替代項 - TeamSupport
Hubspot
hubspot.com
HubSpot 提供完整的行銷、銷售、客戶服務和 CRM 軟體平台，以及方法、資源和支持，幫助企業更好地發展。開始使用免費工具，並隨著您的成長進行升級。 透過 Marketing Hub，您的所有行銷工具和數據都位於一個易於使用且功能強大的平台上。您將節省寶貴的時間並獲得提供個人化體驗所需的所有背景信息，從而大規模吸引和轉化合適的客戶。此外，行銷人員可以將資料置於他們所做的一切工作的中心，因為 Marketing Hub 是作為 HubSpot CRM 平台的一部分而建立的。使用完整的 CRM 平台時，行銷人員可以與銷售實現無與倫比的一致性，以證明投資回報率並驗證投資。無論是策略、服務或軟體...
Zendesk
zendesk.com
Zendesk 是一種人工智慧驅動的服務解決方案，易於設定、使用和擴展。 Zendesk 解決方案開箱即用，並且在發生變化時易於修改，使企業能夠更快地發展。 Zendesk 也幫助企業利用尖端的 AI 服務團隊更快、更準確地解決客戶問題。 Zendesk AI 建立在數十億次 CX 互動之上，可在從自助服務、客服人員到管理員的整個服務體驗中加以利用，幫助您大規模發展和高效運作。 Zendesk 為客服人員提供所需的工具、見解和上下文，以便他們在任何管道（無論是社交訊息、電話或電子郵件）上提供個人化的服務體驗。 Zendesk 匯集了服務團隊所需的一切- 從個性化對話和全渠道案例管理，到人工智能...
Intercom
intercom.com
Intercom 是唯一完整的客戶服務解決方案，可在自動化和手動支援方面提供無縫的客戶體驗，從而提高客戶滿意度，同時降低成本。我們正在建立一個未來，大多數客戶對話都可以在不需要人工支援的情況下成功解決，使團隊能夠騰出時間來處理更高價值的客戶對話。 包括 Atlassian、Amazon 和 Lyft Business 在內的超過 25,000 個全球組織依靠 Intercom 提供任何規模的無與倫比的使用者體驗。 Intercom 的平台每月發送超過 5 億則訊息，並可與每月超過 6 億的活躍最終用戶互動。 Intercom 成立於 2011 年，並獲得 Kleiner Perkins、B...
Podium
podium.com
Podium 是一款由 AI 提供支援的一體化潛在客戶轉換和溝通平台，可與您已使用的工具整合。超過 100,000 家企業使用 Podium 在競爭中脫穎而出。 * Podium 是一種通訊工具，可協助企業進行網站轉換和客戶互動。 * 評論者經常提到從任何裝置存取應用程式的便利性、易用性以及對客戶溝通和網站轉換的正面影響。 * 用戶提到了客戶服務回應時間的問題、某些功能的困難以及對定價和合約條款的不滿。
Freshdesk
freshdesk.com
Freshdesk（Freshworks Inc. 的產品）透過現代化、直覺的客戶支援軟體幫助企業輕鬆取悅客戶。 Freshdesk 將透過電子郵件、網路、電話、聊天、訊息和社交傳入的請求轉換為工單，並統一跨管道的工單解決方案。此外，強大的自動化和人工智慧功能，如自動工單分配、優先工單、客服人員協助，甚至發送預設回复，有助於簡化支援流程。 Freshdesk 還增強了團隊協作，與一系列第三方工具集成，提供預測支援功能和現場服務管理。報告和分析功能提供發展業務所需的見解。
Zoho Desk
zoho.com
Zoho Desk 可以協助企業管理透過電話、電子郵件、即時聊天、簡訊、社群媒體等方式進行的客戶通訊。它還可以幫助您根據代理的部門或團隊將呼叫分配給代理，自動將呼叫路由給客戶熟悉的代理，並使您能夠保持服務的一致性以建立有意義的客戶關係。透過 Zoho Desk 連接您的客戶服務號碼，並在應用程式內撥打/接聽電話。
ConnectWise Manage
connectwise.com
ConnectWise PSA（以前稱為 ConnectWise Manage）專為銷售、服務和支援技術的公司而設計，是全球領先的業務管理平台。技術解決方案提供者 (TSP) 依靠 ConnectWise PSA 來實現更大的責任感、營運效率和獲利能力。 ConnectWise PSA 利用雲端促進業務流程自動化、幫助台管理和客戶服務、銷售、行銷、專案管理和業務分析，從而大大簡化公司的營運。 ConnectWise PSA 是一個集中式樞紐，為 TSP 提供端對端視圖並完全控制其業務。 ConnectWise PSA 也為其用戶提供了強大的創意、專家和解決方案網路。身為科技服務業的資深人士，C...
