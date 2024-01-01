替代項 - Team O'clock
Otter
otter.ai
Otter 是一款智慧筆記應用程序，可協助您記住、搜尋和分享您的語音對話。 Otter 創建的智慧語音筆記結合了音訊、轉錄、說話者識別、內聯照片和關鍵字詞。它可以幫助商務人士、記者和學生在會議、採訪、講座以及任何重要對話中更加專注、協作和高效。
Reclaim
reclaim.ai
Reclaim 是一款智慧日曆助手，可在您的日曆上靈活安排時間來處理您想要關注的任何事情。
Fireflies.ai
fireflies.ai
記錄、轉錄和搜尋您的會議！ Zoom、GMeet、Teams、Webex 等的自動會議記錄。
Krisp
krisp.ai
在遠端會議、播客和錄音期間享受沒有背景噪音和迴聲的高清語音。 Krisp 可防止噪音幹擾，提高生產力和專業水平。
Notta
notta.ai
錄製並轉換您最喜愛的播客、新聞和談話廣播、Discord 聊天、Zoom Classes 音訊到文字。您可以播放錄音並編輯文字記錄、添加註釋、標籤、插入圖像以捕獲每次對話中的有價值資訊。
Webex
webex.com
Webex Webinars（以前稱為 Webex Events）是一個可擴展的網路研討會平台，可以為每個人（從小型會議到大量全球觀眾）創造引人入勝且有影響力的體驗。讓網路研討會具有包容性、吸引力和互動性： • 透過主持的問答、即時投票、聊天、表情符號反應和手勢識別來鼓勵積極參與• 讓與會者用自己喜歡的語言聆聽，並在會議中提供現場口譯員• 更深入地探討主題或鼓勵聯繫舉辦分組會議大規模舉辦專業和客製化的網路研討會• 管理觀眾在活動之前、期間和之後看到的舞台和內容• 透過定製品牌選項和主題策劃與會者註冊體驗• 先前與共同小組成員排練整個演示上線 • 可容納多達 100,000 名與會者 • 透過 ...
Sessions.us
sessions.us
透過互動會議和網路研討會讓您的參與者驚嘆不已。 Sessions 在 1 個平台上提供一切：日程安排、成績單、房間、雲端儲存和人工智慧。
Rewatch
rewatch.com
為您的整個團隊提供支援的視頻 Rewatch 是協作視訊工作區，旨在幫助團隊了解更多資訊並快速採取行動。
tl;dv
tldv.io
適用於 Zoom 和 Google Meet 的人工智慧會議記錄器 - tl;dv。 探索基於 GPT 的會議軟體來錄影、轉錄、突出顯示和分享您的線上會議。免費試用 tldv！
MeetGeek
meetgeek.ai
MeetGeek 是一款人工智慧會議助手，可以自動視訊記錄、轉錄、總結並提供每次會議的關鍵見解。
Grain
grain.com
透過 Zoom 即時錄製、轉錄、剪輯和分享影片。現代團隊的必備工具。
Fellow
fellow.app
Fellow是會議的最佳工具。從一對一會議到團隊會議，制定協作會議議程、分配行動項目並記錄決策。
Demodesk
demodesk.com
Demodesk 是智慧客戶會議平台，可協助您提高銷售速度並增加收入。免費試用，了解頂級公司為何使用 Demodesk 來增強其整個收入團隊的能力。
Sembly
sembly.ai
Sembly 記錄、轉錄並產生具有會議記錄的智慧會議摘要。適用於 Zoom、Google Meet 和 Microsoft Teams。堪稱最聰明的AI團隊助理！
Vowel
vowel.com
召開富有成效的會議的最簡單方法。 視訊會議、即時會議轉錄、即時錄音以及協作議程 + 筆記 — 全部集中在一個地方。
Fathom
