替代項 - Toolio
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc.是一家美國雲端軟體公司，總部位於加州舊金山。它提供 (CRM) 客戶關係管理服務，還銷售一套互補的企業應用程序，專注於客戶服務、行銷自動化、分析和應用程式開發。 2020 年，《財星》雜誌根據員工滿意度調查，將 Salesforce 在「最適合工作的 100 家公司名單」中排名第六。
Klarna
klarna.com
將任何購買分成 4 次免息付款。無論是在網路上還是在店內，使用 Klarna 應用程式都可以輕鬆實現。
Algolia
algolia.com
Algolia 是一家美國新創公司，透過 SaaS（軟體即服務）模式提供網路搜尋產品。
Skeepers
octoly.com
領先的影響者行銷平台 Octoly 透過大規模連結經過審查的微影響者和消費者，幫助品牌提高知名度、建立信任並促進銷售。品牌利用我們精心策劃的社群創建社交媒體貼文和電子商務評論，以換取優質產品。
Emplifi
emplifi.io
優化數位客戶旅程。 Emplifi 的客戶體驗軟體和社群媒體管理軟體的統一平台縮小了 CX 差距。
Dacast
dacast.com
Dacast 的視訊串流軟體是領先的線上影片和託管平台。利用視訊 API 和 24/7 支援串流直播和點播視訊。
Bluecore
bluecore.com
Bluecore 是一種零售行銷技術，它重新構想了零售商如何透過電子郵件行銷和網站個人化與客戶溝通。立即申請免費試用！
Coveo
coveo.com
Coveo 是一家總部位於魁北克市的企業軟體即服務 (SaaS) 公司，提供基於雲端的平台，使數位體驗更加智能，並提供基於該平台構建的特定軟體。 Coveo Relevance Cloud™ 利用搜尋、分析和機器學習技術來統一不同的內容和數據，自動傳遞相關的個人化資訊。 Coveo 提供電子商務、客戶服務和勞動力熟練程度的解決方案。該公司被公認為 Gartner 洞察引擎魔力像限的領導者、Forrester Wave™：認知搜尋的領導者以及 Forrester Wave™：旅程編排平台的強勁表現者。
Syte
syte.ai
發現它。購買它。透過視覺搜尋體驗提升電子商務績效，將購物者與他們喜愛的產品連結起來。
Bloomreach
bloomreach.com
專為商業打造的數位體驗平台。 Bloomreach 解決方案將統一客戶和產品資料的力量與人工智慧和預測決策的速度和規模相結合，因此您可以提供在任何管道和每次旅程中都能轉換的神奇體驗。
Searchspring
searchspring.net
提供購物者期望的購物體驗和產品效果。掌控並超越相關性。做你的平台不允許你做的事情。
Findify
findify.io
Findify 是一個搜尋和發現個人化平台，由數據和機器學習提供支援。專為電子商務網站而構建，以加速成長。
Vue.ai
vue.ai
Vue.ai 是世界上第一個通用人工智慧平台之一，使世界各地的大型企業能夠跨工作流程和功能建立各種支援人工智慧的應用程式。與任何其他單點解決方案不同，Vue.ai 提供的價值是將整個企業的圖像、視訊和文字資料匯集在一起，使用其AI 堆疊對其進行解碼，從而使智慧能夠在整個企業中提供數據驅動的決策。透過結合即用型 API、無程式碼和低程式碼工具，Vue.ai 使行銷、產品、業務和技術團隊能夠對收入成長、效率和成本降低產生數量級的影響。 Vue.ai 目前已部署在多個行業，包括零售、金融、保險、物流和醫療保健。 Vue.ai 是由 Ashwini Asokan 和 Anand Chandrasek...