RingCentral
ringcentral.com
RingCentral 聯絡中心是一種全通路客戶互動解決方案，具有語音和 30 多個數位管道、用於自助服務的高級 AI 選項（例如機器人）、主動外展工具以及了解客戶意圖的智慧虛擬代理。它提供 300 多個預先建置的整合（包括領先的 CRM）以及完全整合的、由人工智慧驅動的員工敬業度管理和分析解決方案。 RingCentral 聯絡中心與 RingCentral MVP 解決方案緊密整合，為客戶提供企業級語音基礎設施和整合統一通訊的優勢，從而實現無縫的跨職能協作。
Tidio
tidio.com
Tidio 是客戶服務軟體領域的全球領導者。 Tidio 的使用者友善平台使全球 30 萬多家企業能夠為其客戶提供更智慧、更快速的支援。 憑藉全套客戶服務解決方案，Tidio 提供即時聊天、聊天機器人、票務和人工智慧驅動的虛擬支援代理，協助您解決客戶問題並提高轉換率。 Tidio 的軟體可在所有主要內容管理系統、電子商務平台和社群媒體管道上運作。 Tidio 成立於 2013 年，現已擁有 180 多名員工，並在舊金山、甚切青和華沙設有辦公室。 Tidio 為來自 205 個以上國家的各種規模的客戶提供服務，包括梅賽德斯、殼牌和 Praktiker。每月有 5.1 億獨立用戶查看 Tidi...
Zoho SalesIQ
zoho.com
Zoho SalesIQ 是一個客戶互動平台，具有即時聊天、網站訪客追蹤和分析功能，可協助您了解訪客、吸引他們並即時支援您的客戶。裝載了客戶期望的所有功能以及更多功能，包括即時訪客追蹤、即時聊天翻譯、即時聊天、自動聊天觸發器、線索評分、音訊通話、螢幕共享、髒話管理、聊天預覽、無代碼機器人、應答機器人、聊天路由、內部聊天、代理行動應用程式、適用於 iOS 和 Android 的 SDK，以及與 Whatsapp、Instagram、FB Messenger 和 Telegram 等流行 IM 管道的整合。所有這一切都在一個平台上。
Chatwoot
chatwoot.com
Chatwoot 是一種開源客戶支援解決方案，可幫助公司在其網站、Facebook 頁面、Twitter、Whatsapp、簡訊、電子郵件等上吸引客戶。對話管道並從一個地方與您的客戶交談。輕鬆地將新代理程式新增至您的系統並輕鬆解決對話。 Chatwoot 還為您提供即時報告來衡量您團隊的績效，為您提供預設回覆以輕鬆回答常見問題，並為您提供私人註釋以供客服人員相互協作。
Brevo
brevo.com
在當今競爭激烈的商業環境中，提供卓越的客戶服務對於打造蓬勃發展的品牌至關重要。透過 Conversations by Brevo，您可以將客戶支援提升到新的高度，同時促進銷售並培養持久的客戶關係。我們強大的一體化平台使您的團隊能夠提供一流的支援並簡化您的客戶服務營運。 真實的談話，即時 對話整合了電子郵件、即時聊天和 Facebook、WhatsApp 和 Instagram 等社交媒體管道。不再需要進行選項卡調整或複製貼上。將所有客戶互動集中在一個方便的來源。 將訪客轉化為客戶並釋放收入成長 使用我們的即時聊天小工具和聊天機器人吸引潛在客戶，確保他們在離開您的網站之前進行轉換。留住並培養...
