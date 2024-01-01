替代項 - Telavox
Zoom Web
zoom.us
Zoom是Zoom Video Communications開發的可視電話軟體程式。免費版本提供視訊聊天服務，最多允許 100 台設備同時進行，免費帳戶的會議時間限制為 40 分鐘，會議人數為 3 人或更多。用戶可以選擇透過訂閱其中一項計畫進行升級，最高允許同時支援 1,000 人，且沒有時間限制。在 COVID-19 大流行期間，Zoom 和類似產品的使用量大幅增加遠距工作、遠距教育和線上社交關係。
Zoho Cliq
zoho.com
簡化團隊溝通以推動工作向前發展。 Zoho Cliq 透過有組織的對話、易於找到的資訊以及連接到您喜愛的工具來簡化您的團隊溝通。
Rocket.Chat
rocket.chat
透過通訊中心進行領導，可以完全控制您的資料。多合一平台：團隊協作、全通路參與、DevOps 和 ChatOps。
RingCentral
ringcentral.com
RingCentral, Inc. 是一家美國上市公司，為企業提供基於雲端的通訊和協作解決方案。RingCentral 執行長Vlad Shmunis 和技術長Vlad Vendrow 於1999 年創立了該公司。RingCentral 的投資者包括Doug Leone、紅杉資本、David Weiden、Khosla Ventures、 Rob Theis、Scale Venture Partners、Bobby Yerramilli-Rao、Hermes Growth Partners 和 DAG Ventures。它於2013年完成首次公開募股。
Zoho Meeting
zoho.com
滿足您的線上會議和網路研討會需求的網路會議軟體。 Zoho Meeting 是一個安全的線上會議平台和網路研討會解決方案。隨著世界擁抱遠距工作，線上應用程式（尤其是網路會議軟體）的安全和隱私正在成為人們關注的話題。 Zoho Meeting 遵循協議，透過加密並遵守國際公認的安全和隱私標準來保護您的線上資訊。
CallRail
callrail.com
電話和網路表單的追蹤和分析。優化您的行銷並提高 PPC、SEO 和線下廣告活動的投資報酬率。
Nextiva
nextiva.com
Nextiva 是一家位於亞利桑那州斯科茨代爾的網路語音協定 (VoIP) 公司。 Nextiva專注於基於雲端的通訊領域 Nextiva表示其電話和其他技術服務目前被15萬家企業使用。
GoTo
goto.com
GoTo 是一個統一通訊平台，以低廉的價格提供視訊會議、網路研討會和電話系統解決方案。今天就了解更多。
Vonage
vonage.com
Vonage（法定名稱 Vonage Holdings Corp.）是一家美國上市商業雲端通訊供應商。該公司成立於 2001 年，總部位於新澤西州霍姆德爾鎮，是一家基於互聯網協議語音 (VoIP) 的住宅電信服務提供商。 截至 2020 年，Vonage 的綜合收入為 12.5 億美元。透過 2013 年開始的一系列收購，Vonage 以前是一家以消費者為中心的服務提供商，擴大了其在企業對企業市場的影響力。 Vonage 的產品包括統一通訊、聯絡中心應用程式和通訊 API。
Ring4
ring4.com
經濟實惠且簡單的線上商務電話系統。 30 秒內設定您的商務電話號碼，並在雲端進行通話、簡訊和視訊會議。告別昂貴的額外 SIM 卡、數據套餐和固定電話。
Webex
webex.com
Webex Webinars（以前稱為 Webex Events）是一個可擴展的網路研討會平台，可以為每個人（從小型會議到大量全球觀眾）創造引人入勝且有影響力的體驗。讓網路研討會具有包容性、吸引力和互動性： • 透過主持的問答、即時投票、聊天、表情符號反應和手勢識別來鼓勵積極參與• 讓與會者用自己喜歡的語言聆聽，並在會議中提供現場口譯員• 更深入地探討主題或鼓勵聯繫舉辦分組會議大規模舉辦專業和客製化的網路研討會• 管理觀眾在活動之前、期間和之後看到的舞台和內容• 透過定製品牌選項和主題策劃與會者註冊體驗• 先前與共同小組成員排練整個演示上線 • 可容納多達 100,000 名與會者 • 透過 ...
