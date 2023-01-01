替代項 - TicketLeap
Odoo
odoo.com
Odoo 是一款業務管理軟體，包括 CRM、電子商務、計費、會計、製造、倉庫、專案管理和庫存管理。社群版本是自由軟體，根據 GNU LGPLv3 許可。還有一個專有的“企業”版本，它具有額外的功能和服務。該框架和核心 ERP 模組的源代碼由總部位於比利時的 Odoo S.A. 策劃。
RingCentral
ringcentral.com
RingCentral, Inc. 是一家美國上市公司，為企業提供基於雲端的通訊和協作解決方案。RingCentral 執行長Vlad Shmunis 和技術長Vlad Vendrow 於1999 年創立了該公司。RingCentral 的投資者包括Doug Leone、紅杉資本、David Weiden、Khosla Ventures、 Rob Theis、Scale Venture Partners、Bobby Yerramilli-Rao、Hermes Growth Partners 和 DAG Ventures。它於2013年完成首次公開募股。
Eventbrite
eventbrite.com
Eventbrite 是一家位於美國的活動管理和票務網站。該服務允許用戶瀏覽、建立和推廣本地活動。該服務向活動組織者收取費用，以換取線上票務服務，除非活動是免費的。Eventbrite 於 2006 年推出，總部位於舊金山，並於 2012 年在英國開設了第一個國際辦事處。該公司目前在納許維爾、倫敦、科克、阿姆斯特丹、都柏林、柏林、墨爾本、門多薩、馬德里和聖保羅。該公司於2018年9月20日在紐約證券交易所上市，股票代號為EB。
Airmeet
airmeet.com
探索虛擬高峰會、線上會議和混合活動的首選平台。旨在透過客製化體驗進行互動。免費試用！
JotForm
jotform.com
如果您需要線上表單來產生潛在客戶、分發調查、收取付款等，JotForm 非常適合您。請造訪 JotForm.com 以了解更多有關我們如何提供協助的資訊。
Whova
whova.com
適用於現場、混合和虛擬活動的一體化活動管理軟體
Greenvelope
greenvelope.com
優雅、環保的數位邀請函 + 適合現代主人的 RSVP 追蹤。
Bizzabo
bizzabo.com
Bizzabo 是世界上最受歡迎的活動軟體。我們的平台使每個組織者、行銷人員、參展商和與會者能夠釋放活動的力量。
BigMarker
bigmarker.com
舉辦您的觀眾會喜歡的網路研討會。如果您已準備好使用簡單、可自訂的網路研討會軟體，無需下載或麻煩，歡迎回家。
Run The World
runtheworld.today
Run The World 可協助您舉辦虛擬會議、演講和歡樂時光。創建引人入勝的線上活動來教學、建立人脈和建立社群。免費開始！
Ticket Tailor
tickettailor.com
Ticket Tailor 是一款簡單、免費的活動票務解決方案，適用於各種形式和規模的活動。免費註冊，舉辦您的第一個活動，並在線出售門票。
Evite
evite.com
Evite 讓人們輕鬆聚集在一起！透過電子郵件或簡訊發送帶有免費 RSVP 追蹤和卡片的線上邀請。還可獲得精美的禮物和派對創意！
TicketSource
ticketsource.co.uk
TicketSource 是一個易於使用、免費的線上票務系統，適用於任何類型的場地或活動。線上推廣、管理和銷售您的活動門票 - 全部免費！
Goldcast
goldcast.io
