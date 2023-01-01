替代項 - Teliqon
Hubspot
hubspot.com
HubSpot 提供完整的行銷、銷售、客戶服務和 CRM 軟體平台，以及方法、資源和支持，幫助企業更好地發展。開始使用免費工具，並隨著您的成長進行升級。
MightyCall
mightycall.com
小企業的聲音。快速、簡單、安全。專為小型企業設計的虛擬電話系統。
OpenPhone
openphone.co
適合新創公司和小型企業的電話
JustCall
justcall.io
JustCall 是一個基於雲端的電話系統，適用於您的遠端銷售和支援團隊。與 HubSpot、Intercom、Pipedrive、Salesforce 和其他 CRM/幫助台工具整合。
Outreach
outreach.io
外展銷售參與平台有助於有效率、有效地吸引潛在客戶，以推動更多管道並達成更多交易。今天請求演示。
Dialpad
dialpad.com
使用 Dialpad 取得商務 VoIP，並將您的團隊與雲端電話系統連接起來，讓商務通訊更加輕鬆、有效率。免費試用！
Bigin
bigin.com
Bigin 是專為小型企業打造的輕量級 CRM。它配備了易於使用的介面，使管理管道、添加註釋、更新記錄和安排後續行動變得容易，並有助於專注於最重要的事情 - 完成更多交易。
Apollo.io
apollo.io
Apollo 是一個以資料優先的參與平台，它將智慧嵌入您的工作流程中，幫助您執行、分析和改進您的成長策略。
CallRail
callrail.com
電話和網路表單的追蹤和分析。優化您的行銷並提高 PPC、SEO 和線下廣告活動的投資報酬率。
Five9
five9.com
Five9 提供最值得信賴、最可靠的雲端聯絡中心，經過驗證，可以釋放客戶智慧和見解，使代理商和組織能夠提供卓越的客戶體驗。 Five9 - 聯絡中心即服務 - CCaaS。
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo 是一家美國訂閱式軟體即服務 (SaaS) 公司，總部位於華盛頓州溫哥華，向銷售、行銷和招募專業人士出售其商務人士和公司資訊資料庫的存取權限。該公司最初於 2000 年由創辦人 Yonatan Stern 和 Michel Decary 創立，名為 Eliyon Technologies。被DiscoverOrg 收購後，現任首席執行官為Henry Schuck。2020 年，Zoominfo.com 及其相關實體 Zoominfo-privacy.com 和Zoomprivacy.com 進行了網絡釣魚嘗試，從公共互聯網來源竊取個人信息，並以身份竊盜來威脅消費者除非消費者點擊...
Aircall
aircall.io
Aircall 是一種易於使用、基於雲端的電話解決方案，其功能專為更好的對話而設計。只需幾秒鐘即可完成設置，並在當今世界任何地方開始對話。 沒有硬體。沒有頭痛。 Aircall 透過簡單的一鍵式整合融入您現有的工作流程，連接 CRM 系統、幫助台解決方案和其他基本應用程式。
Freshsales
freshworks.com
透過情境驅動的銷售加速您的收入 透過 Freshsales 實現個人化參與、縮短銷售週期並發展您的業務 功能齊全的產品套件適合各種規模的企業。您的團隊一定會喜歡的令人耳目一新的雲端軟體。支持|銷售|資訊科技管理 |雲PBX
Vonage
vonage.com
