替代項 - TeleRetro
Coda
coda.io
Coda 是一款基於雲端的文件編輯器，由 Shishir Mehrotra 和 Alex DeNeui 創立。辦事處位於貝爾維尤、舊金山和山景城。第一個軟體版本1.0於2019年5月推出。此前四年多來，它一直處於內測版本。Coda提供文字處理、電子表格和資料庫功能。它是一個將電子表格、簡報、應用程式和文件混合在一起的畫布。該軟體可與Slack和Gmail等第三方服務整合。2017年，Coda籌集了6000萬美元。 Greylock Partners、Khosla Ventures 和 General Catalyst 參與了本輪融資，LinkedIn 聯合創始人 Reid Hoffman 和 ...
Reclaim
reclaim.ai
Reclaim 是一款智慧日曆助手，可在您的日曆上靈活安排時間來處理您想要關注的任何事情。
Notta
notta.ai
錄製並轉換您最喜愛的播客、新聞和談話廣播、Discord 聊天、Zoom Classes 音訊到文字。您可以播放錄音並編輯文字記錄、添加註釋、標籤、插入圖像以捕獲每次對話中的有價值資訊。
Focusmate
focusmate.com
Focusmate 虛擬共享辦公室可協助您完成工作。立即建立一個免費帳戶。
Sessions.us
sessions.us
透過互動會議和網路研討會讓您的參與者驚嘆不已。 Sessions 在 1 個平台上提供一切：日程安排、成績單、房間、雲端儲存和人工智慧。
Rewatch
rewatch.com
為您的整個團隊提供支援的視頻 Rewatch 是協作視訊工作區，旨在幫助團隊了解更多資訊並快速採取行動。
Bloom Growth
bloomgrowth.com
當您的員工成長時，您的業務也會成長。 我們相信您和我們企業的成功取決於人。透過我們經過驗證的業務工具集，我們將引導您的團隊和業務實現持續成長。
MeetGeek
meetgeek.ai
MeetGeek 是一款人工智慧會議助手，可以自動視訊記錄、轉錄、總結並提供每次會議的關鍵見解。
Read
read.ai
借助人工智慧，透過自動會議摘要、視訊亮點和建議，使會議更加有效和高效。
Leapsome
leapsome.com
Leapsome 是一個一體化的績效管理平台。 OKR 和目標、績效評估、回饋、1:1 會議、參與度調查。現在演示。
Grain
grain.com
透過 Zoom 即時錄製、轉錄、剪輯和分享影片。現代團隊的必備工具。
Notiv
notiv.com
Notiv 是一款由人工智慧驅動的記事本，可供您記錄、轉錄和總結您的會議，以便在 Zoom 等所有網路會議平台上產生議程。
Demodesk
demodesk.com
Demodesk 是智慧客戶會議平台，可協助您提高銷售速度並增加收入。免費試用，了解頂級公司為何使用 Demodesk 來增強其整個收入團隊的能力。
Hypercontext
hypercontext.com
超上下文（以前稱為 Soapbox）可幫助管理者更好地進行一對一、團隊會議和討論。制定議程、管理會議、設定目標並獲取回饋——一切盡在一個地方。
Sembly
sembly.ai
Sembly 記錄、轉錄並產生具有會議記錄的智慧會議摘要。適用於 Zoom、Google Meet 和 Microsoft Teams。堪稱最聰明的AI團隊助理！
Range
range.co
促進更好的團隊合作。無論您的團隊在哪裡工作，都可以讓您的團隊更加緊密聯繫、更加專注、更有效率。
Vowel
vowel.com
召開富有成效的會議的最簡單方法。 視訊會議、即時會議轉錄、即時錄音以及協作議程 + 筆記 — 全部集中在一個地方。
Boardable
boardable.com
減輕壓力 — 有更多時間規劃關鍵任務會議 — 更好的數據以提高董事會參與度和投資報酬率。一個平台，多種解決方案。 高性能主機板從 Boardable 開始 - 大規模改造您的主機板並使其面向未來。我們專門建立的平台針對大規模溝通、治理和委員會管理進行了最佳化，因此您可以充滿信心地進行虛擬或親自治理。
Clockwise
getclockwise.com
Clockwise 優化團隊的行事曆，為每個人的一天創造更多時間。這是一種新的工作方式，為我們提供了靈活性和專注力。免費開始。
Claap
claap.io
減少會議。多做事。 錄製螢幕的快速視頻，獲取上下文反饋並做出決定。協調混合團隊的現代方式。
Navigator
navigator.com
遠距會議的所有內容都集中在一個地方：議程、筆記、行動項目和視訊會議連結。
Dive
letsdive.io
您的會議由人工智慧自動駕駛。 準備好使用 Dive 的 AI 助理來搞定會議：自動筆記、無縫總結和行動項目變得簡單。
UpdateAI
update.ai
UpdateAI 是世界上第一個也是唯一一個為客戶成功經理構建的數位助理。透過整合到 Zoom，我們可以自動記筆記、擷取和分配行動項目、識別風險並提供產品回饋。更好的是，我們可以幫助您起草後續電子郵件並為明天的電話做好準備。世界各地的 CSM 使用 UpdateAI 減輕了壓力，並發現他們第一次贏得了行政工作的戰爭。
Parabol
parabol.co
Parabol 是敏捷會議的副駕駛，可協助團隊以較少的前期會議準備工作進行溝通、反思和取得進展。
Loopin
loopinhq.com
與您的生產力助理見面。 Loopin 將您的行事曆轉變為協作工作空間。讓您的會議具有可操作性、自動更新狀態並規劃高效的工作日。
Diligent Director
diligent.com
Diligent 是領先的治理、風險與合規 (GRC) SaaS 供應商，可加速組織和領導者的成功。
Hirebook
hirebook.com
Hirebook 是一個以人為本的平台，可幫助公司透過簽到、OKR、KPI 和行動項目來增強其團隊的能力，所有這些都與綜合會議工具相關。它允許經理與員工進行交流，提供專門的空間來分享進度和討論員工發展，並將 OKR 融入團隊所做的一切中，以協調整個公司的策略。對於任何希望提高參與度的組織來說，Hirebook 的策略產品都是一個成功的組合。
ContractZen
contractzen.com
ContractZen 是一款易於使用且安全的治理軟體，其定價適合任何組織，包括先進的合約管理、100% 無紙化董事會會議管理、輕鬆的實體管理、無縫整合的電子簽名提供商和內建虛擬數據室(VDR) - 合而為一。 ContractZen 的使命是幫助組織每天為盡職調查做好準備，為全球數百萬中小型企業和非營利組織帶來現代治理。我們讓高階主管、投資者和董事會安心無憂。這就是為什麼我們的名字是 ContractZen。
Nasdaq Boardvantage
nasdaq.com
來自您信任的品牌為您的董事會提供支援的軟體。 Nasdaq Boardvantage 協助董事、委員會和領導團隊更好地準備、參與和協調協作和決策流程。此外，我們的董事會入口網站使公司秘書和管理人員能夠比以往更輕鬆地管理會議、制定議程和分發資料。
Peoplebox
peoplebox.ai
Peoplebox 是一款參與度和績效軟體，可讓您透過使用回饋見解和績效工具來指導經理來提高參與度和保留率。