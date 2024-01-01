替代項 - todo.vu
GitHub
github.com
GitHub, Inc. 是一家美國跨國公司，使用 Git 提供軟體開發和版本控制託管服務。它提供了 Git 的分散式版本控制和原始碼管理 (SCM) 功能，以及它自己的功能。它為每個專案提供存取控制和多種協作功能，例如錯誤追蹤、功能請求、任務管理和 wiki。總部位於加利福尼亞州，自 2018 年以來一直是微軟的子公司。GitHub 免費提供其基本服務。其更先進的專業和企業服務是商業性的。免費的 GitHub 帳戶通常用於託管開源專案。截至 2019 年 1 月，GitHub 為所有計畫提供無限的私人儲存庫，包括免費帳戶，但每個儲存庫最多只允許三個免費協作者。從 2020 年 4 月 15 ...
Jira
atlassian.com
Jira (JEE-rə) 是 Atlassian 開發的專有問題追蹤產品，可實現錯誤追蹤和敏捷專案管理。
ClickUp
clickup.com
我們的使命是讓世界更有效率。為此，我們建立了一個應用程式來替換所有這些內容 - 任務、文件、目標和聊天。
GitLab
gitlab.com
GitLab 是一個基於 Web 的 DevOps 生命週期工具，提供 Git 儲存庫管理器，提供 wiki、問題追蹤以及持續整合和部署管道功能，使用開源許可證，由 GitLab Inc. 開發。該軟體由烏克蘭開發人員 Dmitriy 創建Zaporozhets 和Valery Sizov。程式碼最初是用Ruby 編寫的，後來用Go 重寫了某些部分，最初作為原始碼管理解決方案，用於在軟體開發團隊中進行協作。後來演變為覆蓋軟體開發生命週期的整合解決方案，進而發展到整個DevOps生命週期。目前的技術堆疊包括Go、Ruby on Rails和Vue.js。 它遵循開放核心開發模型，其中核心功能在...
Shortcut
shortcut.com
Shortcut（以前稱為 Clubhouse）- 致力於編碼，而不是工具。 專案管理從未如此簡單。我們將流程引入您的軟體團隊的工作流程。使用 Shortcut 計劃、協作、建立和衡量成功。 50 萬開發人員使用 Shortcut 來管理軟體專案。小團隊永久免費。一種快速、輕量且強大的專案規劃和產品創建方法。
YouTrack
jetbrains.com
一個可以適應您的流程的專案管理工具，可幫助您交付出色的產品。追蹤專案和任務，使用敏捷板，規劃衝刺和發布，保留知識庫，使用報告和儀表板，建立遵循您的業務流程的工作流程。永遠不要再次強迫您的流程適應工具的限制。與其他專案管理工具不同，YouTrack 可以根據您的需求進行客製化！
Backlog
backlog.com
Backlog 是一款適合您整個團隊的一體化專案管理軟體。問題追蹤、Git 託管和版本控制以及 Wiki。
Sentry
sentry.io
Sentry 是跨平台應用程式監控，重點是錯誤報告。
HackerOne
hackerone.com
HackerOne 是一個漏洞協調和錯誤賞金平台，它將企業與滲透測試人員和網路安全研究人員聯繫起來。它與 Synack 和 Bugcrowd 一樣，是最早接受並利用眾包安全和網路安全研究人員作為其商業模式關鍵的公司之一；它是同類中最大的網路安全公司。截至 2020 年 5 月，HackerOne 網路已支付 1 億美元的賞金。
Linear
linear.app
Linear 有助於簡化軟體專案、衝刺、任務和錯誤追蹤。它是為高績效團隊建構的。
Wrike
wrike.com
只有 Wrike 的工作管理平台可以讓您的團隊全面了解並控制所有任務和專案。專案管理軟體從未如此具有協作性。
Teamwork
teamwork.com
透過 Teamwork 的專案管理軟體、幫助台、聊天、文件管理軟體和 CRM，創建一支能夠協同工作的高效團隊。
Zoho BugTracker
zoho.com