Vonage（法定名稱 Vonage Holdings Corp.）是一家美國上市商業雲端通訊供應商。該公司成立於 2001 年，總部位於新澤西州霍姆德爾鎮，是一家基於互聯網協議語音 (VoIP) 的住宅電信服務提供商。 截至 2020 年，Vonage 的綜合收入為 12.5 億美元。透過 2013 年開始的一系列收購，Vonage 以前是一家以消費者為中心的服務提供商，擴大了其在企業對企業市場的影響力。 Vonage 的產品包括統一通訊、聯絡中心應用程式和通訊 API。
Salesloft
salesloft.com
SalesLoft 是排名第一的銷售互動平台，可協助 B2B 賣家更快「同意」。我們與當今頂級的 CRM 集成，將您的資料轉化為金錢。
Adversus
adversus.io
今天改善外撥電話。我們協助呼叫中心提高 KPI，做出更好的洞察驅動決策，並更聰明地管理聯絡人。
PhoneBurner
phoneburner.com
透過我們的銷售撥號器，Dial 的引導速度提高 4 倍，並最大限度地提高即時對話效果。提高銷售代表的工作效率並最大化收入！立即嘗試 PhoneBurner！
Zendesk Sell
zendesk.com
Zendesk Sell 是一款銷售 CRM 軟體工具，可提高銷售團隊的生產力、流程和通路視覺性。消除摩擦並增加銷量。
smrtPhone
smrtphone.io
最智慧的雲端電話系統和電源撥號器。 smrtPhone 是一款針對銷售驅動型企業的一體化通訊平台。語音、文字、電源撥號、潛在客戶管理 - 全部輕鬆同步到您的 CRM 系統。
Ringover
ringover.com
建立與您的 CRM 整合的強大呼叫平台，可透過 PC 和智慧型手機存取並取得全球號碼。
CallTools.com
calltools.com
基於雲端的呼出和呼入呼叫中心軟體開發。
CallFire
callfire.com
利用虛擬電話號碼、IVR、語音廣播、群發簡訊服務和強力撥號來拓展您的業務。免費試用 CallFire！
Reply.io
reply.io
Reply 是一個銷售互動平台，可協助您自動化和擴展多通路外展，以便您可以產生更多潛在客戶、獲取新客戶並更快地增加收入。
Tenfold
tenfold.com
Tenfold 幫助公司更好地與客戶對話。每次都在電話上即時將客戶資訊付諸行動。
Outplay
outplayhq.com
3 倍於您的銷售會議，而不是您的預算 Outplay 的銷售參與平台擁有提高銷售團隊效率所需的一切 - 多通路外展、外向銷售自動化、潛在客戶追蹤、潛在客戶採購市場、會議安排程序等等。 現在就開始實現你的目標，而不是下個季度。
FreeAgent CRM
freeagentcrm.com
工作更好了。我們幫助團隊將所有事情集中在一處，更協作地完成更多工作，並追蹤和提高績效。
BatchDialer
batchdialer.com
適用於每個企業的電話撥號器。 了解所有可協助您增加銷售額和提高生產力的工具和功能。
Aloware
aloware.com
享受無限通話 + 短信，每位客服人員每月 50 美元起。與 HubSpot、Zoho 等整合！配有電源撥號器和自動化工具。
Yobi
yobi.app
Yobi 將工作電話號碼和有用的整合添加到您現有的裝置中。無需新硬體。專為團隊和企業打造
Ringy
ringy.com
自動化任務。推動銷售。培養領導力。 Ringy 是一個完整的 CRM 解決方案，可在直覺的介面中處理所有交易。
Groove
groove.co
體驗無摩擦銷售的力量。 透過 Salesforce 評價最高的銷售互動平台，消除銷售流程中的摩擦並創造更多收入。
Uptics