Goldcast 是一個量身訂製的 B2B 活動平台，可透過輕鬆舉辦引人入勝的數位和現場活動來改變行銷方式。來自 Adobe、Microsoft、Zuora 和 Mailchimp 等公司的數千名企業 B2B 行銷人員利用 Goldcast 來提高出席率、創造引人入勝的體驗、重新調整活動內容的用途並利用意圖數據。透過 Goldcast 提升您的活動，實現真正的觀眾參與、品牌發展和收入成長；從網路研討會和產品演示到思想領導小組和現場晚宴，從基本活動轉向收入驅動的參與。
Swapcard
swapcard.com
輕鬆舉辦更聰明的展覽和會議 Swapcard 是一個易於使用的註冊和參與活動平台，旨在為您的活動帶來更高的收入。
Regpack
regpack.com
註冊、收費和管理您的客戶。 Regpack 是一種入職解決方案，可讓組織在線上註冊並為其服務收費。
AnyRoad
anyroad.com
領先的體驗式行銷平台，用於營運和優化活動和體驗、提高品牌忠誠度並提高投資報酬率。
Hubilo
hubilo.com
舉辦更好的活動來推動實際收入。 每一次活動都是增加收入的機會—無論發生在哪裡。優先考慮來自單一平台的管道，包括網路研討會、觀看聚會、演示、會議和可轉換的現場活動。
Townscript
townscript.com
想在印度找點事做嗎？發現最好的事件和活動。探索並購買印度的娛樂、教育與學習、科技、商業與網路、運動與健身、旅行與冒險、社會事業、其他以及更多活動的門票
Eventzilla
eventzilla.net
Eventzilla 可讓您在一個地方設定自訂註冊表單、發送電子郵件邀請並管理取消。活動參加者可以在線上註冊並進行安全的線上付款。
Ticketbud
ticketbud.com
Ticketbud is the easiest platform to manage, promote and sell tickets to your event. Ticketbud's event registration software allows you to get set up and selling tickets in less than 5 minutes. Our internal processor gives you daily payouts, meaning that you no longer have to wait until after you ev...
Swell Fundraising
swellfundraising.com
Swell 提供基於雲端的活動和具有點對點功能的線上募款平台。透過 Swell，可以透過我們的整合直播模組立即以虛擬方式啟動活動。它由非營利專業人士設計，擁有優雅的售票流程，可用於購買門票，也可提供免費/免費/餐桌賓客門票。線上點對點活動和捐款頁面可以輕鬆啟動，並與我們的文字捐款功能配對。使用 Swell 可以增加活動收入、節省時間、提供虛擬備份計畫並使非營利組織能夠有效地獲得新的捐款者。我們致力於非營利組織，我們的客戶服務也反映了這項承諾。
Eventbee
eventbee.com
易於使用的線上註冊和活動票務軟體。線上銷售活動門票，並使用 Eventbee 平台立即收到資金。
zkipster
zkipster.com
zkipster 是世界上最好的活動的活動管理平台。我們提供強大的活動工具和獨特的見解來建立、培養和掌握與賓客的關係。我們在客製化電子郵件、簡訊和 WhatsApp 通訊、賓客管理、線上和線下活動簽到、即時會議和容量管理、動態座位表、二維碼等方面受到全球品牌和世界知名組織的信賴。
Lyyti
lyyti.com
Lyyti 是領先的活動成功平台，可協助您建立現場、線上和混合活動。那種能夠促進有意義的相遇、建立牢固的關係並帶來更好的業務的類型。 Lyyti 的註冊、溝通、報告和回饋自動化功能確保每場活動對參與者和組織者來說都是成功的。
Eventleaf
eventleaf.com