Whisbi
whisbi.com
Whisbi 為 B2C 企業提供行動優先的對話式銷售和行銷平台。我們的解決方案為銷售和行銷專業人員創造了提高銷售轉換率、提高現場參與度並提供差異化線上客戶體驗的機會。 Whisbi 將視訊通話、聊天、聊天機器人、點擊通話或傳統電話等所有聯絡管道整合到一個集中式數據驅動的 UI 中，供您的客戶使用。 Whisbi 透過 BI 引擎增強，在正確的時間為正確的客戶提供正確的管道。 Whisbi 解決方案可輕鬆與現有基礎設施集成，從呼叫中心到實體商店和虛擬展廳。在網站上簡單地包含該解決方案就可以提供真正的全通路客戶體驗，從而顯著提高線上轉換率。我們為銷售和行銷提供世界一流的對話平台，並能夠分享特定行...
degpeg
degpeg.com
Degpeg 是一個基於雲端的即時商務平台，透過網路和行動裝置上的多串流媒體提供更好的客戶體驗，同時支援 30 多個社交平台，從而增加和增強任何產品/服務的線上銷售和行銷。產品： 直播交流平台 直播交流平台幫助企業透過音訊視訊互動方式與潛在客戶即時聯繫。它有效地將銷售線索轉化為銷售，創造個人化互動以培養信任。透過彌合線下商店和線上消費者之間的差距，確保無縫連接和便利。此外，該平台透過客戶和服務中心之間的視訊通話提高營運效率，簡化流程並提高客戶滿意度。功能： 聊天收件匣 呼叫路由追蹤位置 新增通話人員 通話錄音 與 Web 和應用程式螢幕共享整合 直播電視 Degpeg 使品牌能夠推出直播電視，...
EasyStore
easystore.co
各種規模的品牌都可以透過 EasyStore 在店內和網路上拓展業務。
PureClarity
pureclarity.com
PureClarity 是智慧電子商務個人化的領先供應商之一，為 B2C 或 B2B 企業提供完美的解決方案，以提高線上收入、平均訂單價值、線上轉換率，並建立忠誠的客戶資料庫。 PureClarity 讓您透過廣泛的智慧電子商務個人化功能為客戶提供高度個人化和相關的線上購物體驗，將您的線上訪客轉化為忠實的客戶。該軟體與所有電子商務平台相容，並為 Magento 1x 和 2x、Shopify、BigCommerce、X-Cart、WooCommerce 和 Kooomo 提供外掛程式/擴充。 PureClarity 可以有效地處理任何數量的數據，並從第一天開始工作。企業通常很快就會開始看到正面...
CommentSold
try.commentsold.com
CommentSold 是北美直播銷售技術的領導者，擁有 4,000 多家零售商，銷售超過 1.5 億件商品，終身 GMV 超過 3.5B+。 CommentSold 的技術持續為各種規模的企業提供一流的解決方案，以提供引人入勝的即時視訊商務體驗。憑藉針對銷售點系統、倉庫優化、即時銷售、行銷自動化、購物應用程式和線上商店的端到端解決方案，CommentSold 提供企業在線上發展所需的一切。
edrone
edrone.me
edrone 是一個自主電子商務雲，是第一個專為電子商務設計的 eCRM。 edrone 基於其演算法提供先進的行銷自動化解決方案，且易於安裝（即插即用）。 edrone 的目標是幫助了解客戶行為（客戶智慧）並利用一體化電子商務行銷雲吸引他們（行銷自動化）。 這個系統由兩個部分組成：學習和參與。學習：高級統計數據、RFM 細分和每個客戶的詳細視圖（甚至包括社交媒體統計數據）。參與：20 個準備發送的場景，包括恢復廢棄的卡片、發送建議以及根據我們的客戶智慧演算法透過交叉銷售增加收入。行銷機器不僅僅是一個簡單的推薦框架：它使分段的想法在每個電子商務中都很容易實現。
commonsku
commonsku.com
commonsku 是專為促銷產品產業設計的軟體。它是一個整合在一個複雜中心中的 CRM、訂單管理和電子商務平台。 commonsku 透過能夠直觀地連接經銷商和供應商的軟體，為您的團隊帶來一股新鮮空氣。
LiftIgniter
liftigniter.com
LiftIgniter 幫助公司在其數位資產（網路、行動、電子郵件、推播等）中受益於基於即時機器學習的在地推薦。我們的技術可與領先的網路資產（Youtube、亞馬遜等）為其「為您推薦」或「您可能喜歡」等部分構建的技術相媲美。
Plobal Apps
plobalapps.com
Plobal Apps is a comprehensive AI-powered mobile commerce platform, which enables online stores to scale mobile revenues, increase conversions and boost retention using fully native mobile apps. We believe in automating the entire mobile commerce using cutting-edge technologies including artificial ...