uptics.io
一體化銷售自動化平台，讓遠端和內部銷售團隊輕鬆啟動外向行銷活動、培養內向銷售線索、打包交易管道並提高營收。
Cloudtalk
cloudtalk.com
幫助企業與客戶建立聯繫。 CloudTalk 的呼叫中心軟體擁有超過 160 個國家的電話號碼，可協助成長中的企業擴展到本地地區之外。
Genesys Cloud
genesys.com
Genesys Cloud CX 聯絡中心平台讓您的企業在整個客戶旅程中提供卓越的服務。立即探索出色的 CX。
Toky
toky.co
按照您的方式工作的現代電話系統 易於設置。整合到任何地方。透過電話、應用程式或桌面打電話給客戶和發送訊息。一切價格合理。
Kixie
kixie.com
為與 HubSpot、Salesforce、Pipedrive 等領先 CRM 合作的銷售團隊提供超可靠、輕鬆自動化的呼叫和簡訊服務。
Salesmate
salesmate.io
增加您的收入和關係。 Salesmate 為您的銷售團隊和客戶提供簡單、個人化且高效的體驗。
Gryphon.ai
gryphon.ai
Gryphon Networks 提供基於雲端的解決方案，使行銷人員能夠增加收入，同時尊重消費者的選擇。
GoDial
godial.cc
GoDial 是一款自動呼叫應用程式、行動 CRM 和外部撥號器軟體，用於行動電話和外撥呼叫服務。使用 GoDial 在 2 分鐘內設定您的外撥呼叫中心。 GoDial 使用手機的 SIM 卡進行撥號，因此雲端電話或 VoIP 無需付費。
Voiso
voiso.com
Voiso - 一體化呼叫中心解決方案，旨在充分利用每次客戶互動
Cordless
cordless.io
解鎖您的語音內容。 為客戶支援團隊提供現代化電話服務。 彌合語音和文字之間的差距。
ProspectBoss
prospectboss.com
使用 ProspectBoss 的行動配套應用程式隨時隨地經營您的業務。直接從手機管理聯絡人、電話、電子郵件、簡訊、任務和約會，培養您的銷售。使用 ProspectBoss 配對應用程式可以： 提高工作效率 - 查看與您的潛在客戶相關的即將到來的任務、約會和提醒。保持聯繫 - 離線時請造訪聯絡人、筆記和提醒。完成更多銷售 - 隨時致電、發送電子郵件、發送簡訊給任何聯絡人，以保持關注。
Tendril
tendril.us
Tendril Connect 是一款銷售加速工具，專注於座席輔助撥號。我們熟練的代理團隊會仔細查看客戶提供的潛在客戶名單。特工瀏覽電話樹，留下預先錄製的語音郵件，並與接待員交談，直到達到預定目標。一旦確定了目標潛在客戶，平台就可以無縫地瞬間轉移給等待的銷售人員。根據客戶報告，透過使用 Tendril Connect，在 1 小時的會話中看到了超過 150 個撥號。與決策者進行 8-10 次即時對話，還剩 50 多個語音信箱。很多時候，我們可以在一小時的會議中完成兩天的勘探工作。
iPlum
iplum.com
iPlum 是商務專業人士的行動優先解決方案。它可以在您現有的智慧型手機上運行，無需更換運營商。您將獲得一條具有通話、簡訊和電話系統功能的單獨線路。它使用簡單，並有企業安全控制支援。該平台為醫療保健專業人員提供 HIPAA 合規性，為金融和法律部門員工提供行動通訊合規性。企業可以為其行動線路獲得自動助理、分機、通話錄音、轉錄、自動文字回覆等進階功能。優點： • 具有語音網路模式的雙呼叫可靠性iPlum 可以使用您的語音網路以運營商級可靠性路由呼叫，而無需依賴VoIP 互聯網數據，並且仍然將您的iPlum 號碼顯示為來電顯示，或者您可以使用Wi-Fi 切換到預設數據網路Fi/3G/4G/LTE...