Eventleaf 是由總部位於加州的 Jolly Technologies 創建的活動管理軟體。它適用於各種規模的所有活動類型（會議、籌款活動、會議、貿易展覽、培訓、研討會）。借助桌面平台和行動應用程序，活動組織者可以建立包含演講者資料的活動網站並添加議程資訊、註冊與會者、進行調查、發送和追蹤邀請、列印活動徽章。
Expo Pass
expopass.com
在世博會，我們透過 Expo Pass 活動技術平台讓各種活動變得輕鬆。我們面向未來的技術為組織者提供了規劃、追蹤和舉辦任何類型活動（無論是現場活動還是虛擬活動）的工具。我們直覺的產品旨在讓組織者能夠立即投入使用。但這並不意味著我們永遠遙不可及。從第一天起，我們就為每位客戶配備一名專門的活動成功經理。這實際上只是我們說的一種方式：「我們知道你明白了。但如果你需要任何東西，我們總是在這裡。”我們知道事件不僅僅是技術。事件是關於人的。我們已經幫助數百萬人建立聯繫、交談、歡笑和思考……隨時打招呼。可用功能： 活動註冊 博覽會通行證 虛擬體驗 簽到 徽章列印 活動應用程式 出勤追蹤 線索檢索
KonfHub
konfhub.com
KonfHub 簡介：參與和有效活動的一站式平台 您是否厭倦了在多個平台之間周旋並努力有效地管理您的活動？ KonfHub 是您的最佳選擇—這是一款一體化活動管理解決方案，旨在簡化您從開始到結束的活動組織流程。 KonfHub 具有廣泛的強大功能和優勢，是您成功且令人難忘的活動的首選平台。以下是 KonfHub 提供的一些令人驚嘆的功能： 自動推薦競賽：透過我們的自動推薦競賽輕鬆提升您的活動註冊量。 KonfHub 讓您可以設定推薦計劃，激勵與會者邀請他們的朋友和同事，從而擴大活動的影響範圍並增加註冊人數。無限的電子郵件活動和有限的 SMS 和 WhatsApp 訊息：透過有針對性的電子郵件活...
Momice
momice.com
Momice 為活動專業人士提供活動軟體和知識。 Momice 軟體使活動專業人士能夠優化所有現場、線上和混合活動的活動網站、註冊、活動郵件、票務、觀眾互動、現場註冊和活動評估（調查）。使用 Momice 可以節省時間，並且可以避免手動完成這一切時發生的錯誤。植根於會展產業，莫米斯在過去的10年裡累積了豐富的經驗。這些知識在網路研討會、白皮書、尋呼機、資訊圖表和現場培訓課程中共享。 Momice 的功能包括： - 郵件（邀請、確認、提醒） - 註冊（研討會、額外嘉賓、受邀者名單） - 網站（定制設計、模板、白色標籤） - 互動（聊天、投票、觀眾問題） -門票（票務、電子門票、行銷） - 簽到和...
inwink
inwink.com
inwink 是 B2B 行銷 SaaS 平台，使公司能夠透過以下方式展示其品牌並吸引受眾： - 面對面、線上和混合活動； - 專門網站上始終在線的線上社群； - 集中、高度安全的數據，依客戶嚴格分區。 - 專用於您的活動或社區的本機行動應用程式。自 2015 年以來，inwink 一直是活動管理技術的先驅，如今已成為全面的 360° BtoB 行銷解決方案，並已被 180 多家企業、企業和組織採用。 inwink平台因其功能強大、靈活性、可擴展性和安全性而受到廣泛認可。更多資訊請上 www.inwink.com/en/
Attendease
attendease.com
用於企業活動和會議策劃管理的尖端軟體。 Attenease 是策劃者和會議組織者的終極活動管理解決方案。從面對面到混合和虛擬，我們的平台涵蓋了您活動生活方式的各個方面。透過我們的網站建立器、電子郵件行銷和與會者註冊進行無縫推廣。掌控活動細節，從演講者和參展商到日程安排和票務。 attendease 讓每個人都能輕鬆建立和管理活動，它簡化了流程，確保在幾分鐘內取得成功。 attendease 非常適合尋求以下服務的組織： ✔ 合理且可預測的技術成本，無意外費用✔ 簡化與會者溝通，以吸引、通知和參與以推動成果✔ 在整個與會者旅程中提供一致的品牌體驗✔ 輕鬆實現✔ 推動註冊體驗，提高轉換率並減少流失...
