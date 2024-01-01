替代項 - Threesixty.tours
SketchUp
sketchup.com
SketchUp 是一款 3D 建模電腦程序，適用於建築、室內設計、景觀建築、土木和機械工程、電影和電玩設計等廣泛的繪圖應用。它有基於 Web 的應用程式 SketchUp Free、免費軟體版本 SketchUp Make 以及具有附加功能的付費版本 SketchUp Pro。SketchUp 歸 Trimble Inc.（一家地圖測量和導航設備公司）所有。有一個免費模型組件線上庫（例如窗戶、門、汽車）、3D Warehouse，用戶可以向其中貢獻模型。該程式包括繪圖佈局功能，允許以可變“樣式”進行表面渲染，支援託管在名為Extension Warehouse 的站點上的第三方“插件”程序，...
Shapespark
shapespark.com
將建築 3D 模型轉變為互動式 Web 演練。透過連結分享它們並嵌入網站。
Panoraven
panoraven.com
360°虛擬旅遊製作者的領導者。我們提供時尚、易於使用的 360° 播放器，適合所有螢幕，創建高端 360° 虛擬導覽，並且專為性能和重型使用而設計。
Panoroo
panoroo.com
每月 8 美元的 360 虛擬遊覽軟體可讓您在幾分鐘內建立互動式 3D 房產遊覽。 14 天試用期費用。
Engage by Cell
engagebycell.com
Engage by Cell 是智慧型手機技術的領導者，各行業的組織都在使用該技術，透過我們的 SMS 儀表板和行動 Web 開發工具來交付內容。
theViewer
theviewer.co
theViewer 是一個全球線上平台，每個人都可以上傳自己的 360 度內容並創建我們稱為 VR 遊覽的內容。它非常易於使用，無需任何 VR 知識，您就可以在 20 分鐘內創造出美妙的 VR 體驗。我們的平台相容：iOS、Android、Daydream、GearVR 和 Oculus Rift
Prismm
prismm.com
Prismm（原 Allseated）是空間設計技術領域的世界領導者，不斷發展組織和人員在虛擬環境和體驗中連接、協作和交易的方式，以釋放空間的無限可能性。 Prismm 讓客戶能夠與客戶一起規劃、設計和視覺化空間，改變他們向全球受眾行銷和銷售的方式。 Prismm 透過超越真實空間限制的沉浸式太空技術平台捕捉物理環境的真實數位表示（數位孿生）。組織能夠顯示所有潛在佈局，可以編輯數位孿生以完全滿足客戶的要求。現在，無論客戶身在何處，企業都可以與客戶協調一致地規劃、設計和視覺化空間。
Lapentor
lapentor.com
Lapentor 是一款基於雲端的虛擬遊覽軟體，可幫助全景攝影師創建美麗且引人入勝的虛擬遊覽，具有大量插件和主題，Lapentor 允許您甚至在自己的網域下自訂、發布和託管您的遊覽。以快速、簡單的方式展示您的 360° 內容
WeboBook
webobook.com
360°虛擬遊覽，沉浸式虛擬實境。快速創建房地產、酒店、博物館或只是一個地方的虛擬旅遊。具有平滑過渡和動畫的 VR 播放器。 WebBook 提供了強大且免費的 Web API，透過它您可以將虛擬導覽的建立和視覺化直接整合到您的網站中。您可以完全免費試用WeboBook，我們提供免費遊覽，沒有全景照片的限制。
SeekBeak
seekbeak.com
SeekBeak 可讓您使用行動裝置或桌上型電腦建立互動式 360°/全景影像和虛擬導覽。將各種內容嵌入到您的圖像中，透過深入分析追蹤成功情況，與團隊成員合作等等，所有這些都無需離開您的網頁瀏覽器。請造訪 SeekBeak.com 以了解更多信息
Scenics App
scenics.app
Scenics 消除了創建虛擬遊覽過程的複雜性：創建者從 360° 相機上傳全景圖片，並使用內建的拖放編輯器將其轉變為互動式虛擬遊覽。所有工具都已經存在：各種媒體格式，例如網路連結、熱點、豐富的文字描述、地圖、音樂、環境聲音、附加影片資訊、場景之間的隧道等等。
GoThru
gothru.co
GoThru 是一個為 Google 可信任攝影師及其客戶提供多種工具而開發的平台。 GoThru Moderator 是 Google 之外唯一提供利用全景圖像創建星座並直接發佈在 Google 地圖和街景應用程式上的技術的主持人。除此之外，GoThru 還提供了大量應攝影師要求創建的工具，或幫助他們更好地銷售 Google Tour。
Panoee
panoee.com
最好的免費虛擬旅遊軟體，可在幾分鐘內發布互動式、高品質和精美的 360 度虛擬旅遊。
Real Tour Vision
realtourvision.com
RTV 的 Fusion 虛擬旅遊系統專為希望向房地產經紀人或當地企業主提供最好的最終產品的專業攝影師而創建。 Fusion 可產生精美的虛擬旅遊和房地產網站。用戶可以上傳1080高清影片、靜態照片、360全景、360影片、嵌入matterport和其他3D作品、插入平面圖、創建完整的虛擬導覽，並為房地產經紀人提供已創建的營銷工具和服務贏得更多房源並更快地出售房產。 Real Tour Vision 攝影師通常透過使用 RTV 的私人標籤虛擬旅遊託管平台來主導當地市場。完整的系統用於安排攝影工作、收費、管理攝影師、提供照片、旅遊、房地產網站並提供其他系統所沒有的推廣行銷服務。今天就給 RTV ...
TeliportMe
teliportme.com
增加收入的最佳虛擬旅遊軟體和為您的組織建立更聰明的虛擬旅遊的工具。無限 3D 玩具屋、Google 街景發布以及房地產和數位孿生業務的最佳 Matterport 替代方案。
VeeSpaces
veespaces.com
展覽套件 展覽變簡單！參加現場貿易展？試試 VeeSpaces 數位展覽套件。使用自訂二維碼建立徽章以進行資訊交換。取得用於潛在客戶捕獲和整合的行動應用程式。建立 3D、VR 和 AR 產品演示以增強買家體驗。即使在活動結束後，您的展位仍保持 24*7*365 活躍，將它們重新用於您的下一個活動。對於參加活動的企業/專業人士、活動組織者很有用！