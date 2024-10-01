替代項 - The Receptionist
Verkada
verkada.com
Verkada 是全球最大的雲端 B2B 實體安全平台的公司。只有 Verkada 提供六種產品線——視訊安全攝影機、存取控制、環境感測器、警報器、工作場所和對講機——與單一基於雲端的軟體平台整合。 Verkada 的設計考慮到了簡單性和可擴展性，為組織提供了即時洞察力，了解哪些因素可能會影響整個物理環境中人們的安全和舒適度，同時使他們能夠立即採取行動，最大限度地減少安全風險、工作場所挫折感和代價高昂的低效率。 Verkada 成立於2016 年，迄今籌集的資金超過4.6 億美元，發展迅速，在三大洲設有16 個辦事處，擁有1,700 多名全職員工和遍布70 多個國家/地區的20,000 多名客...
Skedda
skedda.com
Skedda 是全球領先的辦公桌管理和混合工作平台，為超過 12,000 家客戶和近 200 萬用戶提供服務，包括 IBM、西門子、梅賽德斯-奔馳和哈佛大學。我們正在定義工作場所體驗的未來，幫助企業在混合工作場所中設計有意義、無縫、完全整合的員工體驗和互動。 Skedda 與 Microsoft365、Google Workspace 等集成，並榮獲 G2、Capterra 和 SoftwareAdvice 的獎項。
Autonix
autonix.io
Autonix 是一個可追蹤的動態 QR 程式碼產生器前端，具有訪客管理解決方案後端。我們使企業能夠透過關於重要 KPI 的強大儀表板報告來收集和查看訪問活動。我們透過 QR 碼、自助服務終端或獨特的 Web URL 提供訪客簽到選項，讓訪客在簽到時可以做出選擇。所有計劃均包含無限次掃描。我們支援各種類型的 QR 碼、樣式，並匯出為 PNG/SVG/EPS。企業客戶受益於 Teams、SSO、API 存取、自訂網域等。能夠自訂解決方案和功能，只需請求演示，然後我們就可以討論您獨特的用例。
Envoy
envoy.com
Envoy Workplace 是唯一完全整合的解決方案，它匯集了管理和優化工作場所所需的一切，從辦公桌和房間預訂到交付管理和統一佔用分析。透過設計解決常見工作場所問題的產品，Envoy 重新定義了公司如何歡迎訪客、改善現場體驗、預訂櫃檯和會議室、管理交付以及訪問全球 16,000 個地點的準確且統一的工作場所數據。依靠智慧、自動化的解決方案來解決常見的工作場所問題，例如釋放未使用的空間和消除重複性任務。這不僅可以讓您最有效地利用空間和資源，還可以讓您的團隊騰出時間專注於重要的工作。借助員工真正喜歡使用的 Envoy 直覺技術，您可以透過讓團隊輕鬆協調現場工作來創造良好的工作場所體驗，從而促進...