PBXDom
pbxdom.com
PBXDom 雲端報告可以輕鬆產生您在世界任何地方的電話或呼叫中心活動的詳細報告；無需購買任何額外的軟體。您可以透過安裝 PBXDom 收集器並將 PBX 或呼叫中心連接到安裝此軟體的電腦來實現此目的；這裡的所有都是它的。收集器軟體會自動從您的呼叫中心或PBX接收您的呼叫訊息，然後將該資訊傳送到PBXDom的伺服器，然後我們的伺服器分析該訊息，以便為您提供各種報告。
Bloobirds
bloobirds.com
Bloobirds 是排名第一的提高銷售效率的 Salesforce 應用程式。 Bloobirds 在三分鐘內將您的 Salesforce 轉變為適合您的銷售團隊的出色軟體。透過無縫整合撥號器、電子郵件和 LinkedIn，Bloobirds 提供了一套全面的生產力工具，包括節奏和模板，旨在將 Salesforce 變成銷售代表最喜歡的工具。 Bloobirds 促進 Salesforce 的更有效利用，促進所有活動的無縫追蹤和記錄，從而實現更好的資料管理和輕鬆的報告。
TeleCMI
telecmi.com
TeleCMI 是一個新時代的統一雲端通訊平台，高效、靈活，並為所有類型的企業提供了必要的現代功能。它與您最喜愛的 CRM 工具和 API 無縫集成，使您能夠簡化工作流程並自動執行任務。您也可以透過任何裝置聯繫潛在客戶，因為 TeleCMI 將多個管道的潛在客戶合併到一個智慧平台中。最重要的是，我們提供無限的通話和短信，使其成為需要保持聯繫的企業的完美解決方案。對 TeleCMI 的功能感到好奇嗎？嘗試我們的無風險試用，無需任何承諾。
Pipes.AI
pipes.ai
Pipes.AI 使用人工智慧驅動的呼叫和簡訊來立即跟進您的數位潛在客戶，將其轉換為實際潛在客戶向您的呼叫中心進行的即時呼叫。 Pipes.AI 可讓您： ✅ 了解哪些潛在客戶來源最有效，以便您可以快速優化支出✅ 測試語音腳本以優化潛在客戶轉換✅ 將呼叫中心代理的時間集中在銷售與追逐潛在客戶上Pipes.AI 有助於彌合您的行銷工作與銷售。透過多重整合和輕鬆連接，結果立竿見影。
MyOperator
myoperator.com
MyOperator 是印度領先的雲端通訊供應商，為 NCERT、Amazon、Lenskart、Apollo 和 Myntra 等 10,000 多家企業提供服務。憑藉企業專線、360 度行銷活動管理、Office IVR、呼叫分析、雲端呼叫中心、SMS + WhatsApp 行銷活動和 CRM 整合等一系列產品，MyOperator 讓您的團隊能夠將每次呼叫或互動轉化為商機。為什麼選擇我的操作員？ MyOperator 是值得信賴的雲端電話供應商，為從大型企業到中小型企業的 10,000 多個品牌提供服務，其中包括 Apollo、Dominos 和 Razorpay。它在 Google 上...
VanillaSoft
vanillasoft.com
VanillaSoft 是業界最成功的銷售互動平台，每月協助銷售開發團隊與超過 15,000,000 名聯絡人互動。 VanillaSoft 可以單獨使用，也可以與現有的傳統CRM 系統結合使用，使銷售代表能夠在幾秒鐘內回應新的潛在客戶，跨更多管道與潛在客戶更一致地互動，並產生更多合格的銷售機會。在全球範圍內，數以千計的用戶使用 VanillaSoft 基於隊列的銷售引擎和智慧路由來實施銷售節奏自動化，從而在領導速度、持久性、生產力和每個代表的收入方面取得了巨大的進步。 VanillaSoft 是一家私人公司，總部位於美國德克薩斯州普萊諾。要了解更多信息，請訪問 www.vanillasoft...
Sellular
sellular.com
Sellular 是一個專為快速成長的中型企業設計的銷售參與平台。借助 Sellular，SDR 和 AE 可以更快地贏得更多交易。領導者可以高枕無憂，因為他們知道他們正在將業務所需的所有資料捕獲到 Salesforce CRM 中，並全面了解所有交易。體驗一個易於實施、具有靈活的合約條款、優惠的價格和卓越的客戶服務的平台。
PersistIQ
persistiq.com
PersistIQ 是一個銷售參與平台，可自動執行勘探、電子郵件推廣、電話、任務和社交銷售。數千個銷售團隊使用 PersistIQ 尋找潛在客戶的電子郵件、發送個人化的外展電子郵件、自動跟進以及預訂更多會議。 PersistIQ 的銷售外展平台包括： * 多通路外展序列：電子郵件、電話、Linkedin 外展和任務* 潛在客戶挖掘：尋找經過驗證的電子郵件以建立潛在客戶清單* 呼叫撥號器：在PersistIQ 內呼叫潛在客戶，使用本地電話號碼並保存通話* 自動化觸發器：根據電子郵件開啟、回覆和CRM 資料觸發外展活動* Gmail 擴充：Gmail 內的電子郵件範本、通知、活動和潛在客戶資料* ...
