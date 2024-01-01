替代項 - Topia

Localyze

localyze.com

全球行動服務，盡在一個平台。無論範圍如何，無論您的才華如何，我們都會為您解鎖下一步行動。 從邊界和官僚主義到開放和簡單。透過 Localyze，我們將無縫技術、透明度和無與倫比的服務結合在一起，重新構想人們的工作出行方式。我們相信人才可以不受國界限制，因此我們正在為去中心化的世界建立一個中心化平台。在這個世界裡，公司可以從任何地方招募員工，人們可以在他們想要的地方工作和生活。