JustCall
justcall.io
JustCall：一體化業務通訊平台透過語音、簡訊、電子郵件和 WhatsApp 與潛在客戶和現有客戶聯繫。透過 100 多個整合和 AI 魔法實現工作流程自動化，並觀察您的業務在自動駕駛儀上成長。 JustCall 受到全球 6,000 多家企業的信賴，使面向客戶的團隊能夠在即時和呼叫後人工智慧見解的推動下提供完美的客戶互動。需要注意的JustCall 頂級功能： ✅ 呼入和呼出呼叫✅ 發送和接收短信和彩信✅ 銷售撥號器（自動、預測和強力撥號器） ✅ 短信工作流程✅ 短信機器人✅ 多級短信IVR ✅ 實時客服協助✅智慧型- 支援 SMS Copilot ✅ AI 輔導 ✅ 情緒分析 ✅ AI...
Rocket.Chat
rocket.chat
Rocket.Chat - 為受到嚴格監管的組織提供安全協作專為需要更多控制通信的組織而構建，它支持同事、合作夥伴、客戶、社區甚至平台之間的協作，而不會影響數據所有權、自定義或整合。來自 150 多個國家和組織（例如德國鐵路、美國海軍和瑞士信貸）的數千萬用戶每天都信賴 Rocket.Chat，以確保他們的通訊完全私密且安全。
tawk.to
tawk.to
tawk.to 是一款免費的即時聊天應用程序，可讓您在您的網站或免費的可自訂頁面上監控訪客並與訪客聊天。 您可以擁有無限的代理並將他們添加到無限的站點，以便他們可以不受任何限制地與您的訪客進行通訊。您的聊天記錄將永遠保留，直到您將其刪除。 tawk.to 讓超過 600 萬人能夠輕鬆地與數十億客戶進行溝通和交易——無論他們身在何處或如何付款。 當他們需要您時，您可以享受無限的訊息傳遞、票務和您自己的知識庫 — 全部 100% 免費。 tawk.to 的訊息傳遞和客戶管理軟體易於在所有裝置上使用，並與您的所有網站和登陸頁面整合。 tawk.to 提供 iOS、Android、Window...
CallRail
callrail.com
CallRail 讓各種規模的企業都能輕鬆地將更多潛在客戶轉變為更好的客戶。我們的行銷分析和業務通訊解決方案為超過 200,000 家企業提供服務，並與領先的行銷和銷售軟體集成，提供即時洞察，幫助我們的客戶充滿信心地進行行銷。
Smartsupp
smartsupp.com
Smartsupp – 透過對話推動您的線上銷售！使用 Smartsup 實現銷售自動化。我們為您提供成長線上銷售額所需的一切：人工智慧、LeadGen 聊天機器人、即時聊天以及更多可用於在正確的時間吸引訪客的工具。並立即將他們轉化為忠實的客戶。 Smartsupp 是世界上領先且最值得信賴的聊天和聊天機器人解決方案之一，目前推動了超過 100,000 個網上商店和網站。
Gorgias
gorgias.com
Gorgias 是一款獨一無二的客戶服務平台，專為電子商務企業設計，可在其發展的每個階段提供輕鬆的客戶服務。 Gorgias 利用尖端的自動化和人工智慧功能，透過全通路支援、聊天、巨集、規則、支援效能和收入統計，徹底改變了線上商店簡化客戶旅程的方式。 Gorgias 目前為電子商務領域的 13,000 多家商家提供服務，包括 Steve Madden、Glossier、BrüMate 和 TUSHY。 Gorgias 很榮幸成為一家經過認證的共益企業，並且是永續和公平工作場所實踐的領導者。