Kisi
getkisi.com
www.getkisi.com Kisi 是業界領先的現代設施實體安全系統。為您的團隊成員配備無鑰匙進入系統不僅可以消除鑰匙，還可以創造充滿活力的辦公室文化。我們簡單的網頁儀表板和易於使用的應用程式可以節省管理員和員工的時間，減少干擾，並日復一日地帶來積極的工作體驗。 Kisi 是唯一提供面向未來的端到端解決方案的存取系統。雲端更新即時發生，並透過第三方軟體整合實現完全自動化。我們的免鑰匙進入系統安裝在全球數千個高流量設施中。越來越多的公司正在將其安全性轉變為 Kisi 方式。
Robin
robinpowered.com
想要減少混亂並提高清晰度嗎？自信地管理您的辦公空間。 Robin 是一個工作場所管理平台，簡化辦公室生產力流程。我們透過領先的辦公桌和房間預訂軟體、自動化和分析來幫助全球組織優化其空間。 RiotGames、Politico、TripAdvisor 等數千家公司依靠 Robin 的工作場所管理平台來最大限度地提高生產力並減少辦公室摩擦。我們透過領先的辦公桌和房間預訂軟體、自動化和分析來幫助優化他們的空間。
Securly
securly.com
真雲。所有設備。使用 Securly 標誌性的基於雲端的 Web 過濾器確保您的學生在所有裝置上的安全。透過最先進的人工智慧引擎確保學生安全，全面了解線上活動、下載或電子郵件報告，並接收標記內容的通知。
deskbird
deskbird.com
deskbird 是一款將員工放在第一位的工作場所管理應用程式。該平台提供流暢且人性化的體驗，使用戶可以輕鬆查看辦公室的佔用情況並相應地調整其日程安排。只需點擊 2 次，您就可以在行動裝置、桌面裝置、Slack 或 MS Teams 應用程式上預訂辦公桌。這就是為什麼員工喜歡它！ - 讓人們選擇正確的上班日期，讓他們回到辦公室，避免通勤遺憾，並更有效地協作。員工可以看到他們的同事何時以及是否會在辦公室或在家工作。 - 透過優先考慮面對面會議、創建辦公室活動以及設置預訂辦公桌和會議室提醒，增強工作場所中的團隊協作和參與度。只需點擊兩下，用戶就可以預訂資源，例如辦公日的輪用辦公桌、會議室和停車位。...
OfficeRnD
officernd.com
OfficeRnD 是一家全球軟體供應商，擁有八年幫助數千家公司簡化靈活和混合工作場所管理的經驗。我們透過易於設定的方式幫助公司從傳統辦公環境過渡到混合辦公環境，並使用完全整合的解決方案和分析來實現最有效的資源管理。
WaitWell
waitwell.ca
WaitWell 是一個專為繁忙服務地點設計的排隊和預訂平台，確保訪客在正確的時間到達正確的地點，並為服務做好充分準備。我們的主要用例包括： - 佇列管理：以方便的虛擬佇列取代實體佇列。訪客可以透過二維碼、資訊亭或網路加入您的佇列。他們在行動裝置上獲取更新，讓他們知道自己的排隊位置和預計等待時間，這樣他們就不必懷疑
Teamgo
teamgo.co
我們已經使用Teamgo 15 個月了，發現它在協助我們進行訪客管理方面非常有價值。深刻印象Teamgo 的解決方案看起來很專業，易於設置，使用起來很愉快，訪客和員工使用起來很簡單，高度可定制，並提供訪客和員工登錄、徽章打印、預先註冊和訪客登記。 Domain、Rackspace、Target、Officeworks、Domain、政府、學校、非營利組織和數千個其他工作場所信賴的領先登入體驗來歡迎您的訪客，每年安全高效地迎接數百萬客人。更好的安全性- 滿足合規性要求- 追蹤進出設施的人員流量- 管理緊急情況- 有價值的報告和見解- 為訪客、員工、承包商等打造！完全安全且完全雲端管理，具有許多功...
