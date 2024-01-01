替代項 - Testiny
BrowserStack
browserstack.com
BrowserStack 是一個雲端Web 和行動測試平台，使開發人員能夠跨按需瀏覽器、作業系統和真實行動裝置測試其網站和行動應用程序，而無需用戶安裝或維護虛擬機器、裝置或模擬器的內部實驗室。他們有四種主要產品——Live、App Live、Automate 和 App Automate。 用戶可以從超過 1,200 種按需的真實行動裝置、瀏覽器和作業系統中進行選擇，並依靠安全、穩定和可擴展的基礎設施來支援數千個並發手動和自動測試。 這項基於訂閱的服務由 Ritesh Arora 和 Nakul Aggarwal 於 2011 年在印度孟買創立，從那時起，它就獲得了全球 Web 開發社群的...
Qase
qase.io
用於手動和自動測試的單一工作區。開發和品質保證團隊的測試管理系統有助於提高軟體測試工作。
UiPath
uipath.com
UiPath 是一家全球機器人流程自動化 (RPA) 軟體公司，由 Daniel Dines 和 Marius Tîrcă 在羅馬尼亞創立，總部位於紐約市。該公司的軟體監控使用者活動，以自動執行重複的前台和後台任務，包括使用其他業務軟體（例如客戶關係管理或企業資源規劃（ERP）軟體）執行的任務。 2020年12月，該公司秘密申請首次公開募股，並於2021年4月21日公開發行。
Global App Testing
globalapptesting.com
全球應用測試是一種眾測解決方案，使QA、產品、用戶體驗、工程、在地化和數位團隊能夠在超過189 個國家/地區測試他們的產品和體驗，超過90,000 名經過專業審查的專業人員在真實環境中使用真實設備對數百種設備組合進行測試。我們將對您的軟體進行存取、翻譯品質、本地和文化細微差別的測試，以便您能夠在您所在的或即將推出的每個市場中獲得知名度。包括Meta、Microsoft、Google、BBC 和iHeartMedia 在內的數百個領先品牌都依賴Global App Test 的平台可以提高產品質量，使敏捷和 DevOps 團隊能夠更定期地發布並獲得重要的反饋來解決問題，或對用戶旅程進行關鍵改進。
Waldo
waldo.com
Waldo 是唯一從頭開始建立的無程式碼測試解決方案，不涉及任何腳本，可以有效地擴展測試自動化，並且不必在發布速度和產品品質之間進行選擇。
JunoOne
juno.one
與 juno.one 合作！探索前所未有的工作效率。 juno.one 是全球軟體開發公司、軟體交付公司和軟體整合商的一流 ADLM 解決方案。在 30 天的免費試用版中，您可以建立各種專案、監督測試流程的正確管理、控制、組織並使其有效。
K2View
k2view.com
在K2view，我們相信每個企業都應該能夠利用其數據變得像行業中最好的公司一樣具有顛覆性和敏捷性。 我們的數據產品平台提供對業務重要的任何事物的可信、整體和即時視圖 - 無論是客戶、供應商、員工、訂單、貸款還是患者。 這個平台支援許多用例，包括Customer 360、測試資料管理、資料隱私、雲端遷移、遺留應用程式現代化等，與任何其他替代方案相比，它可以在不到一半的時間內以一半的成本交付業務成果。 K2view 資料產品平台可在數週內完成部署、線性擴展並動態適應變化。它支援雲端、本地或混合環境中的現代資料架構—資料網格、資料結構和資料中心。 數據最密集、最具前瞻性的公司都依賴 K2vi...
