替代項 - Telnyx
Zoom Web
zoom.us
Zoom是Zoom Video Communications開發的可視電話軟體程式。免費版本提供視訊聊天服務，最多允許 100 台設備同時進行，免費帳戶的會議時間限制為 40 分鐘，會議人數為 3 人或更多。用戶可以選擇透過訂閱其中一項計劃進行升級，最高允許同時支援 1,000 人，且沒有時間限制。 。
Podium
podium.com
Podium 是一款由 AI 提供支援的一體化潛在客戶轉換和溝通平台，可與您已使用的工具整合。超過 100,000 家企業使用 Podium 在競爭中脫穎而出。 * Podium 是一種通訊工具，可協助企業進行網站轉換和客戶互動。 * 評論者經常提到從任何裝置存取應用程式的便利性、易用性以及對客戶溝通和網站轉換的正面影響。 * 用戶提到了客戶服務回應時間的問題、某些功能的困難以及對定價和合約條款的不滿。
OpenPhone
openphone.co
OpenPhone 是一款簡單的企業協作電話。它的設計直觀有效，是一種可靠且強大的基於雲端的呼叫和訊息傳遞解決方案，可以改變您的團隊管理客戶和聯絡人關係的方式。憑藉深度整合和可配置性，OpenPhone 可協助企業提高生產力並提高客戶滿意度以推動成長。適用於 Mac、Windows、Web、iOS 和 Android。
Twilio
twilio.com
Twilio 為商業通訊的未來提供動力，使電話、VoIP 和訊息傳遞能夠嵌入 Web、桌面和行動軟體中。我們負責處理雜亂的電信硬件，並公開全球可用的雲端 API，開發人員可以與之互動以建立智慧且複雜的通訊系統。當您的應用程式的使用量增加或減少時，Twilio 會自動隨您擴充。您只需為使用的內容付費——沒有合同，沒有惡作劇。
JustCall
justcall.io
JustCall：一體化業務通訊平台透過語音、簡訊、電子郵件和 WhatsApp 與潛在客戶和現有客戶聯繫。透過 100 多個整合和 AI 魔法實現工作流程自動化，並觀察您的業務在自動駕駛儀上成長。 JustCall 受到全球 6,000 多家企業的信賴，使面向客戶的團隊能夠在即時和呼叫後人工智慧見解的推動下提供完美的客戶互動。需要注意的JustCall 頂級功能： ✅ 呼入和呼出呼叫✅ 發送和接收短信和彩信✅ 銷售撥號器（自動、預測和強力撥號器） ✅ 短信工作流程✅ 短信機器人✅ 多級短信IVR ✅ 實時客服協助✅智慧型- 支援 SMS Copilot ✅ AI 輔導 ✅ 情緒分析 ✅ AI...
MightyCall
mightycall.com
MightyCall 的呼叫中心由在虛擬電話領域擁有 20 多年專業知識的團隊創建，可輕鬆適應您的業務工作流程。我們的可自訂設定可確保解決方案滿足您的獨特需求，從而簡化溝通並提高收入。突出屬性：即時回饋工具、專用主管工作區和詳細的座席績效報告提供高效率的管理和深入的績效分析。有效的呼叫處理：高效率的呼叫管理功能和多層級 IVR 系統確保對客戶詢問的順利、及時的回應。簡化的記錄保存：語音郵件記錄有助於輕鬆參考和高效跟進。直覺的介面：使用者友善的介麵包含這些強大的功能，簡化了導航和操作。堅定不移的支援：我們忠誠的支援團隊隨時準備協助解決即時入職或任何其他問題，強調我們致力於讓您滿意。選擇 Migh...
