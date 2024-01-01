替代項 - Textellent
Zoom Web
zoom.us
Zoom是Zoom Video Communications開發的可視電話軟體程式。免費版本提供視訊聊天服務，最多允許 100 台設備同時進行，免費帳戶的會議時間限制為 40 分鐘，會議人數為 3 人或更多。用戶可以選擇透過訂閱其中一項計畫進行升級，最高允許同時支援 1,000 人，且沒有時間限制。在 COVID-19 大流行期間，Zoom 和類似產品的使用量大幅增加遠距工作、遠距教育和線上社交關係。
Microsoft Teams
microsoft.com
Microsoft Teams 是一個通訊和協作平台，集工作場所聊天、視訊會議、文件儲存和應用程式整合於一體。該服務與 Office 365 訂閱辦公室生產力套件集成，並具有可與非 Microsoft 產品集成的擴展功能。 Microsoft Teams 是Slack 等服務的競爭對手，是Microsoft Skype for Business 的演進和升級路徑。微軟在紐約的活動中宣布了Teams，並於2017 年3 月14 日在全球推出了該服務。它是在內部會議期間創建的黑客馬拉鬆在公司總部舉行，目前由微軟公司副總裁布萊恩·麥克唐納 (Brian MacDonald) 領導。
Slack
slack.com
Slack是美國軟體公司Slack Technologies開發的專有商業通訊平台。 Slack 提供了許多 IRC 風格的功能，包括主題為組織的持久聊天室（頻道）、私人群組和直接訊息。
Otter
otter.ai
Otter 是一款智慧筆記應用程序，可協助您記住、搜尋和分享您的語音對話。 Otter 創建的智慧語音筆記結合了音訊、轉錄、說話者識別、內聯照片和關鍵字詞。它可以幫助商務人士、記者和學生在會議、採訪、講座以及任何重要對話中更加專注、協作和高效。
ClickUp
clickup.com
我們的使命是讓世界更有效率。為此，我們建立了一個應用程式來替換所有這些內容 - 任務、文件、目標和聊天。
monday.com
monday.com
monday.com 是一個專案管理工具，使組織能夠管理任務、專案和團隊工作。截至 2020 年，該公司為 100,000 個組織提供服務，其中包括許多非技術組織。 2019 年 7 月，該公司融資 1.5 億美元，估值為 19 億美元。 Monday.com 榮獲 2020 年應用程式、行動和語音類別威比生產力獎。
Zoho Cliq
zoho.com
簡化團隊溝通以推動工作向前發展。 Zoho Cliq 透過有組織的對話、易於找到的資訊以及連接到您喜愛的工具來簡化您的團隊溝通。
Intercom
intercom.com
Intercom 是一個對話關係平台 (CRP)，可協助企業透過基於信使的個人化體驗建立更好的客戶關係。 Intercom 總部位於舊金山，在芝加哥、都柏林、雪梨和倫敦設有辦公室。 截至2017年2月，Intercom每月活躍用戶數為10萬。截至 2020 年 7 月，Intercom 擁有 30,000 多名付費客戶，包括 Facebook、亞馬遜和 Lyft。
Workplace
workplace.com
Workplace 是一種通訊工具，可連接公司中的每個人，即使他們是遠端工作。使用群組、聊天和即時視訊廣播等熟悉的功能讓人們交談和一起工作。 Workplace 是 Facebook, Inc. 開發的企業連結平台，包括群組、即時訊息和動態消息的使用。開發由 Workplace 副總裁 Julien Codorniou 和 Workplace 主管 Karandeep Anand 領導。
Odoo
odoo.com
Odoo 是一款業務管理軟體，包括 CRM、電子商務、計費、會計、製造、倉庫、專案管理和庫存管理。社群版本是自由軟體，根據 GNU LGPLv3 許可。還有一個專有的“企業”版本，它具有額外的功能和服務。該框架和核心 ERP 模組的源代碼由總部位於比利時的 Odoo S.A. 策劃。
Element
element.io
Element 是一款安全的群組視訊通訊應用程序，具有高級群聊隱私設定、團隊溝通和生產力功能，同時使用 Matrix 開放網路在家工作。與強大的端對端加密進行協作。群組即時通訊 Riot.im 現已更名為 Element
Basecamp
basecamp.com
Basecamp 是一家美國網路軟體公司，總部位於伊利諾州芝加哥。該公司由 Jason Fried、Carlos Segura 和 Ernest Kim 於 1999 年共同創立，是一家名為 37signals 的網頁設計公司。自 2004 年中期以來，該公司的重點已從網頁設計轉向網頁應用程式開發。它的第一個商業應用程式是 Basecamp，隨後是 Backpack、Campfire 和 Highrise。開源Web 應用程式框架Ruby on Rails 最初是為37signals 內部使用而創建的，後來於2004 年公開發布。2014 年2 月，該公司採取了新策略，完全專注於其旗艦產品，該...
