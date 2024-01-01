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TestFit 是一個房地產可行性平台，可以讓開發商、建築師和承包商輕鬆進行場地規劃，幫助他們最大程度地發揮場地潛力並更快地完成正確的交易。 TestFit 負責處理繁瑣的任務，例如計算停車位、起草迭代以及根據參數輸入產生快速概念迭代來計算成本效益。我們的人工智慧配置器透過對設計、可施工性和成本的即時洞察，為每個網站優化最佳設計解決方案，以便您可以節省網站規劃時間，降低收購交易風險並增加所有網站的潛力。 TestFit 每週評估超過 650 個交易和 80,000 個單位。
目錄:
Photography & Graphics
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