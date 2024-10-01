替代項 - Top Hat
Canvas Student
instructure.com
Canvas 旨在讓每個人（從最小的學習者到大學教師再到商業領袖）都能更輕鬆地進行教學和學習。
GitHub
github.com
GitHub, Inc. 是一家美國跨國公司，使用 Git 提供軟體開發和版本控制託管服務。它提供了 Git 的分散式版本控制和原始碼管理 (SCM) 功能，以及它自己的功能。它為每個專案提供存取控制和多種協作功能，例如錯誤追蹤、功能請求、任務管理和 wiki。總部位於加利福尼亞州，自 2018 年以來一直是微軟的子公司。其更先進的專業和企業服務是商業性的。免費的 GitHub 帳戶通常用於託管開源專案。截至 2019 年 1 月，GitHub 為所有計畫提供無限的私人儲存庫，包括免費帳戶，但每個儲存庫最多只允許三個免費協作者。從 2020 年 4 月 15 日開始，免費計畫允許無限的協作者，...
Udemy Business
business.udemy.com
Udemy Business 透過強大的內容市場提供新鮮的、隨選的學習內容，幫助公司在當今快速變化的工作場所中保持競爭力。我們的使命是幫助員工完成接下來要做的任何事情——無論是下一個要解決的專案、要學習的技能還是要掌握的角色。為此，我們精選了 15,000 多門 Udemy 頂級課程（仍然只佔整個 Udemy 課程集合的一小部分）。我們的內容涵蓋各種關鍵業務和技術主題，從開發和 IT 到領導力、行銷、PM、設計和壓力管理。 Udemy Business 致力於為全球所有員工提供真實的學習體驗，並提供 10 種語言的熱門主題，由主題專家用母語教授（超越內容配音和視訊字幕的傳統方法）。除了精選的內...
BYJU'S Exam Prep
byjusexamprep.com
印度最全面的考試準備網站和應用程序，適用於銀行、SSC、鐵路、NRA CET、CTET、GATE、國防、UPSC、LAW、MBA、NET、BBA 和其他州 Sarkari 考試。在這裡獲取每日/每週/每月時事、試卷 PDF、測驗、免費測試系列和考試特定學習材料。
Desmos Calculator
desmos.com
Desmos 提供一流的計算器、數字數學活動和課程，幫助每個學生熱愛數學並熱愛學習數學。
Workday
workday.com
Workday Enterprise Management Cloud 目前包含財務、人力資源、規劃和支出管理的解決方案。企業管理雲端克服了 ERP 的限制，將公司轉變為卓越組織。了解更多。
ManageBac
managebac.com
ManageBac 專為忙碌的學生、家長、教師、管理員和協調員而打造！ 為完整的 IB Continuum（PYP、MYP、CP、DP）、IGCSE 提供多課程支持，並普遍採用自建 (BYO) 模型。
BYJU'S
byjus.com
歡迎來到 BYJU'S - 學習應用程序，印度最大的線上學習計劃！該應用程式完美融合了引人入勝的影片課程和個人化學習，旨在幫助學生以深入且易於掌握的方式練習、學習和理解概念。
Desmos Scientific Calculator
desmos.com
一款美觀、免費的線上科學計算器，具有評估百分比、分數、指數函數、對數、三角函數、統計等的高級功能。
PowerSchool
powerschool.com
擺脫傳統的科技孤島，讓您的教師能夠利用屢獲殊榮的 PowerSchool Unified Classroom™ 高效管理整個教學流程。透過連接教室和家庭的易於使用的技術來關注每個學生。在統一的軟體解決方案中使用 360 度的學生表現視圖來提高學生的成功，該解決方案結合了 PowerSchool 成績簿、表現問題評估、Schoology 和統一課堂特殊計劃。而且，如果學校發生意外停課，您將擁有員工、學生和家長所需的工具，以成功提供虛擬學習體驗。 PowerSchool 是領先的 K-12 教育科技平台，提供合規的線上解決方案，包括註冊和擇校、學生資訊系統、學習管理和課堂協作、評估、分析和特殊教育...
Genially
genial.ly
Genially 是互動式視覺傳達領域的世界領導者。使用 Genially 作為一體化線上工具，創建令人驚嘆的簡報、互動式圖像、資訊圖表、檔案、測驗、履歷等，並在幾秒鐘內透過互動性和動畫效果豐富它們。您不再需要設計師和程式設計師團隊即可透過引人注目的視覺傳達瞬間產生影響。使用互動式和動畫效果輕鬆地分層分發訊息，供觀看者探索和發現。拋棄過時的內容創建軟體，用 Genially 震撼並吸引您的受眾。只需點擊幾下即可獲得令人驚嘆的效果。從 1100 多個模板中進行選擇，或從頭開始。加入由全球數百萬用戶組成的社區，其中包括商人、教師、行銷人員、設計師以及 Hulu、達能、米其林和喜力等公司。通訊的未來...
