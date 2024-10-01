替代項 - TimeCamp
ClickUp
clickup.com
ClickUp 是一個一體化的生產力平台。它是團隊聚集在一起使用任務、文件、聊天、目標、白板等來規劃、組織和協作工作的中心。只需點擊幾下即可輕鬆定制，ClickUp 使各種類型和規模的團隊能夠更有效地交付工作，將生產力提高到新的高度。
monday.com
monday.com
monday.com 是一個專案管理工具，使組織能夠管理任務、專案和團隊工作。截至 2020 年，該公司為 100,000 個組織提供服務，其中包括許多非技術組織。 2019 年 7 月，該公司融資 1.5 億美元，估值為 19 億美元。 Monday.com 榮獲 2020 年應用程式、行動和語音類別威比生產力獎。
Zoho Projects
zoho.com
Zoho Projects 是一款基於雲端的專案管理軟體，在全球擁有超過 20 萬家客戶。它可以幫助您規劃專案並完美執行它們。透過項目，您可以輕鬆分配任務，與團隊和客戶進行有效溝通，了解所有專案更新，獲得有關工作進度的詳細報告，並每次都按時交付專案。 Zoho Projects 擁有大量的客製化功能和特性，例如甘特圖、藍圖和時間表，是一款成熟的專案管理工具，可滿足各種規模和行業的公司的業務需求。 Projects 具有廣泛的內部和第三方整合功能，是現有整合度最高的專案管理工具之一，非常適合您的工作生態系統。
Connecteam
connecteam.com
Connecteam 是一款以行動為優先的勞動力管理應用程序，具有一套強大的工具，旨在幫助擁有無辦公桌團隊的組織改善溝通、留住員工並提高營運效率。 Connecteam 讓管理人員將業務流程置於自動駕駛狀態並專注於業務成長，同時也讓員工解放出來，提高工作效率、專業和滿意度。透過行動優先的自訂清單、表格和報告節省時間並提高工作效率；使用 GPS 時鐘安排輪班並追蹤工作時間；簡化員工溝通、提升專業技能、管理日常任務等等，一切盡在一個應用程式中。透過 Active Directory 單一登入 (SSO) 確保系統管理員安全且輕鬆地登入。
Dayforce
dayforce.com
Dayforce 是現代勞動力的全球人才平台。作為企業 HCM 解決方案，Dayforce 將薪資、人力資源、福利、人才管理、勞動力管理等整合到一個雲端應用程式中，為當今無限的勞動力提供支援。 Dayforce 協助提供體驗，協助組織釋放其全部員工潛力並自信地運營，無論其在世界何處運作。 Dayforce 總部位於安大略省多倫多和明尼蘇達州明尼阿波利斯，業務遍及全球。該公司「讓工作生活更美好」的品牌承諾不僅是對客戶的承諾，也是對 Dayforce 員工和 Dayforce 所在社區的承諾。考勤和任務管理· 人才獲取，包括招聘和入職· 人才管理，包括績效管理、繼任計劃、薪酬管理、敬業度調查和集成...
Zoho People
zoho.com
精心製作的是建立更幸福的員工隊伍。 當您照顧員工時，我們會照顧您的人力資源流程。從招聘，入職和出勤管理到時間跟踪和評估，我們都涵蓋了所有內容。
ADP Workforce Now
adp.com
ADP Workforce Now 是唯一一款能夠適應您工作方式的基於雲端的一體化 HR 套件。 ADP Workforce Now 基於單一資料庫構建，具有人力資源管理、薪資、福利、人才管理、時間和勞動力管理、學習和分析以及重返辦公室功能。管理您的員工從未如此簡單。 ADP Workforce Now 為您提供的工具不僅可以追蹤人力資源訊息，還可以幫助您管理員工隊伍並做出資料驅動的決策。而且，隨著您的成長，您可以添加您需要的功能。使用專門設計的工具和功能為組織的各個層級提供支持，為業務領導者、經理和員工提供引人入勝的體驗。 • 一體化：一個可設定的人力資源平台，可在單一資料庫中有效管理所有人...
