替代項 - Teikametrics
Helium 10
helium10.com
從產品和關鍵字研究到清單優化、分析等。無論您處於銷售旅程的哪個階段，我們的工具和培訓都能滿足您的需求。
Jungle Scout
junglescout.com
您在亞馬遜上銷售的一體化平台。
Keepa
keepa.com
亞馬遜價格歷史圖表、價格下跌警報、價格觀察、每日下跌和瀏覽器擴展。
Sellerboard
sellerboard.com
為亞馬遜賣家提供準確的利潤分析。
Informed Repricer
informed.co
透過價格優化增加利潤 - 透過針對所有類型賣家的自動重新定價策略保持競爭力並賺更多錢。 Informed.co 是排名第一的競爭性重新定價平台，可協助線上企業提高利潤並贏得更多購買按鈕。
Webgility
webgility.com
立即登入即可存取線上零售商和商業企業的領先會計自動化和多通路軟體平台。
eDesk
edesk.com
eDesk 的電子商務客戶服務軟體將所有客戶互動和訂單資料合併到易於管理的客戶支援團隊的票據中。今天就開始吧。
SellerApp
sellerapp.com
SellerApp：亞馬遜針對 PPC、關鍵字和利潤的多合一賣家工具 SellerApp 旨在為賣家提供資料、智慧自動化和營運。
Perpetua
perpetua.io
電子商務的成長基礎設施。 與數千家使用 Perpetua 零售媒體執行和智慧軟體的企業一起，在亞馬遜、沃爾瑪、Instacart 和其他市場上實現盈利規模增長。
smartscout
smartscout.com
創建客戶和亞馬遜演算法喜愛的清單所需的一切。 借助人工智慧，您可以像專家一樣使用正確的關鍵字和正確的訊息建立列表，但只需短短幾分鐘
RepricerExpress
repricerexpress.com
RepricerExpress 是市場領先的智慧重新定價解決方案，適用於亞馬遜和 eBay 賣家，可提高銷售額和利潤率。
SellerLegend
sellerlegend.com
對您的亞馬遜銷售進行強大的亞馬遜分析準備好發現市場上最強大的應用程式：亞馬遜賣家在一個地方管理其業務所需的所有金融工具！帶我們免費乘車 21 天免費 |無風險 |試用結束前隨時取消 重新發現您的 SellerCentral 數據 ... 主頁 閱讀更多 ”
Zetpy
zetpy.com
一個控制面板即可同步所有資訊。 與 Lazada、Shopee、TikTok Shop、Zalora 等頂級電子商務市場以及 Shopify、WooCommerce 和 Magento 等購物車同步產品、庫存、客戶和訂單。
Auctiva
auctiva.com
使用 Auctiva 強大的多通路電子商務軟體開始在 Amazon 和 eBay 上銷售更多產品。在一個地方同步庫存、處理訂單、將產品添加到多個市場！開始免費 30 天。開始銷售您自己的物品或代發貨。
ConnectBooks
connectbooks.com
ConnectBooks 是在亞馬遜、沃爾瑪、Shopify 和 eBay 上銷售的電子商務業務的必備 SAAS 工具。該軟體可實現電子商務會計自動化，確保商業帳簿始終清晰準確，推動最佳業務決策。
EX.CO
ex.co
EX.CO 是世界領先的發布商優先的視訊技術平台，使發布商能夠擁有自己的視訊策略以實現最大收益。
Feedonomics
app.feedonomics.com
我們排名第一的資料饋送優化和產品饋送管理系統平台可讓您在人們在線購物的任何地方列出您的產品，包括 Google Shopping、Amazon 和 Facebook
Roketfy
roketfy.com
Roketfy - 讓您的 Etsy 銷量猛增！ 提高銷售額所需的一切都集中在一個工具中。功能強大，持續獲利。立即提升您的銷售額！
Sellesta
sellesta.ai
Sellesta.ai 透過最大限度地提高產品清單的排名和轉換來幫助亞馬遜賣家發展業務
NittyGritti
nittygritti.com
NittyGritti 是一種巧妙、聰明的方式來擊敗亞馬遜上的流量。我們提供人工智慧支援的策劃解決方案，以深入了解您的清單頁面，並捕捉所有可能阻礙您進行轉換的小細節。查看每個 ASIN，透過易於閱讀和存取的介面對 185 個參數進行評級。與類似產品類別進行比較並創造增強的客戶體驗。在業界資深人士 Nikita Bhargav 和 Anand Siva 的領導下，我們為美國、印度、英國、新加坡等地的賣家帶來了數十年的經驗和對亞馬遜市場的深入了解。
3DSellers
3dsellers.com
該標記的領先 eBay 銷售工具位於 3Dsellers eBay 銷售經理平台上。透過 eBay 自動化和清單、訂單、訊息等的大量操作，獲得更多 eBay 銷售和回饋並節省時間。透過甚至與 Shopify、Etsy、亞馬遜和其他市場整合的服務台和訂單管理器，為您的 eBay 買家提供快速（甚至自動）客戶支援。
StoreAutomator
storeautomator.com
StoreAutomator 是一種靈活的商務管理解決方案，可讓您在多個管道和市場中簡化、自動化和管理您的產品、清單、定價、庫存和訂單。 StoreAutomator 客戶在第一年不必要的管理任務上花費的時間減少了 50%，銷售額快速成長，收入也增加了。
ProManage
promanage.biz
ProManage 是一個MaaS（行銷即服務）平台，透過三種方式更好地與客戶和潛在客戶互動、增加評論以及創建統一的客戶資料庫來指導品牌和企業與大公司Google、Microsoft Bing、Meta、Sulekha 等的分銷技術合作夥伴關係平台可以在單一介面中管理所有清單。透過實施品牌審核、智慧回應管理和採用最佳實踐來產生評論來建立聲譽。增加參與度 透過 ProManages 統一聊天整合和來自多個平台的查詢來接觸客戶和潛在客戶。透過回應範本、自動回應、Chabot 和票證路由啟用實用聊天協助。 ProManage 是一個新興的 MaaS 平台，透過跨多個平台的可發現性、增強與客戶和潛在客...