QA Sphere
qasphere.com
QA Sphere 是一個以簡單性和效率為中心的測試管理系統。它專為尋求精益品質保證方法的團隊而設計，提供直覺且易於使用的基本工具。主要功能包括： • QA Sphere 提供簡單、簡潔的介面，讓團隊可以透過最少的設定和培訓來設定、管理和執行測試。 • 集中功能：此平台優先考慮對測試管理最有影響力的功能，避免過度建構的系統的複雜性和混亂。 • 快速執行：透過效能最佳化的系統，QA Sphere 縮短了從測試計畫到執行的時間，確保對品質檢查的快速回應。 QA Sphere 將自己定位為重視 QA 流程的清晰度和直接性、簡化維護軟體可靠性的工作的軟體團隊的實際選擇。
TestCollab
testcollab.com
Test Collab 是一款現代測試管理軟體，可協助世界各地的團隊保證品質。透過 TestCollab，您可以規劃測試流程並與團隊成員即時協作。測試完成後，您將收到有關測試案例狀態的更新。我們提供一個月的免費試用期，讓您試用我們的解決方案。
Testworthy
testworthy.us
我們的願景是幫助組織利用我們的品質保證軟體創造最大的預期影響。使命是確保開發高品質的軟體產品，同時不影響速度、協作或敏捷性。 Testworthy 是一款全面、強大的自動化軟體測試工具，使組織能夠規劃和執行對其產品的全面測試，從而為客戶提供無縫、無憂的體驗。
Stack Moxie
stackmoxie.com
充滿勇氣的無程式碼自動監控。 Stack Moxie 在您的技術堆疊中發揮作用，讓行銷和銷售人員確信系統運作完美，並在出現問題時主動提醒。 - Stack Moxie 透過建立測試資料或追蹤資料來監控系統，以確保其按預期運作。就像無程式碼技術堆疊的可觀察性一樣。 - 當出現問題時，Stack Moxie 會透過電子郵件或 Slack 向您發出警報。 - 然後，我們記錄結果以證明合規性補救措施，然後允許您透過電子郵件、可共享連結或 PagerDuty 共享詳細的日誌記錄資訊以更快地修復故障。
ReQtest
reqtest.com
Reqtest 是一個基於雲端的工具，可協助您簡化實施專案和系統維護。憑藉其測試、需求、錯誤追蹤和報告功能，它是您成功實現品質保證所需的唯一工具。 Reqtest 在全球擁有超過 12,000 名用戶。它是排名第一的基於雲端的工具，用於管理複雜系統（例如 ERP 或 CRM）的整個生命週期。該工具使您能夠： - 憑藉具有 100% 可追溯性的端到端測試管理功能，充滿信心地發布新軟體 - 隨著時間的推移，輕鬆維護和提高系統品質 - 標準化和擴展您的數位項目
TestCaseLab
testcaselab.com
TestCaseLab 是一款手動 QA 工程師的尖端 Web 工具。輕鬆管理您的測試案例並將其與錯誤集成 追蹤器集中在一處！
Testuff
testuff.com
Testuff 是一家基於 SaaS 的測試管理服務提供商，用於管理和執行手動和自動軟體測試以及報告缺陷。
TestGrid
testgrid.io
測試基礎設施和端對端測試 Cloud TestGrid 提供安全且可擴展的測試基礎設施，在雲端或本地端託管真實的行動裝置和瀏覽器。透過 TestGrid，使用者還可以執行端到端測試自動化，包括人工智慧驅動的無程式碼測試、行動應用程式、跨瀏覽器、視覺化 UI 測試等。大規模測試任何應用程式/網站，確保每次都能提供完美的數位體驗。
TestLodge
testlodge.com
一個使用者友好、高效的線上測試案例管理工具，可以以簡單、簡化的方式管理您的測試工作。 TestLodge 易於使用，讓 QA 團隊能夠輕鬆管理他們的測試案例和測試運行。透過選擇許多領先的問題追蹤器集成，您可以自動提出和更新問題，以實現團隊間更順暢的協作。
QA Touch
qatouch.com
QA Touch 是一款先進的測試管理工具，適用於世界各地的 QA 團隊。我們致力於讓您的工作變得輕鬆，並在一個平台上提供您所需的一切。透過我們包羅萬象的測試案例管理工具，加快測試和專案將變得輕而易舉。 QA Touch 提供了一種自然直覺的執行方法。我們知道適應新流程很煩人，因此我們精心設計了一款適合您的系統和工作方式的工具。分配和追蹤問題是一項內建功能，可讓您在執行測試案例時發布問題，從而無需在軟體之間傳輸。將測試案例從一個項目複製並移動到另一個項目，或者在專案內的模組之間複製和移動從未如此簡單。該工具旨在幫助創造公平的競爭環境，並為公司提供一種真正與行業巨頭競爭的手段，而無需掏腰包。透過...