Eventene
eventene.com
Eventene 是一款一體化活動管理系統，用於在單一平台上建立、組織和運行所有活動。無論您的活動是現場活動、虛擬活動還是混合活動，Eventene 都能提供最現代、靈活且可擴展的解決方案。
Eventtia
eventtia.com
Eventtia 是一款一體化活動管理平台，可協助大型企業創建獨特的面對面、混合和虛擬活動。 Eventtia 的可自訂功能和 API 整合使世界領先的公司能夠有效管理與會者、創建引人入勝的電子郵件和簡訊活動並產生有價值的數據。迄今為止，Eventtia 已幫助 Pernod Ricard、Dior、Toyota、Richemont 集團和 Pierre Fabre 集團等 7,200 多家客戶在全球創建和組織了 30,000 多場活動。
Edenkit
edenkit.com
Edenkit 可以幫助您： - 立即創建數位形象，在幾分鐘內啟動活動網頁、行動應用程式、註冊和社群行銷活動- 一切都基於您的內容- 建立忠誠的關係，讓演講者、贊助商和參展商能夠講述自己的故事- 管理資料和個性化社交媒體內容- 吸引相關受眾，透過為演講者、贊助商和參展商定制的社交媒體內容吸引與會者，同時提供簡單明了的定價，無隱藏費用，讓您能夠專注於組織活動，而無需擔心隱藏費用成本
Eventcube
eventcube.io
Eventcube 使活動組織者能夠透過精美的活動管理技術創建有意義的虛擬、現場和混合活動，該技術可以在每個接觸點進行完全自訂和白色標籤。透過 Eventcube，您可以建立品牌廣播舞台，同時使用我們的廣播和場地功能在觀眾之間託管網路會議室和私人一對一通話。我們正在恢復虛擬會議的社交功能。為此，我們為您的受眾提供與人群聯繫並建立持久關係的空間——類似於傳統的面對面活動，但帶有社交網絡的氣息。自推出以來，Eventcube 已為全球超過 100,000 場活動提供支持，並為 TedX、TikTok、TK Maxx 和 Red Bull 等頂級品牌以及目標驅動的組織和節日提供服務。我們被 2021...
Canapii
canapii.com
Canapii 屢獲殊榮的活動管理平台專為各種規模的組織而設計，旨在提供獨特且引人入勝的面對面、混合和虛擬活動。從線上票務到現場簽到，再到活動後分析，我們的數位工具和解決方案可讓您簡化整個活動組織—全部集中在一個地方。 Canapii 由充滿熱情的活動專業人士組成的全球團隊組成，他們有著共同的價值觀。我們關心在世界各地的客戶和團隊成員之間創造創新的活動體驗、持久的關係和有意義的連結。
EventMobi
eventmobi.com
EventMobi 的端到端活動管理平台使活動組織者可以輕鬆規劃、推廣、貨幣化和提供引人入勝的虛擬、混合和現場活動體驗。從網站、註冊和屢獲殊榮的活動應用程序，到虛擬空間和完全管理的線上活動製作，自2009 年以來，EventMobi 平台已被72 個國家/地區的10,000 多名活動策劃者使用。無論您舉辦一場活動還是數百場活動，我們的活動管理平台簡化了您的工作流程，讓您花更少的時間管理技術，而將更多的時間用於為與會者創造引人入勝的活動體驗。
RainFocus
rainfocus.com
RainFocus 是一個從頭開始建立的下一代活動行銷平台，用於擷取、分析和利用前所未有的資料量，以顯著改善活動和會議。作為一個真正的 SaaS 平台，RainFocus 透過單一儀表板簡化了活動註冊、內容管理、參展商活化和現場體驗。節省時間、提高參與度並最大限度地提高每次活動的活動價值。
EventX
eventx.io
“隨時隨地為任何人舉辦活動。”活動是有意義的聯繫和知識共享發生的地方。我們致力於讓活動變得簡單而富有影響力。 EventX是一個屢獲殊榮的虛擬活動SaaS平台，也是一體化智慧活動管理解決方案供應商。我們為亞洲和中國的公司、主辦單位和領先貿易機構提供虛擬和混合活動解決方案，包括亞馬遜、蘋果、香港貿發局、阿里巴巴、勵展博覽會等。憑藉互動展廳、動態參展商展位、線上註冊表、網路研討會和互動會議舞台等功能，我們是希望將受眾擴大到亞太地區的組織的首選服務。 EventX 以前稱為 EventXtra。
