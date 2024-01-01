The Infinite Conversation

Infinite Conversation 是一款人工智慧工具，它利用機器學習技術在 Werner Herzog 和 Slavojiek 之間創造無盡的對話。它自動產生對話，模擬這兩個人物之間的智力討論。 內容完全由人工智慧合成，而不是反映任何人的實際意見。該工具將娛樂與科技結合起來，再現了兩位思想家獨特的言語模式和哲學傾向，為使用者帶來身臨其境的獨特體驗。 用戶可以透過平台中嵌入的播放器收聽對話，從而可以播放、暫停和瀏覽討論。 該工具的目的是展示人工智慧生成類人語言和思維的能力，並不旨在貢獻或影響任何現實世界的概念或想法。 它主要提供了一個引人入勝的機會，讓您享受機器的“幻覺”，它根據離散和不同的思想流派重新創建對話。

網站： infiniteconversation.com

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