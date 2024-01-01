Teachable Machine 是一款易於使用的基於網路的工具，無需專業知識或編碼即可建立機器學習模型。透過收集範例並將其分組到您希望電腦學習的類別中，它可用於識別圖像、聲音和姿勢。 訓練模型的速度很快，您可以立即對其進行測試，看看它是否可以正確地對新範例進行分類。可以匯出模型以在網站、應用程式等中使用，並且您可以選擇完全在裝置上使用它，而無需任何網路攝影機或麥克風資料離開您的電腦。 Teachable Machine 與 TensorFlow、ML5.js、p5.js、Coral、Framer、node.js、Glitch 和 Arduino 相容，您可以使用檔案或即時擷取範例。 教程可以幫助用戶入門，並且有很多使用 Teachable Machine 製作的項目，例如連接 Arduino 和 Teachable Machine 的 DIY 實驗、輔助通信設備、使用網絡攝像頭的遊戲控制器和一張紙，以及一台可以教它快速識別和分類物體的物理機器。 它甚至可以用來創建視頻遊戲控制器。它是創建具有廣泛應用的機器學習模型的強大工具。

網站： teachablemachine.withgoogle.com

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