AllEvents
allevents.in
AllEvents 是一個快速擴展的活動管理平台，提供全面的 360° 功能來協助活動組織者。該平台可幫助活動創建者建立活動頁面、簡化門票銷售並接收即時付款。 AllEvents 受到超過 30 萬活動專業人士的信賴，可適應所有活動類型，並能夠向廣大受眾推廣活動。憑藉超過 12 年的行業經驗，AllEvents 已成為每月超過 2000 萬活動搜尋者的首選平台，他們依靠它來發現一系列活動。
Swoogo
swoogo.events
Swoogo 強調簡單性、功能性和真正的 DIY 精神，是一個用戶友好的活動管理平台，可幫助將來自任何地方的人們聚集在一起。 Swoogo 的超級功能是簡化各類活動的組織面，從註冊和會議安排到活動後資料報告。 Swoogo 協助活動行銷人員直觀地建立一個具有嵌入式註冊、電子郵件自動化、贊助商入口網站和演講者資源的網站。 Swoogo 是市場中不斷增長的力量，也是活動中的下一個大事件。
Cvent
cvent.com
Cvent 為任何活動和每一次活動提供一體化活動平台。我們的平台簡化了活動生命週期每個階段的管理，同時為您提供實現價值最大化所需的數據和見解。無論是面對面、虛擬還是混合方式，您都將擁有一個單一平台，其中包含尋找供應商、吸引與會者、最大化贊助商價值以及捕獲重要活動數據所需的一切。作為活動行銷和管理技術領域的全球領導者，Cvent 具有獨特的優勢，可以為您的各種類型、規模和複雜性的活動提供支持
Webex Events
socio.events
Webex Events（以前稱為 Socio）是一個端到端活動管理平台，支援沉浸式、直覺且包容性的虛擬、混合和現場活動。透過活動應用程式、靈活的註冊、簽到和徽章列印、潛在客戶檢索和直播技術來提高標準。 Webex Events 將靈活性與易用性融為一體，因此組織者可以舉辦支持其目標的引人入勝的活動，無論活動或組織的類型如何。在socio.events 上了解更多信息
Eventix
eventix.io
為轉換而創建的線上票務軟體 (SaaS)。我們幫助各種規模的活動組織者快速、無縫地售罄他們的活動。受到全球超過 16,000 家客戶的信賴。 https://eventix.io
Yapsody
yapsody.com
Yapsody 是一個高效的活動票務平台，可為活動主持人和與會者創造無縫體驗。借助 Yapsody，活動組織者可以製作可自訂的門票、追蹤門票銷售情況，並透過社交媒體整合和電子郵件行銷等功能來宣傳他們的活動。演示者可以透過 14 多個支付網關接受付款，並透過電子郵件、列印甚至上門簽到來交付門票，打造無憂無慮的體驗。 Yapsody 具有競爭力的價格、卓越的客戶服務和一系列功能，使其成為各類活動組織者的首選，是打造成功活動的一站式商店。
Showpass
showpass.com
Showpass 是活動技術、主要票務和分銷以及為數以萬計的活動主辦方提供混合體驗（現場、虛擬和串流媒體）的全球領導者。 Showpass 提供對全球發行和發現管道的訪問，包括 Facebook 的本地票務、Google Reserve 和專有的出版商網路。 Showpass 為複雜的活動、大型組織和大容量活動製作人創建解決方案，並很自豪能夠為數百萬客戶提供服務。
Tessitura
tessitura.com