Freshchat
freshchat.com
Freshchat（Freshworks Inc. 的產品）是一種對話式互動解決方案，可協助企業透過多種管道與客戶互動，例如網路聊天、電子郵件、電話以及 WhatsApp、Instagram 和 iMessage 等社交管道。 Freshchat 還提供由人工智慧驅動的原生聊天機器人，可以使用無程式碼建構器輕鬆構建，幫助企業大規模提供個人化自助服務。借助 Freshchat 的旅程建立器和現成的手冊，企業可以領先於客戶的需求，並在必要時主動支持他們。 Freshchat 還提供客戶對話歷史記錄和其他相關資訊的全面視圖，使客服人員更有效率並能夠提供個人化體驗。
Help Scout
helpscout.net
Help Scout 是一家全球遠端公司，是幫助台軟體供應商，總部位於麻薩諸塞州波士頓。該公司為客戶服務專業人員提供基於電子郵件的客戶支援平台、知識庫工具和嵌入式搜尋/聯絡小部件。 Help Scout 的主要產品（也稱為Help Scout）是基於網路的SaaS（軟體即服務），符合HIPAA 標準的幫助台。服務，包括Buffer、Basecamp、Trello、 Reddit 和 AngelList。除了波士頓辦事處之外，該公司還擁有一支遠距員工隊伍，共有 100 多名員工分佈在全球 80 多個城市。
Five9
five9.com
Five9 智慧CX 平台提供了一套全面的解決方案，可透過客戶選擇的管道與客戶互動，為經理提供關聯絡中心績效的見解和情報，並提升您的業務以提供更好的業務成果並為CX ™ 帶來歡樂。我們的雲端原生、可擴展且安全的平台包括聯絡中心；全通路參與；員工敬業度管理；透過 1,400 多個合作夥伴實現可擴展性；以及作為平台一部分嵌入的創新、實用的人工智慧、自動化和旅程分析。 Five9 為全球 2,500 多個組織帶來了人員、技術和合作夥伴的力量。
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo SalesOS 是 B2B 公司的現代化上市平台。我們擁有最大、最準確、更新最頻繁的資料庫，包含有關公司和聯絡人的見解、情報和購買意願資料。我們在該智慧之上添加其他工具，例如對話智慧 (Chorus)、銷售參與 (Engage) 和資料編排 (RingLead)，以協助您與潛在客戶和現有客戶互動。透過將所有這些工具與您使用的其他關鍵系統集成，您的上市團隊將做好更充分的準備和裝備，以完成更多交易並達到目標。
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign for Marketing 連接您在業務中使用的每個工具和管道，以便在客戶生命週期的每個狀態下吸引客戶。利用來自電子郵件行銷、社交媒體、數位廣告和您的網站的數據，與您的聯絡人量身定制個人化的接觸點，確保您的行銷有效、有吸引力且令人難忘，而不會浪費您的時間。我們讓自動化為您服務，讓您可以專注於使您的業務與眾不同的個人風格，並確保您沒有錯過與任何客戶的任何一步。您可以使用 ActiveCampaign 執行哪些操作？ - 在所有客戶接觸點上實現自動化個人化體驗- 追蹤整個客戶生命週期中的買家偏好、行為和許多自訂屬性，以進行更深入的細分和更有效的推廣- 基於幾乎任何參數...