Nibol
nibol.com
Nibol 是一款易於使用的應用程序，它將辦公室管理系統與可預訂的工作空間相結合。它讓員工可以自由地在任何地方工作，無論是公司辦公室、家庭或共享辦公空間。
Eden Workplace
eden.io
Eden 是一個綜合 SaaS 平台，旨在幫助工作場所、人員運作和 IT 團隊創造奇蹟。 Eden 提供使用者友善的工作場所體驗工具，其設計充分考慮了員工體驗和新的工作世界。該產品套件包括辦公桌預訂、訪客管理、內部票務、房間安排和送貨。 Eden 的工具讓團隊將所有工作場所體驗需求整合到一個整合平台中，從而創造一種令人愉悅、簡化的員工體驗。 Eden 總部位於舊金山，投資者包括 Y Combinator、Bessemer Venture Partners、Fifth Wall、S28 Capital、Reshape 和 JLL。 Eden 的使命是為每個人創造一個更好的工作場所。
Zynq
zynq.io
一個一體化平台，可幫助辦公室及其人員使用、管理和優化其空間。 Zynq 正在幫助世界各地的公司透過智慧辦公桌和房間預訂、訪客管理、健康和疫苗篩檢、協作工具等實現混合工作。環繞式企業分析為企業提供了採用資料優先方法進行重要決策所需的見解。受到各行業最優秀人士的信賴：Ferragamo、Shipbob 和 LA Dodgers。
Joan
getjoan.com
Joan 是一個全面的工作場所管理系統，旨在優化工作空間利用率、提高員工生產力並簡化辦公室管理的各個方面。為什麼選擇 Joan： - 全面的解決方案：輕鬆管理房間、辦公桌、資產和訪客。 - 輕鬆安裝：安裝簡單，無需電纜、電線或施工。 - 無縫整合：與現有日曆和系統順利整合。 - 數據驅動的見解：獲得有關工作空間利用率的寶貴見解。 - 使用者友善的設計：易於上手、直覺的介面，無需豐富的 IT 知識或培訓。 - 永續選擇：節能的 E Ink® 顯示器可降低能耗。
Qminder
qminder.com
所有 Qless 客戶均可享 Qminder 20% 折扣！ >>> Qminder 讓您的組織能夠提供卓越的等待體驗，並允許管理人員提高服務品質。我們透過對您的員工和訪客都友善的解決方案簡化客戶服務流程。提供自助登記或遠端登入以擺脫實體線路，並自動化前台任務以提高服務速度。使用雙向簡訊讓訪客了解情況並接收回覆以改善溝通。追蹤每次訪問並收集有關平均等待時間、服務時間、訪客量和高峰時間的統計資料。匯出任何時間段的報告，並節省內部任務的時間。立即註冊 Qminder 免費試用版，幾分鐘內即可啟動並運行！
Matrix Booking
matrixbooking.com
Matrix Booking Ltd 支援組織有效管理和釋放其輪用辦公桌、會議室和其他可預訂資源的潛力。 Matrix Booking的辦公室預約系統提供世界領先的軟體即服務（SaaS）資源預約和工作場所協作軟體。其設計和先進的功能使組織能夠優化辦公桌、資源、房間和場地的使用。
UrSpayce
urspayce.com
UrSpayce 是一款基於雲端的整合工作場所管理軟體，可協助企業管理工作場所和混合勞動力。它透過驅動端到端營運的技術簡化了員工、訪客和供應商的生活。 UrSpayce 正在利用未來的技術改變當今的工作場所。在 UrSpayce.com 免費註冊並有效管理您的工作。
Dibsido
dibsido.com
用於辦公室日常運行的應用程式。在易於使用的應用程式中管理您的辦公室和書台、公司車輛和停車位。
Archie
archieapp.co
Archie 為全球數千個現代辦公室和共享工作空間提供支持，提供整合解決方案，包括會議室和辦公桌預訂、訪客管理、工作空間分析和共享辦公室軟體。現代的使用者介面、強大的管理功能和無與倫比的使用者體驗使 Archie 與其他解決方案區分開來。中小型企業和企業都喜歡 Archie 的廣泛功能，包括視覺化樓層平面圖、訪客日誌、簽到和簽出追蹤、會議室安排、座位分配、多位置管理、智慧自動化、即時通知、白標籤行動應用程式、SSO和SCIM、開放API 等等。 Archie 也與生產力工具（Slack、Teams、Google Calendar 等）、實體存取系統（Kisi、Brivo、Salto 等）、支付...