GoTo
goto.com
GoTo Meeting 是為全球公司提供線上視訊會議的行業領導者，現已成為 GoTo Connect 的一部分，GoTo Connect 是一款專為中小型企業打造的一體化通訊軟體。此會議解決方案可單獨購買，每天受到數百萬人的信賴，可實現即時虛擬通訊和協作。獲得快速、簡單且可靠的專業線上會議解決方案，使客戶能夠面對面會面，透過會議中聊天或電話會議與同事聯繫，並螢幕共享他們的演示文稿，所有這些都只需單擊一個按鈕即可。在屢獲殊榮的協作解決方案的推動下，沒有什麼可以與您的團隊或業務的動力相媲美，GoTo Connect 的會議解決方案將生產力與靈活性結合起來，讓員工隨時隨地在任何設備上高效工作。
Nextiva
nextiva.com
Nextiva 是一家統一 CXM 公司，提供由人工智慧驅動的客戶體驗解決方案。 Nextiva 憑藉其一體化客戶體驗平台，每年為 100,000 多家企業和數十億次對話提供支援。 Nextiva 透過一個由人工智慧驅動的通訊中心改變了企業與客戶互動的方式。 15 年來，公司對 Amazing Service® 的承諾和以客戶為中心的方法一直是其基石。 Nextiva 成立於2008 年，總部位於亞利桑那州斯科茨代爾，在首輪融資中從高盛資產管理公司獲得了2 億美元資金，2021 年末該公司估值達到2.7 億美元。請造訪www.nextiva.com。
CallHippo
callhippo.com
CallHippo 是下一代商務電話系統，可協助您與客戶聯繫。我們廣泛的報告和無縫整合使銷售和服務團隊能夠與客戶進行有效的對話。 CallHippo 提供世界一流的 24*7 支持，並可透過桌面和行動應用程式訪問，受到全球 5000 多家公司的信賴。
Aircall
aircall.io
Aircall 是一種易於使用、基於雲端的電話解決方案，其功能專為更好的對話而設計。只需幾秒鐘即可完成設置，並在當今世界任何地方開始對話。 沒有硬體。沒有頭痛。 Aircall 透過簡單的一鍵式整合融入您現有的工作流程，連接 CRM 系統、幫助台解決方案和其他基本應用程式。
Vonage
vonage.com
Vonage（法定名稱 Vonage Holdings Corp.）是一家美國上市商業雲端通訊供應商。該公司成立於 2001 年，總部位於新澤西州霍姆德爾鎮，是一家基於互聯網協議語音 (VoIP) 的住宅電信服務提供商。 截至 2020 年，Vonage 的綜合收入為 12.5 億美元。 Vonage 的產品包括統一通訊、聯絡中心應用程式和通訊 API。
Webex
webex.com
Webex Webinars（以前稱為 Webex Events）是一個可擴展的網路研討會平台，可以為每個人（從小型會議到大量全球觀眾）創造引人入勝且有影響力的體驗。讓網路研討會具有包容性、吸引力和互動性： • 透過主持的問答、即時投票、聊天、表情符號反應和手勢識別來鼓勵積極參與• 讓與會者以自己喜歡的語言聆聽，並在會議中提供現場口譯員• 更深入地探討主題或鼓勵建立聯繫大規模舉辦專業和客製化的網路研討會• 管理觀眾在活動之前、期間和之後看到的舞台和內容• 透過定製品牌選項和主題策劃與會者註冊體驗• 先前與共同小組成員排練整個演示上線 • 可容納多達 100,000 名與會者 • 透過 100 ...
Ring4
ring4.com
經濟實惠且簡單的線上商務電話系統。 30 秒內設定您的商務電話號碼，並在雲端進行通話、簡訊和視訊會議。告別昂貴的額外 SIM 卡、數據套餐和固定電話。
Grasshopper
grasshopper.com
使用 Grasshopper（專為企業家和小型企業設計的虛擬電話系統）讓聲音聽起來更專業並保持聯繫。 Grasshopper 的工作方式與傳統電話系統類似，但不需要任何硬件，我們的移動和桌面應用程序使您可以在任何有業務開展的地方進行通信 - 在手機上、在辦公室還是在家裡。從我們的本地、免費和個性電話號碼庫存中找到完美的號碼來建立您的企業形象。他們透過電子郵件。 - 本地、免費電話或個性號碼- 轉入您現有的電話號碼- 無限制的商務電話和短信- 將呼叫轉接到任何設備- 無限制的分機和自定義問候語- 語音郵件和轉錄發送到您的電子郵件- 適用於Android 和iOS 的行動應用程式- 桌面適用於 M...
8x8 Work
8x8.com
8x8 Work 是一個用於電話、視訊和訊息傳遞的一體化協作中心。它為每位員工帶來強大、安全的統一通訊和協作體驗，並可以輕鬆地在任何裝置上隨時隨地執行更多操作。 8x8 Work 提升您的企業通訊系統的品質和可靠性： - 透過基於雲端的現代電話系統為您的企業提供競爭優勢。業界領先的全球覆蓋範圍，覆蓋超過 55 個國家/地區，並提供 99.999% 的正常運行時間 SLA 保證。 - 在辦公室或旅途中獲得屢獲殊榮的語音品質、強大的分析功能以及用於管理所有位置的單一管理平台。 - 使用一款應用程式即可滿足您的所有業務通訊需求。整合供應商以簡化 IT 管理並提高員工效率和生產力，無論工作方式、地點或...
