替代項 - Telzio

Mitel MiCollab

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Mitel MiCollab 是一個企業協作平台，無論您身在何處，只要您需要，即可安全、快速地進行通訊。主要優勢- 您所需的一切都集中在一個地方– 用於語音、視訊、訊息傳遞、線上狀態、會議、移動性和團隊協作的單一應用程式- 多設備，單一體驗– 在所有設備上保持一致的溝通體驗- 提高業務生產力– 借助統一的解決方案服務，花更少的時間嘗試聯繫，更多的時間進行富有成效的溝通- 利用團隊的力量- 跟上專案進度，與同事保持聯繫，並促進跨業務孤島的知識和想法共享- 簡單部署：部署二維碼簡化流程特點- 統一通信和團隊協作- 適用於PC、Mac、Web 和移動設備- 移動優先設計- 實時語音和視頻通話- 透過...