fathom.video
記錄、轉錄並突出顯示您通話中的重要時刻。將自動產生的通話記錄傳送到您的 CRM。
UpdateAI
update.ai
UpdateAI 是世界上第一個也是唯一一個為客戶成功經理構建的數位助理。透過整合到 Zoom，我們可以自動記筆記、擷取和分配行動項目、識別風險並提供產品回饋。更好的是，我們可以幫助您起草後續電子郵件並為明天的電話做好準備。世界各地的 CSM 使用 UpdateAI 減輕了壓力，並發現他們第一次贏得了行政工作的戰爭。
Avoma
avoma.com
即使在經濟低迷時期，您的收入和生產力也會翻倍 - 且預算不會增加一倍 擁有一體化的人工智慧會議助理和收入智慧解決方案
Laxis
laxis.com
從每次客戶對話中獲得最大價值 Laaxis AI 會議助理透過以最少的努力自動捕獲和提取每次客戶互動中的關鍵見解，為收入團隊提供支援。
BuildBetter.ai
buildbetter.ai
借助 20,000 個成功團隊背後的排名第一的產品助理，縮短創收時間。 將未利用的資料（例如通話錄音）轉化為最有價值的交付成果。
Meetingflow
meetingflow.com
Meetingflow 為協作團隊提供客戶會議優化專為具有戰略性、協作性收入動議的團隊而構建，銷售代表可以透過 Meetingflow 做好更充分的準備、更積極地參與並更快地跟進。
Konch.ai
konch.ai
Konch 是一款使用先進的 AI 模型將音訊或視訊檔案準確轉換為文字的工具。我們提供 50 種語言的 AI 轉錄、時間編碼編輯、YouTube 影片轉錄和生成式 AI 等功能。 KonchMate 對於轉錄線上會議特別有用。它可以用 50 種語言記錄、轉錄和儲存您的會議記錄。您不需要在會議期間做筆記。您可以從工作區輕鬆存取和共享會議音訊/視訊和文字記錄。我們最受歡迎的產品之一是「Precision」。我們經過認證的人工轉錄員可將您轉錄的準確性提高高達 100%，讓您放鬆身心，而我們經驗豐富的團隊會負責您的轉錄。 Konch 是滿足您所有轉錄需求的完美解決方案。
Scribbl
scribbl.co
使用 Scribbl 改變您的會議體驗 – 這是終極人工智慧驅動的工具，可提高生產力和協作。告別記筆記的麻煩，擁抱高效會議的新時代。 Scribbl 可以輕鬆捕捉、轉錄和記錄您的會議，確保您不會錯過任何一個節拍。 我們先進的人工智慧將每次會議分解為易於理解的主題和行動項目，從而簡化了審核流程。透過 Scribbl 的 Chrome 擴充程序，即時標記關鍵時刻，在即時討論和會後分析之間建立無縫橋樑。 分享見解從未如此簡單。無論是與您的團隊還是外部利害關係人，Scribbl 直覺的共享功能都可以讓您快速有效地傳播訊息。
Spinach.io
spinach.io
Spinach.io 幫助開發團隊從日常站立開始，養成更健康的會議習慣。 — 準備非同步站立 — 提供更清晰的更新 — 成為更好的聽眾 — 自動發送筆記到 Slack — 每天都可以節省時間！
Equal Time
equaltime.io
Equal Time 是虛擬會議的人工智慧助理。 Equal Time 不僅限於會議轉錄和自動化行動項目，還有助於促進更具包容性的會議。我們的技術可協助您降低聲音，並獲得有關如何提高領導力的個人化建議。稍後使用可搜尋和可共享的記錄查看會議的詳細資訊。透過估算所產生的費用來深入了解會議的費用。使用破冰活動、會議計時器和查輪活動來讓您的會議變得有趣。今天就免費開始吧！ www.equaltime.io Equal Time 由兩位科技領域女性於 2021 年創立，現已迅速發展壯大，擁有一支敬業且才華橫溢的團隊，他們熱衷於提高數位工作空間的生產力和包容性。在 Equal Time，我們的使命很明確—...