Livescale
livescale.tv
Boost your sales, master customer engagement, and skyrocket conversion with Livescale, the social commerce platform. Join the dynamic revolution.
Immerss
immerss.live
Immerss is a fully shoppable live video and chat SaaS platform that enables merchants of all sizes to seamlessly connect directly with their online customers. Merchants using Immerss enjoy unrivaled customer engagement and see measurable results in conversions, AOVs, and returns. Easily delight and ...
Lengow
lengow.com
Lengow is the e-commerce automation solution that helps brands and distributors improve their performance, automate their business processes, and grow internationally. The Lengow platform is the key to strong profitability and visibility for products sold by online retailers around the world on all ...
eStreamly
get.estreamly.com
eStreamly is a Livestream & video shopping SaaS. Your video content is shoppable on your site, a blog, email, SMS, a 3rd party webpage, and now also shoppable on social media too (Instagram, Facebook, Youtube)! It's your data, your ecommerce. Each video become an extension of your ecommerce with in ...
StoryStream
storystream.ai
StoryStream is a visual commerce platform specialising in User-generated Content, link in bio, and Live Video Shopping. StoryStream is used by brands and retailers to give their customers more engaging, authentic and immersive ways to discover and buy products – making shopping online more human.
Salesfire
salesfire.co.uk
Salesfire 為零售商提供以數據為主導的智慧客戶旅程優化解決方案，引導線上購物者完成購買管道並將其保留在生態系統中。利用客戶洞察，Salesfire 讓企業能夠提高現場參與度、個人化用戶體驗並推動收入成長。從第一方資料收集到進階分析，Salesfire 利用人工智慧的力量來識別更多購物者、增強重新導向並將訪客資料轉化為銷售。
MakerSights
makersights.com
MakerSights 是唯一的分類管理工作區，使零售品牌能夠採取以消費者為中心的方法來制定產品策略，並使他們能夠創造出更多人們喜愛的產品，並減少人們不喜歡的產品。 MakerSights 工作空間將跨職能團隊聯合起來，從設計和產品到行銷和消費者洞察，以大規模地與目標消費者測試想法和正在開發的產品。利用互動式、專門建構的零售分析和儀表板，團隊能夠快速分析消費者數據，立即與利害關係人分享見解，並做出基於數據的決策，從而實現高效、高效能的分類。
Prefixbox
prefixbox.com
Prefixbox 的 AI 搜尋、AI 導航、AI 推薦以及洞察與實驗解決方案可改善購物體驗，從而提高轉換率和收入。 Prefixbox 𝗔𝗜 𝗦𝗲𝗮𝗿𝗰𝗵 使用最新的搜尋技術來理解意義。透過結合向量、大語言模型 (LLM) 和 GPT 技術，它可以提取一般句子背後的意圖，以傳回相關的產品結果。 Prefixbox 𝗔𝗜 𝗡𝗮𝘃𝗶𝗴𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻的相關產品、相關關鍵字和相關類別模組提高了參與度，並幫助購物者只需一鍵點擊即可幫助購物者只需一鍵點擊完善他們的搜尋意圖。 Prefixbox 𝗔𝗜 𝗥𝗲𝗰𝗼𝗺𝗺𝗲𝗻𝗱 透過相關推薦來激發購物者...