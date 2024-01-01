替代項 - Topia
ServiceNow
servicenow.com
ServiceNow（NYSE：NOW）讓世界為每個人提供更好的服務。我們基於雲端的平台和解決方案可協助組織數位化和統一，以便他們能夠找到更智慧、更快、更好的方法來實現工作流程。因此，員工和客戶可以更緊密地聯繫、更創新、更敏捷。我們都可以創造我們想像的未來。世界與 ServiceNow 合作。
Jobbatical
jobbatical.com
Jobbatical 是完全可自訂的移民和搬遷管理軟體，使全球流動專家、移民專家和人力資源團隊能夠透過自動化任務並為參與流程的所有各方提供最佳的使用者體驗來無縫管理國際招聘案例。
WayLit
waylit.com
WayLit 簡化了雇主的移民操作，同時增強了外籍員工的經驗。
Localyze
localyze.com
全球行動服務，盡在一個平台。無論範圍如何，無論您的才華如何，我們都會為您解鎖下一步行動。 從邊界和官僚主義到開放和簡單。透過 Localyze，我們將無縫技術、透明度和無與倫比的服務結合在一起，重新構想人們的工作出行方式。我們相信人才可以不受國界限制，因此我們正在為去中心化的世界建立一個中心化平台。在這個世界裡，公司可以從任何地方招募員工，人們可以在他們想要的地方工作和生活。
Envoy Global
envoyglobal.com
Envoy Global 在美國和海外贊助和管理工作簽證的簡單方法為您和員工帶來最簡單的申請體驗。