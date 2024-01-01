替代項 - Tixio
Microsoft Sharepoint
microsoft.com
SharePoint 是一個基於 Web 的協作平台，與 Microsoft Office 整合。 SharePoint 於 2001 年推出，主要以文件管理和儲存系統出售，但該產品具有高度可配置性，且其使用情況在不同組織之間存在很大差異。
Basecamp
basecamp.com
Basecamp 是一家美國網路軟體公司，總部位於伊利諾州芝加哥。該公司由 Jason Fried、Carlos Segura 和 Ernest Kim 於 1999 年共同創立，是一家名為 37signals 的網頁設計公司。自 2004 年中期以來，該公司的重點已從網頁設計轉向網頁應用程式開發。它的第一個商業應用程式是 Basecamp，隨後是 Backpack、Campfire 和 Highrise。開源Web 應用程式框架Ruby on Rails 最初是為37signals 內部使用而創建的，後來於2004 年公開發布。2014 年2 月，該公司採取了新策略，完全專注於其旗艦產品，該...
Blink
joinblink.com
Blink 是一款針對第一線和關鍵員工的員工應用程序，將內部網路、企業社交網路和安全信使整合在一個精簡的軟體包中。
Lark
larksuite.com
Lark 是下一代團隊工作空間。工作的未來就在這裡，而且是免費的。
Workvivo
workvivo.com
透過 Workvivo™ 激發、吸引並無縫連接您的公司。旨在培養豐富的公司文化的員工敬業度軟體。在這裡預訂您的演示！
Softr Studio
softr.io
Softr 將您的 Airtable 資料轉變為美觀且功能強大的網站、網頁應用程式或用戶端入口網站。選擇一個模板或從頭開始。
Speakap
speakap.com
您的集中式內部通訊中心，用於在最重要的時候連接、培訓和吸引分散的員工。
Happeo
happeo.com
供 Google Workspace (G Suite) 使用者使用的內部網路，可促進工作中的溝通、協作和生產力。立即促進知識共享並讓您的團隊參與其中！
Jostle
jostle.us
Jostle基於雲端的簡單內部網路解決方案；提高員工敬業度和內部溝通的下一代內部網路。
Process Street
process.st
適合企業的清單和工作流程軟體。在幾秒鐘內建立重複流程和標準操作程序。免費開始。
Assembly
joinassembly.com
Assembly 是一個員工敬業度、協調性和生產力提昇平台。透過 Assembly，您的團隊和/或公司將提高認可度，這有助於吸引、留住和激勵團隊成員。
Motivosity
motivosity.com
有史以來最靈活的定價結構。中小型企業負擔得起，適合任何規模的公司。受到成千上萬用戶的信賴。立即取得免費演示！
LumApps
lumapps.com
LumApps 是一個員工體驗平台，讓每位員工無論身在何處或語言如何，都可以進行個人化溝通，並讓他們能夠做到最好的工作。
Haiilo
haiilo.com
讓您的變革和您的員工參與其中。每週 10 分鐘，在團隊中找到並啟動員工敬業度觸發器，以實現成功轉型。
MangoApps
mangoapps.com
MangoApps 將內部網路、通訊和培訓整合到一個統一的平台中，彌合了辦公桌員工和無辦公桌員工之間的差距。
Convo
convo.com
Convo 是一款一體化團隊協作和溝通工具。它很簡單，並提供協作快節奏團隊吞吐量所需的一切。
Talkspirit
talkspirit.com
工作方式不同。很簡單。 Talkspirit 透過一體化協作平台簡化資訊共享、促進交流並簡化工作。
Simpplr
simpplr.com
使用內部網路軟體轉變內部通訊。了解 Simplrr 如何聯繫員工並吸引員工參與，以提高生產力和留任率。
Brightspot
brightspot.com
快速地。無頭。模組化的。 Brightspot® CMS 透過以驚人的速度大規模創建數位體驗，幫助全球知名公司轉變業務內容和數位體驗。
Samepage
samepage.io
登入 Samepage 並與您的團隊即時協作。聊天、分享文件、分配任務、管理專案等等。
Sociabble
sociabble.com
Sociabble 為內部溝通、員工宣傳和員工敬業度提供頂級的行動優先企業解決方案。作為一種軟體即服務 (SaaS)，我們的平台聚合了來自官方公司管道（社交網路、公司網站等）和策展平台的內容，以及平台用戶 (UGC) 和管理員建議的內容。內容是個人化的，並組織成主題頻道，可以在行動裝置、桌上型電腦、內部網路、企業社交網路和顯示器上查看。授權內容可以一鍵分享到使用者的社群媒體資料中。除了內容消費之外，員工還可以參與內建的測驗和調查。 Sociabble 在不同級別的用戶體驗中使用用戶激活、獎勵和認可來最大限度地提高參與度。 Sociabble 獨特的員工溝通和倡導平台使溝通變得簡單、快速且有吸引...
Clinked
clinked.com
Clinked 用戶端入口網站是領先的線上協作軟體。安全、移動且高度可自訂。輕鬆分享文件、溝通、管理專案。
Octonius
octonius.com
告別電子郵件標籤的混亂和頭痛。 Octonius 是您的團隊需要更快地協作、執行和交付結果的一體化工作管理平台。 一起更聰明地工作，而不是更努力工作。
Groupsite
groupsite.com
以正確的方式建立您的社區。群組網站使您的團隊能夠進行溝通、協作和建立聯繫，以推動您的使命、組織、事業或公司。群組網站具有模組化、可自訂性、行動性和吸引力。群組網站包括： - 討論- 使用類似清單服務的功能進行交流- 日曆- 收集回复或共享重要日期- 文件存儲- 存儲和評論文件和文檔- 媒體共享- 在圖庫中共享照片和視頻- 博客- 撰寫文章，為您提供資訊群組- 成員個人資料- 讓成員網路變得輕鬆- 子群組- 使用您的群組網站建立迷你群組網站- 分析- 利用使用資料來追蹤和推動參與為了推動您的使命，您必須擁有自己的社區。創建了超過 60,000 個 Groupsite 社群。全包，無需按用戶付費 ...
Sprocket 365
sprocket365.com
Sprocket 365 是 SharePoint 的擴展，具有自訂建置的 Web 元件庫和即用型工具。它簡化了開發數位工作場所的過程，消除了複雜編碼和漫長的開發過程，從而節省了用戶時間。 Sprocket 365 專為 SharePoint 設計，透過使用者友好、省時的工具、定期更新和可靠的支援增強數位工作場所，所有這些都針對 Microsoft 365 進行了最佳化。
The Lean Way
theleanway.net
精益之路提供了一個引人入勝的平台，使您和您的團隊能夠抓住更多改進機會，追蹤每次改進的進度並識別流程中的任何瓶頸。精益之道不僅能幫助您抓住更多機會，還能幫助您抓住更多機會。它還將幫助您實施更多改進，以確保產生最大影響。
Bisner
bisner.com
在一個靈活的平台上實現更強有力的協作、牢固的關係和充滿活力的溝通。讓每個人保持聯繫並建立一個充滿活力的社區。
Workrede
workrede.com
事實證明，Red e App 可以與非辦公桌員工建立有用、有意義且有效率的聯繫。
Papyrs
papyrs.com
透過拖放或 Markdown 建立漂亮的 wiki/Intranet 網站。在您的團隊或公司內輕鬆分享知識。
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