FuseBase
nimbusweb.me
將來自多個來源的資訊混亂轉變為井然有序的工作場所。讓您或您的團隊能夠透過更少的迭代和更少的會議更快地完成工作。
Microsoft Kaizala
microsoft.com
Microsoft Kaizala 是一款行動應用程式和服務，專為大型團體通訊和工作管理而設計。 Kaizala 可以輕鬆連接和協調整個價值鏈的工作，包括現場員工、供應商、合作夥伴和客戶，無論他們身在何處。借助 Kaizala，您可以有效地分配和追蹤任務或收集個人或大型團體的資料 - 即使他們不在您的組織內。
Workplace Chat
workplace.com
Workplace Chat 是隨時隨地與任何人聯繫的有趣、直覺且快速的方式。 Workplace 是 Facebook, Inc. 開發的企業連結平台，包括群組、即時訊息和動態消息的使用。開發由 Workplace 副總裁 Julien Codorniou 和 Workplace 主管 Karandeep Anand 領導。
Spike
spikenow.com
Spike 強大的收件匣包括會話電子郵件、任務、註釋、協作文件、文件儲存和日曆，所有這些都在一個提要中。
Verizon
verizon.com
Verizon 是一家美國無線網路營運商，之前作為 Verizon Communications 的一個獨立部門以 Verizon Wireless 的名義運作。
Rocket.Chat
rocket.chat
透過通訊中心進行領導，可以完全控制您的資料。多合一平台：團隊協作、全通路參與、DevOps 和 ChatOps。
Blink
joinblink.com
Blink 是一款針對第一線和關鍵員工的員工應用程序，將內部網路、企業社交網路和安全信使整合在一個精簡的軟體包中。
RingCentral
ringcentral.com
RingCentral, Inc. 是一家美國上市公司，為企業提供基於雲端的通訊和協作解決方案。RingCentral 執行長Vlad Shmunis 和技術長Vlad Vendrow 於1999 年創立了該公司。RingCentral 的投資者包括Doug Leone、紅杉資本、David Weiden、Khosla Ventures、 Rob Theis、Scale Venture Partners、Bobby Yerramilli-Rao、Hermes Growth Partners 和 DAG Ventures。它於2013年完成首次公開募股。
Bitrix24
bitrix24.com
Bitrix24 是一個免費的（針對小型企業）社交企業平台。這是一個統一的工作空間，可以處理日常操作和任務的許多方面。在幾分鐘內創建您自己的社交內部網路！
Lark
larksuite.com
Lark 是下一代團隊工作空間。工作的未來就在這裡，而且是免費的。
Chatwork
chatwork.com
Chatwork 是一款商業群聊應用程式。安全訊息傳遞、視訊聊天、任務管理和文件共享。即時溝通並提高團隊的生產力。
WorkJam
workjam.com
對齊前線。事實證明，最完整的前線數位化工作場所可以為您的組織帶來突破性成果。
Mattermost
mattermost.com
Mattermost 是一種開源、可自架的線上聊天服務，具有檔案共享、搜尋和整合功能。它被設計為組織和公司的內部聊天工具，主要將自己定位為 Slack 和 Microsoft Teams 的開源替代品。
Nifty
nifty.pm
管理項目，而不是工具。停止在聊天、任務、文件、日曆和會議工具之間切換 - 將您的團隊和客戶聚集在一個簡單但強大的應用程式中。
Keeper
keepersecurity.com
Keeper 是頂級的個人和企業密碼管理器，可防止與密碼相關的資料外洩和網路威脅。立即免費試用！
Teamwork
teamwork.com
透過 Teamwork 的專案管理軟體、幫助台、聊天、文件管理軟體和 CRM，創建一支能夠協同工作的高效團隊。
Front
front.com
Front 是客戶溝通平台，可將電子郵件、應用程式和團隊成員無縫組合到一個視圖中。別再忙了。開始產生影響。
Missive
missiveapp.com
高效團隊的電子郵件、群組聊天和任務。一款適用於所有內部和外部通訊的應用程式。工作管理處於最佳狀態。免費嘗試！