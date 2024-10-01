替代項 - Together Software
Pluralsight
pluralsight.com
什麼是多元視野？隨著您的行業和業務模式的發展，您需要一個學習解決方案來幫助您按時、按預算交付關鍵創新。透過我們的平台，您可以評估團隊的技術能力，使學習與關鍵業務目標保持一致，並縮小人工智慧、雲端、設計、安全、行動和資料等關鍵領域的技能差距。我們怎麼做？企業可以透過技能評估和分析來評估其團隊的技術能力，透過客製化計畫使學習與關鍵目標保持一致，並透過大型隨選課程庫縮小雲端、行動、安全、設計和數據等關鍵領域的技能差距來自世界上最大的技術專家網路。
iMocha
imocha.io
iMocha 為組織提供整體平台和解決方案，透過其下一代專利、人工智慧驅動的技能評估和技能智慧平台實施「技能第一」策略- 用於人才招募（全職員工和團隊）以及內部人才發展和人才管理。我們的全球客戶包括德勤、PayPal、Cap Gemini、E&Y、Reveture、愛立信、阿斯頓馬丁、Vanguard、711、Telstra、戴姆勒卡車、ABSA SA、Avayya、Vanguard、9 個不同的聯合國機構。來自 3 大洲（北美、UKI/EMEA 和印度/亞太地區）的 500 多家客戶，財富 500 強公司中有 30 家使用 iMocha 來交付他們的產品
Skillsoft
skillsoft.com
關於 Skillsoft Skillsoft（NYSE：SKIL）提供變革性的學習體驗，推動組織和人員共同成長。該公司與企業組織合作，為全球學習者社群提供服務，幫助今天的員工為明天的經濟做好準備。借助 Skillsoft，客戶可以獲得混合、多模式的學習體驗，這些體驗不僅僅是培養技能，還可以培養一支能力更強、適應性更強、更敬業的員工隊伍。透過一流的內容組合、個人化且與客戶需求相關的平台、世界一流的技術和廣泛的合作夥伴生態系統，Skillsoft 透過克服關鍵技能差距和提升員工及其組織的持續成長和績效。 。了解更多信息，請訪問 www.skillsoft.com
BetterUp
betterup.com
推動人才成果改變業務成果。 貿易不確定性與唯一的平台構成教練，科學和AI燃料的經驗，以建立您的組織所需的敏捷性，適應力和適應性，以避免任何風暴。
Valence
valence.co
Valence 是唯一面向管理者的團隊合作平台，可加速當今工作場所所需的團隊健康、連結性和績效。 Valence 為每位經理提供了即時了解團隊健康狀況所需的工具和見解，透過強大的引導式對話進行幹預，並制定和追蹤對團隊改進的共同承諾。 Valence 易於使用、支援網路的團隊體驗模組消除了對昂貴的教練和人才團隊介入的需要，使管理者能夠掌控團隊體驗。管理從未如此困難，Valence 幫助管理者發展和支持團隊，同時推動績效和改進，減輕了他們的負擔。
GrowthMentor
growthmentor.com
GrowthMentor 是一個導師平台，將創辦人、行銷人員、成長從業者和產品專業人士與來自不同行業的經驗豐富的導師聯繫起來。只需每月支付固定費用，用戶就可以參加無限的一對一課程，大多數導師無需額外付費即可提供他們的專業知識。該平台專注於單次會話參與，允許用戶為他們的特定挑戰選擇最佳導師。 GrowthMentor 擁有近 1,000 名經過審核的導師，涵蓋 34 個技能領域，包括行銷、產品管理和團隊建設，提供量身定制的實用建議，幫助用戶解決問題並提升他們的職業生涯。其他功能包括支援的 Slack 社群和人工智慧配對引擎，以簡化導師選擇。
MicroMentor
micromentor.org
MicroMentor 為組織和企業提供品牌可自訂線上指導計畫。我們先進且周到的指導技術與個人化的專案管理、諮詢和支援相結合，打造出成功的指導解決方案。