8x8 Work
8x8.com
透過 8x8 Work，無論您身在何處，都可以與客戶和同事保持聯繫。從打電話自然過渡到聊天再到螢幕分享。
Ringover
ringover.com
建立與您的 CRM 整合的強大呼叫平台，可透過 PC 和智慧型手機存取並取得全球號碼。
Vowel
vowel.com
召開富有成效的會議的最簡單方法。 視訊會議、即時會議轉錄、即時錄音以及協作議程 + 筆記 — 全部集中在一個地方。
Genesys Cloud
genesys.com
Genesys Cloud CX 聯絡中心平台讓您的企業在整個客戶旅程中提供卓越的服務。立即探索出色的 CX。
Fuze
fuze.com
Fuze提供企業統一的雲端通訊軟體，包括呼叫中心、電話系統和視訊會議解決方案。
CallTrackingMetrics
calltrackingmetrics.com
證明投資報酬率。 增加轉化。 增加收入。 追蹤並歸因每個線上和線下銷售線索，準確地確定是哪個行銷活動在推動它。
Cisco
cisco.com
Cisco Spaces 是一個雲端平台，可將人和物與空間連接起來，將建築轉變為智慧空間。該平台利用思科設備作為感測器（Catalyst、Meraki、Webex）和 Spaces 生態系統的強大功能，旨在使建築物安全、智慧、永續和無縫。 Cisco Spaces 利用思科硬體和感測器（Catalyst、Meraki、Webex）的強大功能，讓建築物安全、智慧且永續，並提供無縫的人員體驗。
Net2Phone
net2phone.com
Net2Phone 是一家基於雲端的商務電話服務供應商，透過強大的 uCaaS 工具幫助企業提高績效。 net2phone 受到全球客戶和合作夥伴的信賴，透過提供最高品質的電話解決方案、各種先進功能、本地技術支援以及超越商務電話連接的創新，顛覆了電信市場。請 net2phone 產品演示，以了解我們領先的商業通訊工具如何為您的組織提供協助。
Enablex.ai
enablex.io
EnableX是一個針對視訊直播、情緒AI、語音和簡訊的CPaaS平台，為Web和行動開發者提供全通路通訊解決方案的API和SDK。
Mitel MiCollab
mitel.com
Mitel MiCollab 是一個企業協作平台，無論您身在何處，只要您需要，即可安全、快速地進行通訊。主要優勢- 您所需的一切都集中在一個地方– 用於語音、視訊、訊息傳遞、線上狀態、會議、移動性和團隊協作的單一應用程式- 多設備，單一體驗– 在所有設備上保持一致的溝通體驗- 提高業務生產力– 借助統一的解決方案服務，花更少的時間嘗試聯繫，更多的時間進行富有成效的溝通- 利用團隊的力量- 跟上專案進度，與同事保持聯繫，並促進跨業務孤島的知識和想法共享- 簡單部署：部署二維碼簡化流程特點- 統一通信和團隊協作- 適用於PC、Mac、Web 和移動設備- 移動優先設計- 實時語音和視頻通話- 透過...
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透過一個簡單的應用程式管理團隊！ 自訂工作流程、追蹤團隊進度並在世界任何地方輕鬆協作。
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Commio 提供了一種更好的方式來支援雲端中的語音和簡訊。使用我們的整合 Commio io 入口網站或靈活的 API 快速啟動並運行。我們可以輕鬆地將您自己的 40 個高品質營運商引入 Twilio、Nexmo、Plivo、SignalWire 或任何 SIP 連線。使用我們的API，只需幾分鐘即可在現有技術堆疊中添加和控制您的入站和出站語音和短信功能，節省您的商品成本，連接到現有的SIP 提供商，提高呼叫傳輸和品質等等。我們的雲端通訊平台還可以輕鬆購買和移植電話號碼、為出站語音通話建立路由設定檔和中繼、啟用簡訊等。與我們的五星級支援團隊一起添加特定於呼叫的分析和 SIP 階梯，以緩解和繞...
Telzio
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從新創公司到大型企業，世界各地的公司都依賴 Telzio 提供關鍵任務電話服務。易於部署、管理和擴充。
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為企業、網路電話服務供應商和呼叫中心營運商開發 VoIP PBX 和統一通訊平台和解決方案。
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統一連接，多元智能。 透過將數據、人員、人工智慧和體驗整合到一個地方，CINNOX 使組織能夠設計、打造和釋放「X」體驗的力量，為團隊和客戶創造制勝時刻。