Odoo
odoo.com
Odoo 是一款業務管理軟體，包括 CRM、電子商務、計費、會計、製造、倉庫、專案管理和庫存管理。社群版本是自由軟體，根據 GNU LGPLv3 許可。還有一個專有的“企業”版本，它具有額外的功能和服務。該框架和核心 ERP 模組的源代碼由總部位於比利時的 Odoo S.A. 策劃。
Clockify
clockify.me
最受團隊歡迎的空閒時間追蹤器 Clockify 可協助各種規模的企業、數位機構、非政府組織和教育機構追蹤各個專案的生產力和計費工作時間。該平台使管理人員能夠指定每個專案的持續時間、追蹤員工的小時費率、查看正在進行的活動以及可視化各種任務的時間細分。 Clockify 還允許管理員產生、共享和匯出 PDF、Excel 和 CSV 格式的可自訂報告。跨平台可用：Web、Android、iOS、Mac、Windows 和 Linux
Keka
keka.com
招募不僅僅是一步完成的事情，因為它涉及整個過程中的各個複雜階段。找到合適的人才是建立成功商業環境的基石。因此，Keka 將為您提供出色的功能，例如多平台候選人搜尋、技術評估、記分卡等，這將幫助您透過 Keka 的申請人追蹤系統提供面向未來的招募體驗。
Paylocity
paylocity.com
我們的一體化軟體平台為人力資源專業人員提供了一種輕鬆管理薪資、福利、人才和勞動力管理等日常任務的方法。但我們的與眾不同之處在於，我們的技術得到了真正關心客戶成功的文化的支持。提供者只會向您出售產品。但合作夥伴實際上關心您和您的業務。合作夥伴需要花時間來了解您並了解您的需求。我們與您一起尋找最佳解決方案，使您今天的業務受益，同時為更美好的明天鋪平道路。明天就是你的團隊的全部了。我們所做的一切都是為了支持您實現目標。我們將共同處理您的日常工作，以便您可以花更多的時間來打造您和您的員工渴望的文化。對於渴望真正合作關係的專業人士來說，Paylocity 是一家人力資源和薪資公司，可將您從今天的任務中解...
Toggl Track
toggl.com
Toggl Track（以前稱為 Toggl）是一款時間追蹤應用程序，由總部位於愛沙尼亞塔林的 Toggl OÜ 運營，透過其網站以及行動和桌面應用程式提供線上時間追蹤和報告服務。 Toggl Track 追蹤可選擇標記有任務、項目和標籤的時間區塊。可以透過開始/停止按鈕、手動輸入或在日曆視圖中拖曳時間區塊並調整其大小來追蹤時間。透過瀏覽器擴展，Toggl Track 可以與 100 多個網站進行時間追蹤整合。
Paycom
paycom.com
25 年來，Paycom Software, Inc.（NYSE：PAYC）透過易於使用的人力資源和薪資技術簡化了業務和員工的生活，並透過直接存取資料來提高透明度。由於其業界首創的解決方案 Beti®，員工現在可以自行處理薪資單，並在提交薪資單之前被引導查找並修復代價高昂的錯誤。從入職和福利登記到人才管理等，Paycom 的軟體簡化了流程，提高了效率，並讓員工能夠掌控自己的人力資源信息，所有這些都在一個應用程式中完成。 Paycom 因其技術和工作場所文化而獲得全國認可，現在可以為美國和國際上各種規模的企業提供服務。 Paycom 正在引領美國工作場所的數位轉型。我們對文化和價值觀的承諾使我們...
Homebase
joinhomebase.com
超過 10 萬家小型（但實力雄厚）企業使用 Homebase 來管理其計時團隊，包括員工日程安排、時鐘等。
Jibble
jibble.io
團隊的簡單時間和出勤管理。員工可以透過網路瀏覽器、手機或使用 iPad 或 Android 平板電腦的專用時鐘來上下班。 Slack 和 Microsoft Teams 中甚至還提供了智慧機器人。準確捕捉工作時間，包括活動、筆記、照片（用於臉部辨識）和 GPS 位置（如果啟用）。所以它們總是最新的。您將能夠查看、管理和下載薪資和專案計算的自動化時間表。不再有夥伴打拳！透過使用行動設備，您可以強制使用者共享其 GPS 位置和照片以進行臉部辨識驗證。您將始終知道誰在哪個位置打卡 地理圍欄 如果您的員工在旅途中（現場），您希望確保他們在應該打卡的地方打卡。您可以設定特定的地理圍欄（位置參數），以確保...