Phonexa
phonexa.com
Phonexa 是一款用於績效、聯盟和合作夥伴行銷的企業級追蹤軟體。 Phonexa Suite 是貫穿消費者引導和呼叫生命週期的基礎技術，可協助績效行銷團隊提高跨聯營公司、合作夥伴和付費管道的品牌投資報酬率。 Phonexa 優先考慮跨客戶互動（如點擊、通話、表單提交、網站行為等）的基於結果的行銷。透過其單一的操作解決方案，Phonexa Suite 為 D2C 發行商、網路、代理商和品牌提供了前所未有的行銷活動存取和控制，消除了潛在客戶開發流程中缺乏透明度的情況，並實現了流程自動化。 Phonexa Suite 讓客戶能夠優化無摩擦的客戶獲取工作並分析推動合格管道的來源。 Phonexa ...
Selmo
selmo.io
在社交媒體上組織您的銷售並完成更多訂單
Megacall
megacall.uk
對於任何不想浪費寶貴時間撥打可能被視為死胡同或無人接聽的呼叫的呼叫中心來說，撥號器是最佳解決方案。
TalkChief
talkchief.io
Talkchief 是滿足您團隊所有通訊需求的終極解決方案。透過 Talkchief，您可以在一個強大且直覺的平台上輕鬆管理團隊的所有聊天、視訊通話和檔案共享。無論您是在專案上進行協作、召開虛擬會議，還是只是需要快速共享文件，Talkchief 都能滿足您的需求。告別同時使用多個通訊應用程序，迎接精簡、輕鬆的團隊合作。透過 Talkchief，您可以享受一系列旨在使您的團隊溝通無縫且高效的功能。從高清視訊和音訊通話到即時聊天、螢幕共享和文件存儲，一切都觸手可及。此外，憑藉跨裝置相容性，您可以從任何地方存取您的對話和文件，無論您是在桌上型電腦、筆記型電腦還是行動裝置上。因此，無論您身在何處，都可...
DCDial
dcdial.com
我們基於雲端的聯絡中心解決方案可協助公司透過互動式文字和語音接觸數百萬客戶。我們高度可自訂的解決方案擁有直覺且使用者友好的介面，使我們的客戶能夠快速且相對輕鬆地設計和部署複雜的通訊策略。我們透過自動化業務流程幫助客戶提高生產力、效率和獲利能力：銷售和行銷、日程安排、公告、付款處理等。總部位於喬治亞州亞特蘭大。
CommPeak
commpeak.com
發現 CommPeak 的力量：您的終極基於雲端的通訊解決方案 在 CommPeak，我們的使命是徹底改變基於雲端的業務通信，使其比以往更輕鬆、更經濟。我們致力於為像您這樣的個人和企業提供優質的產品和服務，推動成功。以下是 CommPeak 脫穎而出，成為滿足您通訊需求的終極解決方案的原因： 促進銷售的雲端聯絡中心解決方案 CommPeak 透過我們高度可自訂的基於雲端的聯絡中心解決方案簡化了業務通訊。無論您專注於呼入、呼出或混合式呼叫中心，我們的創新工具都旨在滿足您獨特的業務需求。透過 CommPeak，您可以享受以下優勢： 全球覆蓋：透過我們的全球 A-Z SIP 終端服務擴大您的覆蓋範圍...
TCN
tcn.com
全通路涵蓋範圍無與倫比的生產力。 TCN Operator 是所有最好的呼叫中心工具的無縫整合的集合。由於 TCN 的無合約承諾，基於雲端的平台可進行定制，以滿足您的所有呼叫中心需求。 TCN 的呼叫中心軟體每年支援數十億次消費者和座席互動。 TCN 成立於 1999 年，將對呼叫中心用戶需求的深入了解與價格低廉的交付模式相結合，確保立即獲得強大的呼叫中心解決方案。 TCN 讓使用者可以透過最容易使用的呼叫中心軟體隨時隨地聯繫客戶。
Convolo AI
convolo.ai
旨在增加銷售的溝通工具可提高入站和出站行銷活動的投資回報率： 入站：在 1 分鐘內致電每位新潛在客戶 出站：透過致電行銷活動吸引更多潛在客戶