Atera
atera.com
Atera 的人工智慧 IT 管理平台使企業 IT 團隊和託管服務提供者 (MSP) 能夠在任何規模的整個組織中實現卓越營運。在直覺的儀表板中管理您的整個 IT 運營，從遠端監控和管理 (RMM)、幫助台和票務到修補和自動化。簡化您的運營，即時監督您的 IT，並提高整個組織的日常生產力。使用數十個精選的一流解決方案來客製化您的端到端 IT 環境，涉及安全、備份和復原、網路監控等。了解 AI 如何幫助您創造無與倫比的 IT 效率。免費試用 Atera 30 天或在以下網址預約示範：www.atera.com
Teamwork
teamwork.com
Teamwork.com 是唯一一個擁有一流的客戶營運以及團隊喜愛的易於使用的專案管理的平台。在一個平台上按時按預算交付工作、消除客戶混亂並了解盈利能力。 Teamwork.com 總部位於愛爾蘭科克，由先前經營代理商的團隊創立，在全球擁有超過 20,000 名客戶，全球團隊由 350 多名員工組成。請造訪 teamwork.com 以了解更多資訊。
Zammad
zammad.com
幾分鐘內開始，多年成為贏家 探索 Zammad 票務系統 這是那些日子之一嗎？到處都是便利貼，電話鈴聲卻不停地響？ Zammad 是未來的幫助台軟體，可協助您在混亂中找到結構。連接所有溝通管道、輕鬆授予使用者權限並接收有用的報告。一切盡在掌握之中 – 讓您的客戶為您著迷。立即探索 Zammad 票務系統！
LiveChat
livechat.com
LiveChat 是一個完整的客戶服務平台，具有線上聊天和網路分析功能。它專為提供出色的客戶服務和燃油銷售而設計。這個一體化客戶服務平台被 150 個國家的 38,000 多名客戶使用。它以其簡單直觀的設計而脫穎而出，使支援代理商和客戶都可以輕鬆地立即使用它。 LiveChat 讓您客製化與客戶的溝通，以滿足並超越他們的期望。它專注於提供無縫服務以及支援客戶服務團隊的強大功能。它可以在行動裝置上使用，因此您可以確保即使在旅途中也不會失去任何潛在客戶。行動聊天也可以在背景運行，因此無論您在手機上做什麼，該應用程式都會繼續邀請潛在訪客並通知您有關傳入聊天的資訊。 LiveChat 的聊天小工具是完...
Chative
chative.io
Chative.IO 是一個由人工智慧賦能的全通路訊息平台。我們使企業能夠在人工智慧和自動化的幫助下透過社交管道直接銷售。為什麼應該使用 Chative.IO？ - Chative 擁有交鑰匙人工智慧客戶服務解決方案，適用於任何業務，只需點擊即可運作！ - 免費無限的頻道和訊息，而且定價完全透明且適合啟動。它還配有免費的行動應用程式！ - 為小型企業提供免費計劃，並提供應用程式內支援。 - Chative 提供屢獲殊榮的 UI 和 UX，將壓縮資訊的藝術與輕鬆的導航相結合！ - 在過去 6 年裡，我們一直是人工智慧、聊天機器人和訊息自動化領域的先鋒力量。 Chatative.IO 為您做什麼？...
Appy Pie
appypie.com
一個綜合平台，提供所有人工智慧和無程式碼解決方案，可協助您啟動、營運和發展業務。 Appy Pie 擁有一系列產品和服務，可以幫助任何企業利用最新的行動應用程式、網站、聊天機器人、自動化、設計、知識庫、幫助台等無程式碼技術，全面實現卓越。
Webex
webex.com
Webex Webinars（以前稱為 Webex Events）是一個可擴展的網路研討會平台，可以為每個人（從小型會議到大量全球觀眾）創造引人入勝且有影響力的體驗。讓網路研討會具有包容性、吸引力和互動性： • 透過主持的問答、即時投票、聊天、表情符號反應和手勢識別來鼓勵積極參與• 讓與會者以自己喜歡的語言聆聽，並在會議中提供現場口譯員• 更深入地探討主題或鼓勵建立聯繫大規模舉辦專業和客製化的網路研討會• 管理觀眾在活動之前、期間和之後看到的舞台和內容• 透過定製品牌選項和主題策劃與會者註冊體驗• 先前與共同小組成員排練整個演示上線 • 可容納多達 100,000 名與會者 • 透過 100 ...