Nexudus
nexudus.com
Nexudus 是領先的白標平台，旨在幫助您管理和推廣靈活的工作和共同工作空間、擴大您的客戶網絡並圍繞您的空間建立專業社群。 Nexudus 可自動執行管理彈性工作空間中涉及的大部分任務，為您和您的會員節省時間。 Nexudus 結合了一系列工具，為計費、會計、潛在客戶追蹤、會員入職、社區管理、活動票務、管理交付、安全和存取系統等提供智慧解決方案，所有這些都在一個平台上進行。 Nexudus 總部位於英國倫敦，客戶遍佈全球，自 2012 年以來，Nexudus 已幫助 90 多個國家/地區的 2000 多個共同工作空間和靈活工作空間擴大規模，並為會員提供無縫體驗。
Tactic
gettactic.com
Tactic 是排名第一的混合工作場所管理平台，原因很簡單——我們的客戶喜歡我們。 Microsoft、聯合國、Grammarly 和西北大學等客戶都在使用 Tactic，讓辦公室之旅成為一種樂趣。透過與 Google、Microsoft 365、Slack 和 Zoom 的集成，我們的一體化解決方案可以優雅地融入您的日常工作流程。
Wayleadr
wayleadr.com
在 Wayleadr，我們相信您的員工上班的方式可以改變您的心情和企業的價值。作為世界第一的抵達平台，Wayleadr 正在幫助更多的人更輕鬆、更快、更輕鬆地到達。 Wayleadr 將停車場、辦公桌和會議室等實體空間轉變為智慧、地圖化且可即時存取的空間，創造了無摩擦的到達體驗，使所有類型的企業能夠提高效率，創造和諧並提高生產力。立即造訪 wayleadr.com，了解為什麼 OpenAI、Uber 和賽諾菲等當今 21 世紀的公司選擇 Wayleadr 來幫助其員工更輕鬆地到達目的地。
Appspace
appspace.com
使用簡單的通訊和空間管理工具打造卓越的協作工作場所體驗，讓您的團隊保持聯繫，無論他們是在工作、在家還是在旅途中。 Appspace 為成千上萬的客戶提供全球解決方案和支持，這些客戶相信我們可以幫助他們與團隊溝通並實現混合工作場所體驗的現代化。我們很自豪能夠幫助客戶提供現代化的工作場所體驗、統一品牌文化並加強溝通。
Raydiant
raydiant.com
我們的即插即用硬體和基於雲端的直覺企業級平台介面（市場上有超過 100 個應用程式）可以從任何地方訪問，安全軟體擁有 99.9% 的正常運行時間並可防範網路安全風險。直接在沙發上控制和管理 10 到 10,000 個位置的螢幕上播放的內容。從動態銷售點整合數位選單板到令人垂涎的視訊顯示器、自助服務亭、激勵團隊的銷售遊戲化和獎勵，以及透過人工智慧螢幕顯示的個人化內容，Raydiant 與業界最優秀的公司合作。創造令人驚嘆的體驗。立即預約演示並獲得 30 天無風險試用：https://www.raydiant.com/book-a-demo
Happy Visitor
happy-visitor.com
使用我們的最佳訪客管理系統簡化訪客入住和退房流程。追蹤和管理訪客、快遞員、登記冊、材料、工作許可證、消耗品、座位預訂、送貨車輛和員工外出活動。
Opti Signs
optisigns.com
OptiSigns 致力於讓您輕鬆與受眾建立聯繫。我們在我們所做的事情上是一流的——提供吸引人們注意力的數位看板。每個螢幕每月只需 10 美元，即可使用任何顯示器來吸引觀眾的注意！從一個中央門戶遠端管理這一切。盡情享受功能、圖像、影片、播放清單和時間表。使用 Google 幻燈片、天氣、Instagram、Facebook 等應用程式讓一切變得活躍起來。哦，我們有提到嗎？我們與市場上大多數硬體和作業系統相容，例如 Fire TV Stick、Android、Chrome、Raspberry Pi、Roku、Windows、Linux 和 MacOS。是時候釋放您的商業潛力了！
Swiftlane
swiftlane.com
Swiftlane 基於雲端的門禁控制適用於多戶住宅、辦公室和商業建築。可視對講、手機和人臉門禁、刷卡門禁。
Gfacility
gfacility.com
Gfacility 總部位於比利時，旨在透過創建簡單、技術精湛的設施管理系統，幫助各種規模和地點的公司發揮其業務潛力。我們的解決方案是一個一體化平台，整合了廣泛的功能並優化了所有業務流程。我們 Gfacility 已著手確保改善工作空間、增強接待能力和有效的財務管理。
Visitdesk
visitdesk.io
Visitdesk 是一個智慧訪客管理系統，它有助於在處理訪客資料時提供愉快的體驗。