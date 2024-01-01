Teampay 的一體化支出管理具有內建控件，可預先執行您的政策，並使您能夠在一個地方管理所有公司支出。在財務團隊保持全面控制的同時，經理和員工可以即時了解實際支出，使他們能夠快速、合規地進行採購。 Teampay 讓公司中的每個人都可以輕鬆購買他們需要的東西，同時透過自動化的採購工作流程和對帳讓財務團隊安心。借助 Teampay，您可以端到端管理任何人進行的所有類型的採購。員工喜歡這種輕鬆的體驗，財務團隊可以放心，因為他們知道所有支出都是預先編碼和預先批准的。 Teampay 直接與 Quickbooks Online、Xero、Intacct、Netsuite 和 Microsoft Dynamics 365 Business Central 以及 Finance & Operations 整合。

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