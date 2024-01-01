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TLDR 這是一個免費的線上文字摘要工具，它使用最先進的人工智慧自動將長文章、文件、論文或論文壓縮成關鍵摘要段落。 任何被資訊超載淹沒的人都可以使用該工具，例如準備考試的學生、希望快速總結文章的作家、需要為學生總結長文檔或章節的教師，或者需要總結文章的記者。長文章。 TLDR 這消除了廣告、彈出視窗、圖形和其他線上幹擾，為您提供乾淨、專注的閱讀體驗，同時從文本中選擇最相關的觀點，過濾掉薄弱的論點、毫無根據的猜測、華而不實的短語和浪費注意力的內容。 此外，該工具還會自動從新聞文章和部落格文章中提取作者和日期資訊、相關圖像、標題和閱讀時間。它還與瀏覽器擴充功能集成，因此只需單擊即可總結文章。

網站： tldrthis.com

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