ThirdChannel 提供唯一由熱情的品牌專家驅動的店內和線上零售技術解決方案。為熟練、熱情的品牌代表配備強大的基於雲端的技術，使他們能夠在電子商務和店內環境中進行智慧銷售優化。 ThirdChannel 的創建有一個簡單的想法——品牌和人是共生的。人們將自己的身分依附於品牌；它們成為品牌所宣傳的一切。我們相信有一群敬業、充滿熱情的人代表了您的品牌所代表的一切——生活方式、價值、道德。在 ThirdChannel，我們找到這些人，並根據他們熱愛的生活將他們與您的品牌相匹配。我們的核心理念是，企業在數據驅動的情況下能夠超越競爭對手。反過來，他們的員工可以做出有指導性的決策，從而產生可衡量的結果。 ThirdChannel 的零售執行和電子商務客戶支援軟體提供線上和店內活動即時數據的可見性。透過在簡單的儀表板中聚合數百萬個數據點，品牌和品牌代表可以快速概覽以及深入分析，從而做出有意義的決策。從一個有組織的儀表板管理和維護對您的人員和營運的洞察。我們直覺的零售解決方案套件使您無論什麼時間都可以即時查看世界各地的每家商店。我們的專有技術堆疊包括核心商店報告、進階銷售報告、零售展示優化器和商店選擇服務。品牌需要即時洞察線上和店內銷售活動，客戶需要在購買旅程的關鍵時刻加強他們的產品知識，品牌代表必須有能力創造難忘的購買體驗。我們的品牌代表是視覺行銷專家、線上聊天愛好者和致力於為您的客戶服務的銷售專家。

目錄 : Business 零售分析軟體 零售執行軟體

網站： thirdchannel.com

免責聲明：WebCatalog 與 ThirdChannel 並無任何相互隸屬、關聯、授權或認可之關係，亦非彼此的正式合作夥伴。所有產品名稱、標誌及品牌均為各自所有者的財產。