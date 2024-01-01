替代項 - TestQuality

Testsigma

testsigma.com

Testsigma 是一個功能強大的開源測試自動化平台，開箱即用，只需幾分鐘即可為 Web 應用程式、行動應用程式和 API 建立測試。 Testsigma 的完整平台統一了傳統分散式測試堆疊的所有功能。 - 無需設置，直接在雲端註冊，或使用 docker 映像進行本地部署 - 用簡單的英語創建測試腳本或記錄用戶操作，自動轉換為可編輯步驟 - 在各種瀏覽器和雲端上直接運行無基礎設施測試設備-檢查執行後立即產生的逐步結果和詳細報告-AI 自動修復不穩定的元素和測試步驟，因此您無需維護它們-與Jenkins JIRA、Slack、Trello 和其他幾種工具的一鍵集成- 使用支持各種自動化操作和數...