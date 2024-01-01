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Tealstreet 是一個交易終端，旨在跨各種加密貨幣衍生品交易所提供強大且一致的交易體驗。 Tealstreet 利用 TradingView 提供的圖表，讓使用者直接在圖表上執行和管理交易，甚至在行動網路上也是如此。它提供了用於交易分析和日誌記錄的高級功能，包括圖表上的執行箭頭、股票圖表以及 CSV 格式的可下載交易資料。 Tealstreet 專注於快速訂單執行，具有快速訂單、快速調整按鈕和 20 多個熱鍵等功能，可幫助交易者更快做出反應。 安全性是重中之重，具有雙重認證、加密密碼系統和 IP 白名單等功能來保護使用者帳戶。交易終端可在網路上使用，也可在 Windows、macOS 和 Linux 等桌面平台上使用。 Android 和 iOS 的行動應用程式也在計劃中。 Tealstreet 宣傳自己，與加密貨幣交易所的本地 UI 相比，它提供了卓越的交易體驗，用戶分享了對該平台功能和性能的積極反饋。

網站： tealstreet.io

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