Wiser Solutions
wiser.com
Wiser Solutions® 是商務執行 SaaS 產品的全球領導者。我們的商務執行套件為品牌、零售商、經紀人和分銷商提供在線上和店內做出更好決策所需的情報。 Wiser 的平台支援各種用例，從市場意識和價格管理到貨架智慧和零售執行。為什麼 Wiser 是全球 500 多個品牌和零售商值得信賴的零售分析提供者？更好的數據。我們的使命是建立能夠從數百萬個網站和數萬家實體店捕獲並呈現最準確、最可操作的資訊的服務。 Wiser 的近即時情報提供多通路視覺性，以優化每日和每小時的收入、利潤和行銷相關策略。如需了解更多信息，請訪問 www.wiser.com 並關注@wiserinc。
Ad Badger
adbadger.com
Ad Badger 是您優化廣告活動所需的唯一 Amazon PPC 軟體工具。接受最新的亞馬遜廣告培訓並在我們的社區中成長。
Mergado
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我們協助線上商店從 Google Shopping、Facebook 和其他比較購物引擎中獲得更多收益。我們每天都會對廣告進行微調，以合理的成本增加商店的收入。
Seller Terminal
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歡迎使用賣家終端，這是您在亞馬遜 FBA 生態系統中挽回收入損失的綜合解決方案。憑藉良好的成功記錄，我們已協助 1000 多家賣家、品牌、聚合商和倉庫重新獲得對其 FBA 業務的控制權。我們的方法：應對亞馬遜的複雜性可能具有挑戰性，尤其是在申請退款時。我們了解處理亞馬遜物流多收費用、庫存差異以及其他可能導致收入損失的問題所帶來的挫折感。這就是為什麼賣家終端提供全套亞馬遜賣家報銷服務。我們提供的服務： FBA 多收費用亞馬遜FBA 退款重量和尺寸變更訂單數量問題庫存丟失損壞庫存缺少庫存入庫貨物客戶退貨未收到FBA 退貨多收的FBA 費用FBA 移除工作原理：我們的流程旨在幫助您找回遺失物品的收入...
SellerLion
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使用 Sellerlion 提供的印度排名第一的亞馬遜評論軟體，以具有競爭力的價格為亞馬遜賣家獲取最佳評論和反饋軟體。購買亞馬遜反饋應用程式。
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Sellerfox 是一款針對亞馬遜賣家的一體化分析和優化工具。它簡化了追蹤產品和關鍵字績效指標的過程，使用戶能夠發現優化機會並獲得競爭優勢。該平台提供了一個用戶友好的介面，可以整合重要的性能數據，透過減少對多種工具的需求來節省時間和資源。功能包括集中資料視圖、全面追蹤、立即使用歷史資料以及各種分析工具來優化清單並提高關鍵字排名。
NeonPanel
neonpanel.com
NeonPanel 是專為亞馬遜賣家設計的綜合軟體解決方案。它提供了一系列強大的功能和工具來簡化和優化亞馬遜業務管理的各個方面。從庫存管理和成本追蹤到廣告和銷售分析，NeonPanel 為賣家提供了製定數據驅動決策和推動成長所需的工具。借助 NeonPanel，賣家可以有效地管理庫存、追蹤成本和盈利能力、分析廣告效果，並獲得有關銷售和利潤率的寶貴見解。該軟體還與 QuickBooks Online 無縫集成，可輕鬆同步財務數據，以實現更好的會計管理。 NeonPanel 使亞馬遜賣家能夠控制其業務運營、做出明智的決策並更有效地應對亞馬遜銷售的複雜性。它提供了一個集中平台來管理其業務的關鍵方面，...