JustCall
justcall.io
JustCall：一體化業務通訊平台透過語音、簡訊、電子郵件和 WhatsApp 與潛在客戶和現有客戶聯繫。透過 100 多個整合和 AI 魔法實現工作流程自動化，並觀察您的業務在自動駕駛儀上成長。 JustCall 受到全球 6,000 多家企業的信賴，使面向客戶的團隊能夠在即時和呼叫後人工智慧見解的推動下提供完美的客戶互動。需要注意的JustCall 頂級功能： ✅ 呼入和呼出呼叫✅ 發送和接收短信和彩信✅ 銷售撥號器（自動、預測和強力撥號器） ✅ 短信工作流程✅ 短信機器人✅ 多級短信IVR ✅ 實時客服協助✅智慧型- 支援 SMS Copilot ✅ AI 輔導 ✅ 情緒分析 ✅ AI...
Rippling
rippling.com
Rippling 為企業提供了一個在全球範圍內運作人力資源、IT 和財務的場所。它將通常分散在公司內的所有勞動力系統匯集在一起，例如工資、費用、福利和電腦。您有史以來第一次可以在單一系統中管理和自動化員工生命週期的每個部分。以入職為例。借助 Rippling，您可以在世界任何地方僱用新員工，並設定他們的工資單、公司卡、電腦、福利，甚至 Slack 和 Microsoft 365 等第三方應用程式 - 所有這些都在 90 秒內完成。
FreshBooks
freshbooks.com
FreshBooks 是一個線上會計和發票平台，可節省您的時間，實現管理自動化，並使您的書籍井井有條，讓您的業務看起來專業。 FreshBooks 認為財務記錄保存應該簡單快捷，但仍足夠詳細以滿足您的會計師的要求。免費試用 FreshBooks 30 天。
Harvest
getharvest.com
Harvest 讓您可以輕鬆追蹤時間、從過去的專案中獲得見解並獲得工作報酬。專用應用程式以及與 Asana 和 Slack 等流行工具的整合使 Harvest 能夠融入您團隊的工作流程。多種視覺化報告可供選擇，確保專案順利運作並為您的團隊提供支援。將團隊追蹤的時間和費用轉化為發票，並透過整合線上支付快速收款。 Harvest 幫助您的團隊明智地度過時間。
Insightful
insightful.io
Insightful 是勞動力分析和生產力軟體，可協助您透過可操作的數據洞察以更明智的方式運作。了解您的團隊如何最好地工作並透過員工生產力監控、自動時間追蹤、遠端團隊管理等來提高生產力。 Insightful 提供的見解使您能夠創建更有效率的流程、改進工作流程並平衡工作負載，以便您的團隊能夠盡力而為。一切都在一個輕量級、易於使用的平台內。 Insightful 可在雲端或本地使用，採用企業級安全性和隱私性構建，可保護您的資料並簡化合規性。無論您擁有 10 台還是 10,000 台設備，Insightful 都能滿足您的遠大抱負。
HiBob
hibob.com
bob HRIS 是一個人員管理平台，可協助充滿活力的公司發揮員工的最佳水準。我們的 HR 軟體獨特、直覺且智能
Nifty
nifty.pm
Nifty 是一款一體化工作空間，可讓整個組織的人員、專案和職能保持一致。透過將聊天、任務、目標、文件和文件集中到一處 — Nifty 可讓您專注於工作，而不是擺弄各種工具。 Nifty 將專案管理的所有重要功能整合到一款軟體中，有助於縮短專案開發週期並提高團隊生產力。最終結果是里程碑驅動的進度自動化，使每個利害關係人保持一致，確保組織目標按計劃進行。 Nifty 的軟體可讓您透過看板、清單和時間軸視圖來管理任務。在 Nifty 上合作是很自然的，因為每個專案都有一個單獨的討論線程，鼓勵專案有一個專門的知識中心。 Nifty 旨在鼓勵跨部門協作，這是獨一無二的。憑藉內建日曆，Nifty 可以與...
