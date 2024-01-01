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TestQuality 是由開發和 QA 專家建構的現代測試管理工具，促進了左移、BDD、TDD/ATDD 和持續測試等測試方法。它快速、用戶友好、強大，並且與 Jira、GitHub、Selenium、Jenkins 等無縫整合。 TestQuality 提供： - 基於Web 的測試管理平台，用於高效軟體測試- 與問題和需求追蹤器、CI/CD 系統以及測試自動化平台（包括GitHub、Jira、Jenkins 和Selenium）無縫整合- 簡化測試案例的建立和管理測試運行- 整個測試過程的簡化協調- 儀表板和活動報告，可輕鬆管理和跟踪測試、里程碑和項目- 定制的待辦事項列表、過濾器和電子郵件通知，可提供實時洞察並提高生產力
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