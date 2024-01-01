替代項 - Telavox

Commio

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Commio 提供了一種更好的方式來支援雲端中的語音和簡訊。使用我們的整合 Commio io 入口網站或靈活的 API 快速啟動並運行。我們可以輕鬆地將您自己的 40 個高品質營運商引入 Twilio、Nexmo、Plivo、SignalWire 或任何 SIP 連線。使用我們的API，只需幾分鐘即可在現有技術堆疊中添加和控制您的入站和出站語音和短信功能，節省您的商品成本，連接到現有的SIP 提供商，提高呼叫傳輸和品質等等。我們的雲端通訊平台還可以輕鬆購買和移植電話號碼、為出站語音通話建立路由設定檔和中繼、啟用簡訊等。與我們的五星級支援團隊一起添加特定於呼叫的分析和 SIP 階梯，以緩解和繞...