交付具有自動錯誤追蹤功能的優秀軟體。 一款簡單、快速且可擴展的錯誤追蹤軟體，可幫助您輕鬆管理錯誤並按時交付出色的產品。
Bugsnag
bugsnag.com
Bugsnag 是錯誤監控和報告軟體，具有適用於行動應用程式的一流功能。我們的工具會提醒使用者註意錯誤、錯誤等。免費試用！
Rollbar
rollbar.com
Rollbar 為開發人員提供即時錯誤追蹤和除錯工具。支援 JavaScript、PHP、Ruby、Python、Node.js、Android、iOS、Apex 及更多語言。
Marker.io
marker.io
報告錯誤不應該是一件複雜的事情。將客戶和同事的網站回饋輸入您最喜歡的錯誤追蹤器，而不會讓開發人員發瘋。
LogRocket
logrocket.com
現代前端監控與產品分析。 LogRocket 結合了會話重播、效能監控和產品分析 – 讓軟體團隊能夠創建理想的 Web 和行動產品體驗
Assembla
assembla.com
雲端中的安全 Git、軟體開發和原始碼管理。 Assembla 是世界上唯一在雲端提供 Git、Perforce 和 NextGenSVN 的多重儲存庫平台。
Usersnap
usersnap.com
Usersnap 透過其多功能回饋平台幫助您的企業在客戶回饋的幫助下建立更好、更成功的產品和服務。在產品開發生命週期中收集使用者回饋。免費試用。
DoneDone
donedone.com
簡單的問題追蹤器。簡易幫助台軟體。完成工作。錯誤追蹤、任務管理和客戶支持，全部集中在一款您的團隊和客戶會喜歡的簡單應用程式中。
Instabug
instabug.com
Instabug 是一家軟體公司，為行動應用程式提供錯誤報告、應用程式效能監控、崩潰報告、應用程式內聊天和用戶調查。該公司成立於 2014 年。截至 2019 年 9 月，Instabug 已覆蓋超過 25,000 家公司，收到了 4 億個報告的問題和回饋，全球有 20 億台設備運行其 SDK。 Android、iOS、Cordova、Ionic、Xamarin 和 Web 開發人員在 Beta 測試及其應用程式的即時生產版本中使用 Instabug 的軟體開發套件 (SDK)。 它以行動用戶端可自訂的「搖晃發送」功能和開發人員端的詳細報告而聞名。用戶可以附加帶註釋的螢幕截圖、視訊錄音和語音...
Raygun
raygun.com
將 X 光視覺融入您的程式碼中 Raygun 讓您即時了解網路和行動應用程式的品質和效能。更快地偵測、複製和解決問題，為您的客戶提供更好的體驗。
Ruttl
ruttl.com
ruttl 是一個針對即時網站的免費網站回饋工具，就像針對靜態網站的 InVision 一樣。您可以在即時網站或臨時連結上獲得客戶的回饋和團隊的輸入。它使您能夠編輯即時網站、與團隊成員共享 Web 專案、在上下文評論中標記它們並接收相關回饋。
Unfuddle STACK
unfuddle.com
Unfuddle STACK 整合了任何軟體專案最關鍵的工具。 Bug 和問題追蹤、Git 或 Subversion 中的原始碼以及參考資料都在整個團隊熟悉的環境中無縫共存。
Honeycomb
honeycomb.io
找到您最複雜的應用程式問題 - Honeycomb 的可觀察性解決方案向您展示使用者在複雜且不可預測的環境中體驗程式碼的模式和異常值。
BugHerd
bugherd.com
BugHerd 是一款針對網路代理商、開發人員和產品經理的視覺化錯誤追蹤網站回饋工具，可改善團隊的溝通。
Axosoft
axosoft.com
敏捷專案管理。開發團隊的軟體 Scrum、錯誤追蹤、幫助台和 wiki 軟體。
JunoOne
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物聯網設備的雲端調試和可觀察性。透過使用 Memfault 升級您的 Android 和基於 MCU 的設備，降低風險、更快地交付產品並主動解決問題。
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