TestQuality
testquality.com
TestQuality 是由開發和 QA 專家建構的現代測試管理工具，促進了左移、BDD、TDD/ATDD 和持續測試等測試方法。它快速、用戶友好、強大，並且與 Jira、GitHub、Selenium、Jenkins 等無縫整合。 TestQuality 提供： - 基於Web 的測試管理平台，用於高效軟體測試- 與問題和需求追蹤器、CI/CD 系統以及測試自動化平台（包括GitHub、Jira、Jenkins 和Selenium）無縫整合- 簡化測試案例的建立和管理測試運行- 整個測試過程的簡化協調- 儀表板和活動報告，可輕鬆管理和跟踪測試、里程碑和項目- 定制的待辦事項列表、過濾器和電子...
Applitools
applitools.com
Applitools 是一個測試自動化平台，它使用人工智慧來幫助團隊提供完美的數位體驗，而無需傳統測試實踐的麻煩。透過 Applitools Eyes 和我們的下一代測試雲端 Ultrafast Grid，開發人員和 QA 工程師可以運行測試，以前所未有的速度和準確性快速驗證前端功能、可訪問性和視覺正確性。我們的視覺 AI 技術透過確保 Web 和行動應用程式在任何裝置、瀏覽器、作業系統或本機應用程式上完全按照設計顯示和運行，從而改變組織實現品質的方式。 Applitools 速度快，可以快速與任何DevOps 環境集成，團隊中的任何人都可以輕鬆使用，並且可以擴展到任何規模的組織，希望提高每個...
Testomat.io
testomat.io
Testomat.io 最初是用於自動化測試的新一代測試管理系統。這是一個強大的解決方案，可以在一個地方同步您的自動化和手動測試並與團隊有效合作。它使測試活動對所有隊友 Dev、PM、BA 完全可見且透明。它專注於許多左移測試方法，並與自動化測試和 CI\CD 進行深度整合。直覺的使用者介面可以輕鬆建立測試案例、組織測試計劃、管理測試運行和協調敏捷的連續測試流程。本機開箱即用的測試自動化整合使得將測試導入測試管理系統變得非常快速。內建的即時文件和協作功能只需一鍵點擊即可為每個人提供透明的可見性。透過查看高級分析報告，輕鬆追蹤測試狀態和覆蓋範圍並建立正確的方向。 Testomat.io 支援經典...
Testlio
testlio.com
Testlio 是一家全球軟體測試公司，在手動測試、測試自動化和融合軟體測試方面提供經過驗證的解決方案。我們獨特的測試方法將人類和機器結合起來，幫助數位創新者大規模交付優質產品。在任何地點。在任何設備上。任何語言。透過任何付款方式。我們的客戶包括蘋果、亞馬遜、微軟、Netflix、PayPal、Uber、Match、Wayfair 等世界領先的跨國公司。世界上最具創新性和發展最快的公司也與 Testlio 合作進行軟體測試，包括 Away、BigCommerce、Clari、Strava、Thrive Market 等。從應對複雜的挑戰到提供卓越的結果，我們的人工智慧增強解決方案為您提供成功所...
Tuskr
tuskr.app
Tuskr 是一款基於雲端的現代化測試管理軟體，提供一系列功能來增強您的測試流程。使用富文本、表格和螢幕截圖編寫富有表現力的測試案例。使用全部或部分測試案例進行靈活的測試運行。與您的聊天和問題追蹤系統無縫整合。享受企業級功能，例如回收站、審計追蹤、雙重認證和單一登入以增強安全性。 Tuskr 產生詳細的測試報告和富有洞察力的指標，提供更好的可見度並支援數據驅動的決策。我們提供適合小型團隊和大型企業的慷慨的免費方案和靈活的定價選項。從我們的 30 天免費試用開始，包括範例數據，以便快速輕鬆地進行評估。我們專門的客戶支援團隊可確保提供令人耳目一新的客戶體驗，並致力於解決您的問題。體驗 Tuskr ...
UNGUESS
unguess.io
UNGUESS 是一個眾包平台，可提供有效測試和真實見解 啟動有效測試。吸引一群真正的技術人員。隨時需要時獲得強大的見解和答案。有了 UNGUESS，您擁有的不僅僅是一個眾測平台：您的數位解決方案應有的一切都集中在一個地方。