Torch
torch.io
Torch 是一個人才發展平台，可以釋放人員、團隊和組織的潛力。透過 Torch，您可以提供包容性、全面性和有影響力的輔導和指導計劃，推動您的員工和組織取得成功。領先品牌利用 Torch 來培養員工、培養更強大的領導者和管理者，並提高業務績效。
Wilco
trywilco.com
Wilco 透過將學習體驗轉化為一系列引人入勝的實踐挑戰，提高了成功入職率並降低了客戶流失率。借助 Wilco，新客戶可以在模擬真實工作環境的虛擬實驗室中完成栩栩如生的場景，從而探索您的產品、發現其價值並採用正確的工作流程。透過將 Wilco 整合到客戶旅程的開始，您可以對他們體驗的各個部分產生積極影響 - 提高滿意度和 NPS、減少支援請求的數量以及增加訂閱續約的可能性。
Simply.Coach
simply.coach
Simply.Coach 是一個數位輔導平台，專為教練、顧問、治療師和培訓師等服務專業人士而設計。透過 Simply.Coach，您可以： 1. 數位化您的營運 節省高達 30% 的行政工作時間！ 2. 提升客户体验：通过高效协作、客户工作区等3. 发展您的业务：通过可扩展的客户管理工具帮助您完成更多工作受欢迎的功能包括： - 日程安排- 记笔记- 数字工具（調查和表格） - 教練匹配*新！ * - 輔導計劃*新！ * - 目標設定和進度追蹤 - 資源共享 - 發票和收款等等！ Service professionals use Simply.Coach to run: 1. 1:1 and ...
Cinode
cinode.com
誰知道什麼，誰有空，我可以賣什麼？我們提供有關您目前缺少的銷售、交付和技能的重要見解。 Cinode 是一款促進顧問公司發展的一體化平台。我們成為北歐地區的首選是有原因的。
Qooper
qooper.io
Qooper 輔導和學習軟體透過輔導計劃設計模板、匹配、追蹤、培訓、指導、報告解決方案以及強大的集成，幫助公司大規模運行輔導和學習計劃。 Qooper 為Google、美國空軍、默克、美國航空、赫爾曼米勒、康乃爾大學、Subaru、芭芭拉布希基金會等數百家頂級客戶提供服務，在員工發展計畫方面成為新的領導者。
Draup
draup.com
Draup 是一個由人工智慧驅動的平台，專為人力資源和銷售領導者設計。它提供深入的見解和數據來支持人力資源領導者的勞動力規劃、人才招募和技能發展。 借助即時人才數據，人力資源領導者可以了解行業趨勢、開發人才管道並制定再培訓策略。 Draup 還提供有關新興角色、人才熱點和緊缺技能的見解，以幫助規劃未來的勞動力需求。 它可以根據興趣、技術需求和外包關係對潛在客戶進行微觀定位。 Draup 提供詳細的客戶報告、利害關係人分佈圖，並協助確定正確的決策者以建立有針對性的銷售策略。 它還幫助銷售團隊探索各行業的新服務提供者機會。 該平台提供基於數百萬個數據點的超針對性洞察，並提供由最新且經過驗證...
Kahuna
joinkahuna.com
在人工智慧的幫助下銷售您的專業知識的訂閱。 根據您獨特的知識庫，客製化人工智慧助手，增強您提供建議的能力。
CoachHub
coachhub.io
CoachHub 是全球領先的人才發展平台，使組織能夠為全體員工（無論部門和資歷級別）創建個人化、可衡量和可擴展的輔導計劃。透過這樣做，組織能夠獲得多種好處，包括提高員工敬業度、提高生產力水準、提高工作績效和提高留任率。 CoachHub 的全球教練庫由來自六大洲 70 個國家的 3,500 多名經過認證的商業教練組成，提供 60 多種語言的輔導課程，為 500 多名客戶提供服務。我們的計畫基於我們的教練實驗室的先進研發，由喬納森·帕斯莫爾教授和我們的科學委員會領導。 CoachHub 得到了領先的科技投資者的支持，包括Draper Esprit、Holtzbrinck Ventures、Pa...
