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Testlio 是一家全球軟體測試公司，在手動測試、測試自動化和融合軟體測試方面提供經過驗證的解決方案。我們獨特的測試方法將人類和機器結合起來，幫助數位創新者大規模交付優質產品。在任何地點。在任何設備上。任何語言。透過任何付款方式。我們的客戶包括蘋果、亞馬遜、微軟、Netflix、PayPal、Uber、Match、Wayfair 等世界領先的跨國公司。世界上最具創新性和發展最快的公司也與 Testlio 合作進行軟體測試，包括 Away、BigCommerce、Clari、Strava、Thrive Market 等。從應對複雜的挑戰到提供卓越的結果，我們的人工智慧增強解決方案為您提供成功所需的靈活性、創新和經過驗證的品質： 測試自動化：當您需要高效能、值得信賴和廣泛的自動化測試涵蓋範圍時，Testlio 是您的合作夥伴。憑藉分散式真實設備網路、複雜的治理模型、可轉移且基於標準的框架以及全球品質工程師團隊，Testlio 提供了當今最靈活的測試自動化解決方案。我們的主要測試自動化技術是自動化測試開發和測試自動化管理。手動測試：當您的數位應用程式、串流事件、本地化體驗和/或支付系統必須完美運行時，Testlio 是您的選擇。 Testlio 涵蓋 1,200 多種設備、400 多種支付方式、150 多個國家/地區和 100 多種語言，是滿足您最嚴格的品質門禁要求的最成熟的解決方案。我們主要的手動測試技術是探索性測試、腳本測試、冒煙測試和問題驗證。 Fuesd 軟體測試：當您的軟體發布策略需要自動和手動測試相結合時，Testlio 具有獨特的能力來滿足您的需求。透過利用訊號驅動的方法來實現人工智慧和 DevOps 整合並確保測試工作與人類和機器的正確組合相匹配，融合軟體測試被證明是市場上最具創新性的解決方案。幫助 QA 領導者克服品質、容量和按時發布方面的挑戰。要了解更多信息，請訪問：testlio.com
目錄:
Software Development
軟體測試工具

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