Net2Phone
net2phone.com
Net2Phone 是一家基於雲端的商務電話服務供應商，透過強大的 uCaaS 工具幫助企業提高績效。 net2phone 深受全球客戶和合作夥伴的信賴，透過提供最高品質的電話解決方案、各種先進功能、本地技術支援以及超越商務電話連接的創新，顛覆了電信市場。請 net2phone 產品演示，以了解我們領先的商業通訊工具如何為您的組織提供協助。
Textr Team
textrapp.com
Textr Team 是一款商務簡訊和通話應用程序，可讓您的團隊在一個平台上在任何裝置上進行通訊。非常適合獨資經營者、新創企業和小型企業。取得來自美國、加拿大、英國的多個本地號碼，包括您企業的免費電話號碼，並讓您的團隊成員參與通話、發送簡訊等操作。
iPlum
iplum.com
iPlum 是商務專業人士的行動優先解決方案。它可以在您現有的智慧型手機上運行，無需更換運營商。您將獲得一條具有通話、簡訊和電話系統功能的單獨線路。它使用簡單，並有企業安全控制支援。該平台為醫療保健專業人員提供 HIPAA 合規性，為金融和法律部門員工提供行動通訊合規性。企業可以為其行動線路獲得自動助理、分機、通話錄音、轉錄、自動文字回覆等進階功能。優點： • 具有語音網路模式的雙呼叫可靠性iPlum 可以使用您的語音網路以運營商級可靠性路由呼叫，而無需依賴VoIP 互聯網數據，並且仍然將您的iPlum 號碼顯示為來電顯示，或者您可以使用Wi-Fi 切換到預設數據網路Fi/3G/4G/LTE...
smrtPhone
smrtphone.io
最智慧的雲端電話系統和電源撥號器。 smrtPhone 是一款針對銷售驅動型企業的一體化通訊平台。 語音、文字、電源撥號、潛在客戶管理 - 全部輕鬆同步到您的 CRM 系統。
Ooma Office
ooma.com
Ooma Office 是一款屢獲殊榮、易於採用且價格實惠的企業 VoIP 解決方案，適合任何規模的企業。無論您有 2 名、20 名或 200 名員工，Ooma 都能提供靈活且可擴展的進階語音和協作功能。平均而言，與其他供應商的每條線路每月價格相比，Ooma Office 的客戶可節省 50%。 Ooma Office 結合了為您的業務提供無限線路的能力和輕鬆的自助設置，無需合約或長期承諾。這使得小型企業可以隨著業務的成長輕鬆地透過 Ooma 擴展其辦公室電話系統。客戶可以選擇硬體 - 傳統類比電話、IP 電話、透過行動和桌面應用程式提供的虛擬服務或三者的任意組合。 Ooma 提供全套商務電話...
KrispCall
krispcall.com
KrispCall 是一款針對現代企業的雲端電話系統，為高成長的新創公司和現代企業提供高級功能。透過 KrispCall，您可以立即取得 100 多個國家/地區的免費電話、本地電話、行動電話和國內電話號碼。您可以立即撥打電話或發送簡訊、追蹤和收聽通話錄音、與您喜愛的 CRM 系統整合、在雲端建立多地點銷售和支援呼叫中心等等。使用 KrispCall，企業可以快速輕鬆地進入新市場並為客戶提供更好的體驗，而無需投資昂貴的實體基礎設施。這是一種經濟實惠且高效的解決方案，使公司能夠擴大業務並提高客戶參與度。 KrispCall 在一個可供任何組織存取的平台上提供企業級功能。無論您是一家試圖獲得更多客戶...
Cloudtalk
cloudtalk.com
透過 CloudTalk 的商務通話軟體，讓 CX 成為您的最大優勢。直接使用 CloudTalk 通話、存取所有客戶資料並自動執行任務。使用 CloudTalk 體驗商務通話的未來。存取 160 多個國際號碼，將呼叫效率提高高達 87%，並節省團隊時間來處理真正重要的事情 - 提高客戶滿意度。使用 CloudTalk 的點擊通話功能直接撥打和接聽電話。消除重複性任務並自動化您的工作流程。透過輕鬆的雙向同步，在兩個系統之間同步聯絡人詳細資訊、過去的互動、通話錄音和簡訊。透過超過 35 種整合自訂您的設定和客戶體驗。選擇如何使用進階呼叫記錄功能記錄呼入、呼出和未接來電。每次通話結束時，使用語音轉...