Lightcast
lightcast.io
Lightcast 正在建立全球領先的人才情報平台，幫助雇主領先於勞動力趨勢，確保他們能夠僱用和留住合適的人才。我們提供的見解可為整個候選人和員工的旅程提供資訊 - 從需求技能和頭銜標準化，到薪酬透明度和技能提升。提供最可靠、最相關的勞動力市場數據，以指導人才獲取、人才管理和人才保留策略，從而支援整個勞動力規劃流程。 Lightcast 與 44 家財富 50 強企業和 67 家財富 100 強企業合作，幫助這些公司做出數據驅動的決策，在不斷變化的工作世界中取得成功。
Augmentir
augmentir.com
智慧數位化推動卓越營運 Augmentir 的連網員工解決方案是第一線營運技術領域公認的領導者。 更快讓員工入職，縮短提高生產力的時間，實現有針對性的再培訓和技能提升，並根據個人需求為員工提供數位指導。
Progression
progression.co
使用排名第一的職涯發展平台 Progression 定義和衡量您組織的職涯發展。借助Progression，您可以： - 使用模板和人工智慧，在數小時（而不是數月）內構建和可視化職業框架- 養成簡單的習慣，以證明成長- 通過豐富、實時的見解使您的團隊取得進步- 參與、激勵和推動讓您的員工擁有自己的職業生涯 - 在創紀錄的時間內實現員工的卓越成長。透過 Progression 建立、部署和維持一流的技能和職業道路。立即加入數千個團隊，推動員工真正成長並減少員工流動。
Mentornity
mentornity.com
Mentornity 是一款指導軟體，用於建立和管理有效的指導計劃。 Mentornity 是一個可自訂的解決方案，可用於員工指導、社區指導、反向指導、校友網路指導和企業家指導。 Mentornity 管理入口網站具有匹配、入職、報告、大量郵件和追蹤功能。 Mentornity 導師-學員入口網站具有日程安排、日曆同步、會議記錄、回饋、私訊和視訊通話等功能。
Bravely
workbravely.com
Bravely 是一種下一代學習解決方案，它將團體培訓、個人隨選輔導和數位微學習集中在一個平台上，為員工提供體驗個人轉型和在工作中蓬勃發展所需的技能。接觸勇敢的經過審查的專業教練網絡可以促進福祉和發展，從而提高員工和組織的績效。當領先的組織向員工提供 Bravely 服務時，他們會擴大人員團隊和經理提供的支持，並在不斷發展的工作世界中轉變他們的文化。我們經過嚴格審查的輔導員和教練的全球網絡提供由領先的工作場所學習專家設計的內容，這些內容不僅得到最新研究的支持，而且還得到數十萬次輔導課程的專有見解的支持。我們很自豪能夠為 Zillow、Pinterest 和 Autodesk 等世界級組織的員工...
EZRA Coaching
helloezra.com
EZRA 輔導透過企業範圍內的大規模輔導，釋放員工的無限潛力。 EZRA 是全球最大的教練服務提供者之一。他們為微軟、星巴克、Netflix、雀巢、沃達豐、阿斯特捷利康和寶潔等企業品牌的數千名員工提供指導。其母公司 The Adecco Group 是一家財富 500 強人力資源服務提供商，在高階主管培訓領域擁有 50 多年的經驗，為 EZRA 提供了全球 2000 多名教練的培訓。 EZRA 教練提供個人化的學習和發展，他們的技術透過消除傳統上與教練相關的行政負擔、後勤挑戰和成本來實現這一目標。該技術使領導者能夠衡量對每個計劃的影響，並在應用程式中提供見解和報告。管理員可以衡量已進行的輔導課...