Tessitura 是一家非營利科技公司，致力於幫助藝術和文化組織蓬勃發展。 CRM 是我們使命和技術平台的核心。票務與籌款、會員資格、行銷、教育和前台工作密切相關。直觀的工具有助於發現業務洞察並將數據轉化為行動。定時入場、整合串流媒體和非接觸式掃描等功能有助於建立可持續的未來。 Tessitura 社區包括 10 個國家的 750 多個藝術組織和文化景點。我們的員工提供 24/7 支援並提供增加收入和建立終身參與的指導。欲了解更多信息，請訪問 www.tessituranetwork.com 或聯繫 communications@tessituranetwork.com。
SimpleTix
simpletix.com
線上銷售景點、節慶、音樂會、博物館等的門票。 SimpleTix 沒有合同，提供即時付款，並且易於使用。
Afton Tickets
aftontickets.com
在價格、客戶支援、現場設備、備用 Wifi、功能集、每日支付和提高活動盈利能力方面，雅富頓票務公司擊敗了所有其他票務公司。如何？雅富頓門票 (Afton Tickets) 就是以更少的成本做更多的事情。透過將我們的小額服務費轉嫁給您的與會者，雅富頓為您所做的一切都可以真正以 0.00 美元的成本獲得。
EventCreate
eventcreate.com
在幾分鐘內創建一個漂亮的活動網站。建立活動網站、收集註冊、出售門票並在線上宣傳您的活動。可靠、安全。受到全球超過 1,000,000 人的信賴，包括 Nike、MIT 和 Refinery29 的規劃者。
InEvent
inevent.com
InEvent 由活動專業人士和 A/V 專家組成，他們致力於突破網路研討會和活動技術的界限。我們的產品為企業公司提供卓越的體驗，賦予他們白標解決方案，透過軟體和硬體解決方案創建面對面、虛擬和混合活動。所有這些都由專門的 24/7 客戶服務支持，100% 都是人類。 InEvent 整合平台包括飯店和住宿、旅行和物流、網路廣播、即時參與、順利註冊、動態網路、強大的行銷自動化、客製化網站和行動應用程式、即時分析、高效能信標和 100 多個其他功能，提供互動和沈浸式體驗。我們已成功為超過 50,000 場活動和網路研討會提供服務，全球與會者超過 200 萬，串流媒體時長超過 60 多萬分鐘。無論您...
Accelevents
accelevents.com
探索唯一易於使用的企業級活動管理平台。了解我們如何幫助您舉辦下一次虛擬、混合或現場活動。 Accelevents 是用於管理虛擬、混合和現場活動的一站式解決方案，以獨特的方式將企業級功能與易用性結合起來，以簡化您的活動規劃流程。我們的平台受到全球 12,500 個組織的信賴，透過 24/7 客戶支援、先進的資料安全性和廣泛的功能，將您的活動策略變為現實。使用 Accelevents，活動策劃者可以： - 在幾分鐘內建立一個活動網站。 - 輕鬆建立自動整合演講者和會議的活動議程。 - 根據其獨特的活動需求客製化註冊和票務流程。 - 提供多種付款方式，包括信用卡和發票。 - 部署輔助和自助登記選...
TicketSpice
ticketspice.com
排名第一的活動票務軟體，供活動專業人士線上售票 線上販售節慶、農場、市集、音樂會、博物館等的門票。 TicketSpice 易於使用、高度可自訂且價格實惠。
RegFox
regfox.com
RegFox 事件註冊功能較多，成本較低。我們的活動管理平台受到超過 50,000 個活動的信賴。從今天開始免費。
Brushfire
brushfire.com
Brushfire 是領先的一體化活動管理平台，並擁有屢獲殊榮的支援。用於拓展活動的強大解決方案。
Zuddle
zuddl.com
活動和網路研討會的統一平台。 透過統一多種工具來簡化您的活動工作流程，以獲得卓越的與會者體驗和見解。
Splash
splashthat.com
一個平台。一個過程。你所有的活動。了解世界上最簡單的虛擬、現場和混合活動的活動行銷解決方案。
Explara
explara.com
Explara 幫助創意企業家和小型企業透過活動、線上銷售、社群和群眾募資獲利。