ClassDojo
classdojo.com
與家長和學生建立美好的課堂社區
Padlet
padlet.com
Padlet 是一個數位畫布，可用於建立易於共享和協作的精美專案。它的工作原理就像一張紙。我們為您提供一個空白頁面 - 一個小冊子 - 您可以在上面放置任何您喜歡的內容。拖入影片、錄製訪談、自拍、撰寫自己的文字貼文或上傳一些文檔，然後瞧！一個小板誕生了。透過選擇自訂壁紙和主題使其更加美麗。 Padlet 與其他部落格工具和靈感板不同，因為它很靈活。建立購物清單、維恩圖、討論板、團體賀卡、作品集或商業計劃，全部在一個應用程式中完成。 padpad 可供世界各地的教師、學生、專業人士和各個年齡層的個人使用，可以在多個貢獻者之間有選擇地共享和編輯。
Clever
clever.com
Clever 的誕生源於聯合創始人 Dan Carroll 在丹佛擔任學校技術總監時的挫敗感。他計劃利用科技來節省教師時間並實現個人化學習，但由於無數 CSV 文件和忘記的密碼而受阻。 Dan 回憶道：“我想成為一名創新者，但我被困在人類 API 的行列中。”軟體有潛力賦予教師權力並創造新的學習方式。但首先必鬚髮生一件事。每個人都必須能夠快速、安全地登入。為了解決Dan 的問題，我們建立了一個單一登入門戶，現在可以幫助95,000 所美國K-12 學校花更多時間學習，減少登入時間。 ，可以讓教育更公平、更具吸引力。從一開始，我們就看到，當優秀的教師得到優秀技術的支持時，就會帶來令人難以置信的學...
Remind
remind.com
Remind 是一個溝通平台，可以涵蓋學生和家庭的位置。我們相信，關係推動教育的成功，我們正在建立一個平台，支持無論發生在哪裡的學習。如今，Remind 平台是教育領域最大的免費服務之一、為數百萬學生提供支援的學校通訊業務以及在課堂外提供幫助的線上輔導解決方案的所在地。 Remind 成立於 2011 年，並獲得了 GSV Ventures、Kleiner Perkins、Owl Ventures 和 Social Capital 的支持。欲了解更多信息，請訪問 Remind.com。
Powtoon
powtoon.com
Powtoon 是領先的視覺傳播平台，任何人都可以在幾分鐘內創建具有專業外觀和吸引力的視訊和演示文稿，而無需任何設計或技術技能。超過 3000 萬人（包括 96% 的財富 500 強公司）使用 Powtoon 來吸引受眾——無論是企業培訓和學習發展、人力資源、內部溝通、行銷、銷售等。 Powtoon 成立於 2012 年，在倫敦、舊金山、特拉維夫、烏克蘭和菲律賓設有辦事處。借助 Powtoon，您可以輕鬆創建自己的免費（或付費）工作室品質的高清直播和動畫視頻，從而消除僱用視頻製作團隊的高昂成本。 Powtoon 提供了一個龐大的專業設計模板、場景、角色、道具、影片、配樂等庫。上傳您自己的媒體、...
Visme
visme.co
Visme 是一個一體化平台，使來自領先公司的非設計專業人士能夠在更短的時間內改變他們創建、共享和發布引人入勝的簡報、文件、視覺化報告、數據視覺化和其他視覺化格式的方式。來自 IBM、GoldenState Warriors、Gartner、Nationwide 的用戶以及其他 1500 萬用戶利用 Visme 作為內容創建工具來講述和展示他們的故事，並將無聊的數據轉化為引人入勝的視覺效果。單獨工作或作為團隊進行協作。在線上發布、嵌入到您的網站或下載以供離線使用。使用者可以協作，在資料夾中組織專案數據，並向相關團隊或個人提供基於角色的權限。此外，Visme 還配備了多種用於發布和顯示的自動化功...
