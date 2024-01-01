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Toks AI 是一款由人工智慧驅動的內容創作和文案工具。該應用程式旨在易於使用和高效的內容製作。 對於那些參與為各種平台創建內容（例如部落格文章、社交媒體文字、行銷文案和電子郵件）的人來說，它是理想的選擇。用戶可以輕鬆地在網路上產生、自訂和分享內容，並安排貼文自動發佈到他們的社交網路管道。 除了內容創建之外，Toks AI 還提供多媒體編輯器，用於進一步自訂輸出，其中包括合併用戶的品牌元素。 只需點擊一下即可獲得大型庫存圖像庫，用戶可以透過相關視覺效果豐富其內容。此外，該工具被定位為一種業務資源，可幫助企業主、行銷機構、新創團隊、社群媒體經理和電子郵件行銷人員為其活動建立引人入勝的文案。 Toks AI 還引入了創意自動化，讓用戶可以使用 AI 生成藝術或圖像，從而充當創意助理。它的目標是快速產生優質結果，簡化內容創建和分發。

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