secure
mentoringcomplete.com
Mentoring Complete 匯集了三十年來的指導專業知識。此外，該平台還提供了創建適合組織需求的指導計畫的多功能性。它提供精確匹配，可自動建立高達 90% 的兼容匹配，使關係能夠長久。此外，它還設有導師大學，為專案經理、導師和學員提供培訓，以充分利用他們的導師關係。 Mentoring Complete 平台旨在為組織/協會提供完整的體驗，從建立配對到管理指導關係，沒有任何限制。
Twiser
twiser.com
Twiser 是一套多功能人才管理工具，專為各種規模和行業的企業而設計。管理• 繼任者規劃 • LMS Twiser 的獨特之處在於它的適應性。每個功能都可以定制，以反映您組織的獨特文化和流程，確保真正客製化的人才管理體驗。透過 Twiser 提升您的人才策略。
Mentessa
mentessa.com
您是否正在尋找一種解決方案來整合新員工，將他們聚集在一起，同時提高福祉和生產力——為每個人提供成功職業生涯的機會！ Mentessa 是一個協作學習平台，幫助員工基於技能共同學習和工作。它將工作場所轉變為社區，在團隊內部建立更牢固的聯繫，歡迎新人並幫助每個人感受到家庭的一部分。投資員工學習和發展，以人工智慧為動力，推動敬業度、創新和福祉。釋放 Mentessa 的力量，透過人工智慧驅動的技術體驗員工學習的全新境界。將您的工作場所轉變為一個繁榮的社區，慶祝協作，歡迎新人並支持每個人透過有意義的知識共享發揮最大潛力 - 所有這些都是為了最大限度地參與和創新而設計的！ Mentessa 邀請同事們聚...
Visual Workforce
visualworkforce.com
以全新的視角看待您的員工團隊。數據驅動的視覺化可協助您將合適的人員與合適的機會連結起來，為您的業務帶來更好的成果。
agyleOS
agyleos.com
agyleOS 是一個以技能型組織為導向的人員和文化平台。我們提供您建構和視覺化協作且以人為本的組織文化所需的所有工具。 重新定義工作！透過我們的互動式組織架構圖、技能管理、敬業度調查、工藤牆、績效評估等，釋放您組織的全部潛力。
MuchSkills
muchskills.com
MuchSkills 是一種技能和優勢視覺化工具，可協助個人和團隊以新的方式了解他們的技能，透過為合適的專案配對合適的人來提高生產力、敬業度和工作滿意度。 MuchSkills 的核心是相信每個人都努力做自己喜歡做的事情。 MuchSkills 讓人們向世界展示這一點。
Napta
napta.io
Napta 是 SaaS 解決方案，旨在開展更多項目，同時提高員工的敬業度。 Napta 為每個專案確定最佳員工（根據可用性、技能、地理位置...），並讓您的人力資源 Excel 過時！ Napta 透過幫助您提高營運績效： - 管理人員配置請求 - 即時確定每個專案最相關的員工 - 優化專案規劃 - 繪製所有員工的技能和願望 - 與您的團隊進行 360° 回饋員工承諾：它是一種協作工具，可為員工帶來專案和資源管理方面的更多透明度。員工可以透過該軟體表達他們對未來專案的興趣，並指定他們希望在未來幾週內發展哪些技能。 Napta 是一個可自訂且易於使用的解決方案，將與您現有的 IT 環境完美連接...
Skills Base
skills-base.com
Skills Base 是全球值得信賴的技能管理平台，可協助團隊和組織以有意義且直觀的方式理解、衡量、評估、視覺化技能數據並根據技能數據採取行動。它專為各種規模的企業和團隊而設計，為勞動力規劃、培訓、學習和發展、人才管理等提供數據驅動的技能見解。
TaskHuman
taskhuman.com
TaskHuman 平台支援員工在個人和職業方面的成長和適應人類狀況的獨特領域。我們透過福利輔導、領導力發展、銷售績效和指導來滿足全體員工的需求，採取全面的方法來實現專業卓越。