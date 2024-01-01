替代項 - Threesixty.tours

Prismm

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Prismm（原 Allseated）是空間設計技術領域的世界領導者，不斷發展組織和人員在虛擬環境和體驗中連接、協作和交易的方式，以釋放空間的無限可能性。 Prismm 讓客戶能夠與客戶一起規劃、設計和視覺化空間，改變他們向全球受眾行銷和銷售的方式。 Prismm 透過超越真實空間限制的沉浸式太空技術平台捕捉物理環境的真實數位表示（數位孿生）。組織能夠顯示所有潛在佈局，可以編輯數位孿生以完全滿足客戶的要求。現在，無論客戶身在何處，企業都可以與客戶協調一致地規劃、設計和視覺化空間。