Sonetel
sonetel.com
在您選擇的任何城市和國家/地區擁有自己的本地電話號碼。隨時隨地接聽電話。每月 1.79 美元起。
Ringover
ringover.com
Ringover 是易於使用的多通路雲端通訊解決方案（通話、簡訊、視訊通話、電子郵件...），旨在增強客戶體驗並最大限度地提高銷售額。透過直覺且易於管理的介面，為您的客戶和潛在客戶提供個人化體驗，並提高銷售和客戶服務團隊的工作效率。我們先進的監督和輔導功能使您能夠密切監控營運並快速培訓您的團隊成員。 Ringover 與 80 多種業務工具（CRM、幫助台...）集成，簡化任務以提高效率。
LeadDesk
leaddesk.com
LeadDesk 是一款基於雲端的聯絡中心軟體，用於大量銷售和客戶服務。客戶範圍從中小型企業到大型企業客戶。其他主要客戶產業包括：媒體、安全服務、能源、電信、金融服務、市場研究和募款。我們的智慧工具可協助您最大限度地提高通話效率並協助您銷售更多產品。 LeadDesk 可以獨立使用，也可以與 CRM 系統整合。我們的客戶透過高效的呼叫處理、無縫的 VoIP/GSM/PBX 連接、整合的聯絡人清單、聯絡人資料管理以及進階監控和報告來提高座席工作效率。 LeadDesk 基於雲端且高度可擴充。銷售組織選擇 LeadDesk 是因為它們關閉次數更多、沒有停機時間、沒有啟動成本且營運成本更低。
Ringblaze
ringblaze.com
Ringblaze 是一種現代電話解決方案，其功能使其成為小型企業的一站式通訊環境。它允許創建新的電話號碼或移植現有電話號碼、撥打和接聽電話以及訊息，並將私人成員評論添加到客戶時間表中。全部集中在一個共享收件匣中。額外的選擇是網站的點擊通話按鈕（又稱通話小工具），以便客戶可以從任何地方免費撥打電話。適用於 Mac、Windows、Web、iOS 和 Android。
Zadarma
zadarma.com
Zadarma 為各種規模的公司提供全面的語音電信解決方案。從100 多個國家/地區的虛擬號碼和免費的雲端PBX，到免費的CRM、呼叫追蹤和各種網站小部件- 您可以在幾分鐘內以極具吸引力的價格完全建立您的商務電話系統。
Cisco
cisco.com
Cisco Spaces 是一個雲端平台，可將人和物與空間連接起來，將建築轉變為智慧空間。該平台利用思科設備作為感測器（Catalyst、Meraki、Webex）和 Spaces 生態系統的強大功能，旨在使建築物安全、智慧、永續和無縫。 Cisco Spaces 利用思科硬體和感測器（Catalyst、Meraki、Webex）的強大功能，讓建築物安全、智慧且永續，並提供無縫的人員體驗。
Aloware
aloware.com
Aloware 是一款專為中小型企業 (SMB) 設計的全通路基於雲端的電話系統和客戶參與平台。 Aloware 的主要功能之一是它與各種 CRM（例如 HubSpot、Pipedrive、Zoho 等）以及通訊管道（包括 VoIP 電話、簡訊和電子郵件）的整合。 這使得中小型企業能夠透過單一儀表板管理所有客戶對話，從而更輕鬆地追蹤互動、確定潛在客戶和支援請求的優先級，並確保銷售和支援團隊及時跟進。 Aloware 還擁有符合 TCPA 標準的 Power Dialer，可協助客服人員最大限度地提高通話效率，而不必擔心意外撥打 DNC 號碼或被標記為「詐騙」。 Aloware 的最新競...
Genesys Cloud
genesys.com
Genesys Cloud CX™ 平台受到數千家中小企業和大型企業的信賴，並被全球公認為業界領先的雲端呼叫中心解決方案和客戶體驗 (CX) 平台。無論客戶對話從何處開始或結束，Genesys Cloud CX 都會改變您的客戶體驗。它將跨團隊、工具和互動的見解聯繫起來，以便您擁有數據來輕鬆解決客戶問題。透過一套數位管道，隨時隨地透過任何管道與您的客戶會面。 * 自動化取得成功結果 簡化您跨通路與客戶的聯絡方式。透過整個客戶旅程的智慧自動化，您可以利用所獲得的數據和見解在正確的時間採取正確的行動，以創造最佳結果。 * 大規模創新 透過工具為您的員工和呼叫中心代理提供他們所需的信息，以提高參...