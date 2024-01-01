替代項 - Tolgee

Lingpad

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Lingpad 是一款功能強大的 TMS，可簡化複雜的全球成長。在 Lingpad，我們致力於讓多語言客戶服務變得簡單、方便、無縫且無憂。為客戶體驗增加價值，在全球地區發展您的品牌，而無需投資額外的人力或財務資源，建立更深的聯繫並促進無拘無束的成長。我們獨一無二的翻譯管理系統在建置時充分考慮了客戶服務團隊的需求。您可以使用一整套翻譯工具，幫助各種規模的企業提供無縫的多語言客戶支援。一些世界領先品牌，如 AbInBev、Rebtel、Veo、Atlas、Renewtrak、Luxreaders 等，透過 Lingpad 增強了客戶的信任。使用Lingpad，您可以： 翻譯您的在地化檔案無限的空間...