Socrative Student
socrative.com
學生透過回答各種形式的形成性評估問題來分享他們的理解：測驗、快速問答、退出門票和太空競賽。當學生啟動 Socrative Student 應用程式後，系統會提示他們透過教師的唯一代碼加入教師的房間。無需學生帳號！ - 可視化學生和全班的理解 - 多項選擇題和對/錯題 - 開放式問題並對結果進行投票 - 課程結束退票 - 與我們的太空競賽一起玩遊戲！ - 班級、問題和學生程度報告
Showbie
showbie.com
Showbie 是教師首選的數位學習平台，讓教育工作者能夠在任何裝置上快速輕鬆地向具有所有學習能力的學生提供個人化回饋和評估。在一個易於使用的平台中，Showbie 允許您創建一個協作和互動式教室，以便學習可以在任何環境中進行 - 課堂上、遠端或兩者之間的任何地方。 Showbie 專為教師的工作方式而設計，可以輕鬆管理課堂工作流程，為最重要的事情（教學和學習）節省時間。創建和分發作業、上傳任何文件類型、發起協作學生小組和討論、管理您的所有反饋並讓家長隨時了解情況 - 所有這些都在一個應用程式中完成。借助可放置在任何文件類型上的各種內建註釋工具，學生可以以最適合他們的方式展示他們的學習成果。 ...
Kognity
kognity.com
與 Kognity 一起成為最好的老師。 Kognity 是一個屢獲殊榮的數位平台，結合了科技和教學法的力量，創造了極大提升的教學和學習體驗。
Toddle
toddleapp.com
您現在的人工智慧教學夥伴。 在 Toddle，我們正在徹底改變教師的工作方式。借助 Toddle AI，我們在承諾為所有教師提供提供漸進式、面向未來的教育所需的工具方面向前邁出了一大步。
BlinkLearning
blinklearning.com
在 BlinkLearning，我們改編和分發來自 100 多家國內和國際出版商的數位教育內容。透過我們的學習平台，我們為學校提供課堂管理工具以及對 25,000 多本數位圖書的線上/離線存取。
SplashLearn
splashlearn.com
SplashLearn 是一項屢獲殊榮的學習計劃，因其參與數學和 ELA 練習而受到超過 4000 萬孩子的喜愛。與共同核心和各種國家標準保持一致。
ClassLink
classlink.com
ClassLink 是基於雲端的教育產品的領先供應商，以更豐富、更強大的方式將教育工作者和學生與其課堂、課程以及彼此連接起來。作為開放資料標準的主要倡導者，我們透過單一登入提供應用程式和文件的即時存取、簡化班級排班、自動化帳戶配置並提供可操作的分析。 ClassLink 為 1,800 多個學校系統的 1,400 萬名學生和教職員工提供支援。
Learning Studio AI
learningstudioai.com
使用 LearningStudioAI 將任何主題轉變為令人驚嘆的線上課程。 我們的人工智慧創作工具使課程創建變得毫不費力，因此您可以專注於最重要的事情 - 建立引人入勝的內容。 享受跨所有裝置的無縫擴展，以及讓學習者感到愉悅的神奇功能。 LearningStudioAI 提供一流的學習分析服務質量，幫助您優化教學。
Pearson Online Classroom
pearson.com
了解我們是誰以及我們能提供什麼。我們的使命很簡單，幫助人們透過學習取得生活進步。
Nearpod
nearpod.com
Nearpod 提供了一個互動式教學平台，融合了即時形成性評估和動態媒體，可在課堂內外提供即時和自定進度的學習體驗。 Nearpod 適用於任何課堂技術，從平板電腦和智慧型手機到筆記型電腦和 Chromebook。該平台幫助學生參與與 Common Sense Education 和史密森尼等領先組織合作創建的 15,000 多個隨時可用的互動課程、影片和活動。 2019 年，Nearpod 收購了 Flocabulary，這是一個學習平台，讓學生學習嚴格的 K-12 概念，同時透過嘻哈影片提高讀寫能力。 Nearpod 和 Flocabulary 共同服務於美國 100 個最大學區的教育工作...
360Learning
360learning.com
360Learning 是用於協作學習的 LMS。我們透過將公司的專家轉變為員工、客戶和合作夥伴成長的支持者，幫助公司從內部提陞技能。
Labster
labster.com
透過沉浸式 STEM 學習激勵學生。 事實證明，Labster 的沉浸式虛擬實驗室可以吸引學生、降低輟學率並推動公平的學習成果。
Socrative Teacher
socrative.com
使用 Socrative 參與、評估和個性化您的課堂！教育工作者可以透過 Socrative Teacher 應用程式透過測驗、快速問題調查、退出門票和太空競賽來啟動形成性評估。 Socrative 將立即評分、匯總並提供結果的視覺效果，以幫助您確定進一步指導的機會。現在就節省時間並在重要的時候將學生的理解視覺化！要開始使用 Socrative，只需註冊 Socrative 教師帳戶即可。您的 Socrative 帳戶將與其他 Socrative 應用程式並透過所有瀏覽器一起使用。學生可以透過打開他們的應用程式或從任何裝置在 Socrative 上加入您的房間來連接到您獨特的房間。 - 可...