展計畫方面成為新的領導者。
Draup
draup.com
Draup 是一個由人工智慧驅動的平台，專為人力資源和銷售領導者設計。它提供深入的見解和數據來支持人力資源領導者的勞動力規劃、人才招募和技能發展。 借助即時人才數據，人力資源領導者可以了解行業趨勢、開發人才管道並制定再培訓策略。 Draup 還提供有關新興角色、人才熱點和緊缺技能的見解，以幫助規劃未來的勞動力需求。 它可以根據興趣、技術需求和外包關係對潛在客戶進行微觀定位。 Draup 提供詳細的客戶報告、利害關係人分佈圖，並協助確定正確的決策者以建立有針對性的銷售策略。 它還幫助銷售團隊探索各行業的新服務提供者機會。 該平台提供基於數百萬個數據點的超針對性洞察，並提供由最新且經過驗證...
Kahuna
joinkahuna.com
在人工智慧的幫助下銷售您的專業知識的訂閱。 根據您獨特的知識庫，客製化人工智慧助手，增強您提供建議的能力。
Practice
practice.do
實踐可以透過簡化日程安排和履行、集中客戶活動和整合工具來幫助基於客戶的企業減少管理工作。專為與承包商和客戶合作的企業主而設計。
CoachHub
coachhub.io
CoachHub 是全球領先的人才發展平台，使組織能夠為全體員工（無論部門和資歷級別）創建個人化、可衡量和可擴展的輔導計劃。透過這樣做，組織能夠獲得多種好處，包括提高員工敬業度、提高生產力水準、提高工作績效和提高留任率。 CoachHub 的全球教練庫由來自六大洲 70 個國家的 3,500 多名經過認證的商業教練組成，提供 60 多種語言的輔導課程，為 500 多名客戶提供服務。我們的計畫基於我們的教練實驗室的先進研發，由喬納森·帕斯莫爾教授和我們的科學委員會領導。 CoachHub 得到了領先的科技投資者的支持，包括Draper Esprit、Holtzbrinck Ventures、Pa...
Edform
edform.com
一個聰明的職業和雇主參與平台，幫助雇主尋找和培養有才華的學生和畢業生。
Peoplelogic
peoplelogic.ai
Peoplelogic 為成長型企業提供人員和績效管理工具。我們正在申請專利的技術將參與度和倦怠訊號整合到一個 StayFactor™ 分數中。結合我們的組織網絡分析圖 (ONA)，您將擁有培養高績效團隊、發現內部協作模式、識別孤島和瓶頸以及突出聯繫最緊密和聯繫最緊密的員工所需的一切。透過 Peoplelogic，您將獲得做出有影響力的業務決策所需的所有數據和見解。
Vibly
vibly.io
Vibling 是一個超個人化平台，它將人類專業知識與人工智慧相結合，幫助個人實現可持續的個人成長和最佳福祉。對於供應商，我們提供一個由人工智慧支援的一體化輔導平台、市場和社區，幫助他們端到端管理實踐，與新客戶建立聯繫，並加速他們的個人和職業發展對於客戶，我們提供利用人工智慧根據每個人的獨特需求量身定制的整體福祉解決方案，提供工具、知識、見解和專家指導，幫助他們在各個方面（身體、心理、情感、社交、工作等）實現目標…）。
Progression
progression.co
使用排名第一的職涯發展平台 Progression 定義和衡量您組織的職涯發展。借助Progression，您可以： - 使用模板和人工智慧，在數小時（而不是數月）內構建和可視化職業框架- 養成簡單的習慣，以證明成長- 通過豐富、實時的見解使您的團隊取得進步- 參與、激勵和推動讓您的員工擁有自己的職業生涯 - 在創紀錄的時間內實現員工的卓越成長。透過 Progression 建立、部署和維持一流的技能和職業道路。立即加入數千個團隊，推動員工真正成長並減少員工流動。
Mentornity
mentornity.com
Mentornity 是一款指導軟體，用於建立和管理有效的指導計劃。 Mentornity 是一個可自訂的解決方案，可用於員工指導、社區指導、反向指導、校友網路指導和企業家指導。 Mentornity 管理入口網站具有匹配、入職、報告、大量郵件和追蹤功能。 Mentornity 導師-學員入口網站具有日程安排、日曆同步、會議記錄、回饋、私訊和視訊通話等功能。
Bravely
workbravely.com
Bravely 是一種下一代學習解決方案，它將團體培訓、個人隨選輔導和數位微學習集中在一個平台上，為員工提供體驗個人轉型和在工作中蓬勃發展所需的技能。接觸勇敢的經過審查的專業教練網絡可以促進福祉和發展，從而提高員工和組織的績效。當領先的組織向員工提供 Bravely 服務時，他們會擴大人員團隊和經理提供的支持，並在不斷發展的工作世界中轉變他們的文化。我們經過嚴格審查的輔導員和教練的全球網絡提供由領先的工作場所學習專家設計的內容，這些內容不僅得到最新研究的支持，而且還得到數十萬次輔導課程的專有見解的支持。我們很自豪能夠為 Zillow、Pinterest 和 Autodesk 等世界級組織的員工...
EZRA Coaching
helloezra.com
EZRA 輔導透過企業範圍內的大規模輔導，釋放員工的無限潛力。 EZRA 是全球最大的教練服務提供者之一。他們為微軟、星巴克、Netflix、雀巢、沃達豐、阿斯特捷利康和寶潔等企業品牌的數千名員工提供指導。其母公司 The Adecco Group 是一家財富 500 強人力資源服務提供商，在高階主管培訓領域擁有 50 多年的經驗，為 EZRA 提供了全球 2000 多名教練的培訓。 EZRA 教練提供個人化的學習和發展，他們的技術透過消除傳統上與教練相關的行政負擔、後勤挑戰和成本來實現這一目標。該技術使領導者能夠衡量對每個計劃的影響，並在應用程式中提供見解和報告。管理員可以衡量已進行的輔導課...
secure
mentoringcomplete.com
Mentoring Complete 匯集了三十年來的指導專業知識。此外，該平台還提供了創建適合組織需求的指導計畫的多功能性。它提供精確匹配，可自動建立高達 90% 的兼容匹配，使關係能夠長久。此外，它還設有導師大學，為專案經理、導師和學員提供培訓，以充分利用他們的導師關係。 Mentoring Complete 平台旨在為組織/協會提供完整的體驗，從建立配對到管理指導關係，沒有任何限制。