Wrike
wrike.com
Wrike 是最強大的工作管理平台。 Wrike 專為希望每天進行協作、創造和超越的團隊和組織而打造，將所有人和所有工作集中到一個地方，以消除複雜性、提高生產力，讓人們能夠專注於最有意義的工作。憑藉無與倫比的功能、多功能性和直觀性，Wrike 是組織在競爭激烈的世界中擴展、優化和快速發展所需的唯一工作管理解決方案。超過 20,000 名滿意的客戶齊聚 Wrike，助力他們的未來，其中包括雅詩蘭黛、Hootsuite、尼爾森、奧美、西門子和蒂芙尼公司。
Teamwork
teamwork.com
Teamwork.com 是唯一一個擁有一流的客戶營運以及團隊喜愛的易於使用的專案管理的平台。在一個平台上按時按預算交付工作、消除客戶混亂並了解盈利能力。 Teamwork.com 總部位於愛爾蘭科克，由先前經營代理商的團隊創立，在全球擁有超過 20,000 名客戶，全球團隊由 350 多名員工組成。請造訪 teamwork.com 以了解更多資訊。
Deputy
deputy.com
Vice 是終極勞動力經理，為您提供基於網路和行動應用程式的解決方案中的最佳技術。簡化您的日程安排、時間表、任務分配、員工溝通和管理任務。憑藉出色的應用程式和一鍵式薪資集成，我們讓您的生活更輕鬆。讓 Vice 為您提供對業務和勞動力管理的可見度和控制力。
When I Work
wheniwork.com
When I Work 是企業安排、追蹤時間和出勤以及與小時工溝通的簡單方法。透過免費的 iOS 和 Android 應用程序，將日程安排和時鐘放入每位員工的口袋中。只需點擊幾下即可追蹤休假時間、員工可用性並管理輪班調換。與您的薪資提供者整合以簡化流程並避免人為錯誤。立即開始 14 天免費試用。
Personio
personio.de
Personio 是一款一體化人力資源軟體，可讓您管理員工生命週期的每個階段，從而幫助釋放員工的力量。我們的軟體簡化了您招募、入職、管理、發展和支付員工薪資的方式。歐洲超過 10,000 個組織相信 Personio 能夠透過薪資管理、人力資源幫助台、績效與發展以及調查等創新功能來提高效率。我們擁有 300 多名員工，提供支持，客戶滿意度達 90%，並提供 180 多個整合。立即將您的人力資源團隊從電子表格升級為策略 – 立即預約免費演示：https://www.personio.com/webdemo/
Legion
legion.co
Legion Technologies 提供業界最具創新性的勞動力管理平台。它使企業能夠同時最大限度地提高勞動效率和員工敬業度。 Legion WFM 平台是智慧、自動化且以員工為中心的。事實證明，它可以透過計劃優化、減少人員流失、提高生產力和營運效率來實現 13 倍的投資回報率。 Legion 透過員工喜愛的易於使用的平台和行動應用程式提供尖端技術。改善規劃： - 策略洞察 - 勞動力預算 - 需求預測 最佳化執行： - 勞動力優化 - 自動排班 - 考勤員工授權： - 一線溝通 - Legion InstantPay - 員工績效和獎勵
Paycor
paycor.com
Paycor 幫助領導者實現人員管理各個方面的現代化，以便他們能夠專注於真正重要的事情：打造致勝團隊。統一的 HCM 解決方案可確保員工資料位於一處，因此您無需切換平台、存取多個系統或重新輸入資訊。自動執行繁瑣的工作，降低合規風險，提高效率，使員工能夠控制自己的財務狀況，並透過強大的分析和洞察更深入地了解您的業務。
Bullhorn
bullhorn.com
Bullhorn 是人力資源產業軟體領域的全球領導者。超過 10,000 家公司依靠 Bullhorn 的雲端平台來為其自始至終的人員配置流程提供支援。 Bullhorn 總部位於波士頓，在世界各地設有辦事處，由創辦人領導，在全球擁有 1,000 多名員工。