Tellma
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Tellma ERP 是企業導向的下一代 ERP 解決方案。專為靈活性、成本效益和處理企業級資料工作負載的效能而設計。 Tellma ERP是多年研發的產物，它是一個突破性的解決方案，解決了業界最棘手的問題：如何設計一個能夠處理二級企業以及所有企業的海量數據工作量的ERP系統他們的自定義業務規則、要求和流程不會過度誇大實施成本。 透過 Tellma ERP，使用者可以利用 Microsoft 和 Google 提供的現代 Web 標準、資料庫技術和軟體架構的最新趨勢。 Tellma ERP 利用單頁應用程式 (SPA)、漸進式 Web 應用程式和 Service Worker 快取等模式來實現即時啟動時間和流暢的導航。 Tellma ERP 在 Google Lighthouse 網站基準測試工具上獲得滿分，優於 Odoo、ERPNext 和 Microsoft Dynamics 等其他 ERP 軟體。 Tellma ERP 提供分階段實施且靈活的部署選項，包括由一流雲端供應商 Microsoft Azure 提供的 SaaS 託管模型。 Tellma ERP 也可以在雲端或本機 LAN 伺服器上自行託管。無論組織的策略如何，Tellma 都可以客製化合適的選擇。
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