替代項 - Teach 'n Go
Dayforce
dayforce.com
Dayforce 是現代勞動力的全球人才平台。作為企業 HCM 解決方案，Dayforce 將薪資、人力資源、福利、人才管理、勞動力管理等整合到一個雲端應用程式中，為當今無限的勞動力提供支援。 Dayforce 協助提供體驗，協助組織釋放其全部員工潛力並自信地運營，無論其在世界何處運作。 Dayforce 總部位於安大略省多倫多和明尼蘇達州明尼阿波利斯，業務遍及全球。該公司「讓工作生活更美好」的品牌承諾不僅是對客戶的承諾，也是對 Dayforce 員工和 Dayforce 所在社區的承諾。考勤和任務管理· 人才獲取，包括招聘和入職· 人才管理，包括績效管理、繼任計劃、薪酬管理、敬業度調查和集成...
Moodle
moodle.org
Moodle 是一個開源、功能豐富、安全且可擴展的學習管理系統，可與其他平台無縫集成，並可針對您選擇的任何教學或培訓方法進行客製化。憑藉清新直覺的介面，Moodle 擁有適合 K-12、高等教育、職業培訓、企業以及各類企業學習的解決方案。從提高教學和學生成果到簡化培訓、入職和合規管理，您將使用 Moodle 建立更活躍、更具吸引力的線上學習空間。當您選擇 Moodle 時，您將受益於 Moodle 20 多年的教育技術專業知識，並且您將成為熱愛我們的線上學習平台和價值觀的全球社群的一部分。您可以從我們活躍的社區論壇獲得支持，訪問 Moodle 的認證集成，並探索 2000 多個開源插件。或者，...
Rippling
rippling.com
Rippling 為企業提供了一個在全球範圍內運作人力資源、IT 和財務的場所。它將通常分散在公司內的所有勞動力系統匯集在一起，例如工資、費用、福利和電腦。您有史以來第一次可以在單一系統中管理和自動化員工生命週期的每個部分。以入職為例。借助 Rippling，您可以在世界任何地方僱用新員工，並設定他們的工資單、公司卡、電腦、福利，甚至 Slack 和 Microsoft 365 等第三方應用程式 - 所有這些都在 90 秒內完成。
GoTo
goto.com
GoTo Meeting 是為全球公司提供線上視訊會議的行業領導者，現已成為 GoTo Connect 的一部分，GoTo Connect 是一款專為中小型企業打造的一體化通訊軟體。此會議解決方案可單獨購買，每天受到數百萬人的信賴，可實現即時虛擬通訊和協作。獲得快速、簡單且可靠的專業線上會議解決方案，使客戶能夠面對面會面，透過會議中聊天或電話會議與同事聯繫，並螢幕共享他們的演示文稿，所有這些都只需單擊一個按鈕即可。在屢獲殊榮的協作解決方案的推動下，沒有什麼可以與您的團隊或業務的動力相媲美，GoTo Connect 的會議解決方案將生產力與靈活性結合起來，讓員工隨時隨地在任何設備上高效工作。
Springboard
springboard.com
Springboard 的導師主導的線上專案保證能讓您被錄用。透過建立實際專案來學習資料科學、UI/UX 和編碼。
Trainual
trainual.com
Trainual 是一個知識轉移和培訓平台，成長中的團隊可以為他們的工作方式製定劇本。透過 Trainual，您企業中所有角色和職責的每個流程、政策和程序都可以輕鬆記錄、組織、分配和搜尋。其結果是更快的入職和培訓、更無縫的授權、一致的流程、增強的責任感，以及每個人都了解您需要知道的資訊。
PowerDMS
powerdms.com
適用於高信任度組織的排名第一的政策和合規管理平台。在現實世界中，您的政策、培訓和認證並不是孤立運作的。您的合規軟體也不應該。了解為什麼 4,000 多名客戶信任我們的整合平台。
Coassemble
coassemble.com
Coassemble 是一個強大且直覺的平台，可供組織創建和提供高品質的線上培訓。 Coassemble 是同類產品中的首創，它將使用者友好的學習管理系統與出色的快速創作功能相結合。借助 Coassemble，組織可以從單一整合平台創建和提供線上培訓。
Whale
usewhale.io
讓您的團隊保持一致的最快方法。 記錄並集中您的程序和流程，培訓您的團隊並管理您公司所有知識的一個中心事實來源。
Docebo
docebo.com
Docebo 是世界上最強大的學習平台，旨在為管理員提供直覺的體驗，為學習者提供吸引力，為企業提供變革性的平台。主要差異包括： - 能夠為多個受眾（包括員工、客戶和合作夥伴）提供超個人化的學習體驗。所有這些體驗都可以透過單一平台進行獨特的品牌化和集中管理。 - 業界最先進的AI能力。客戶可以自動執行註冊、翻譯和內容分類等手動任務。透過專為學習而建構的生成式人工智慧，客戶只需點擊幾下即可建立有效的課程材料。 - 當您擴展到新的、更大的學習受眾、地理位置、語言等時，您可以與您的組織一起擴展。 - 行動應用程式並與所有主要軟體集成，包括 Salesforce 和 Microsoft Teams。
Eddy
eddy.com
對於電子表格已無法滿足需求的小型企業來說，Eddy 是理想的一體化人力資源和薪資平台。它提供了您所需的關鍵功能，而沒有大型系統的複雜性和開銷，讓您有機會透過將多種工具組合成對您的業務有意義的工具來簡化您的生活。與 Eddy 一起節省時間和金錢。僱用、入職、管理和支付員工工資——所有這些都在一個簡單的系統中進行。
MangoApps
mangoapps.com
吸引、激發並連結您的整個公司！ MangoApps 是一個統一的員工體驗平台，將內部網路、培訓、團隊合作和內容管理整合到儀表板和工作區中。我們用戶友好、可無限自訂的方法適合您公司現有的業務方式，創建一個單一的數位中心，彌合您的辦公桌和第一線員工之間的差距。員工可以在可自訂的基於小部件的儀表板中找到他們需要的所有公司資訊以及通訊和協作工具，該儀表板充當單一事實來源。我們的產品適用於各行業各種規模的團隊，並具有企業規模部署所需的所有安全功能。 MangoApps 的介面基於現代社交媒體，包含主題、評論、表情符號反應以及團隊和專案組。因此，我們客戶的員工立即發現它直觀且用戶友好。此外，容納所有這些工...
Glue Up
glueup.com
Glue Up 是一款一體化 CRM 平台，可協助您透過活動、會員資格和其他數位工具從一個地方建立和發展您的社群。 Glue Up 的一體化平台整合了最佳的 CRM、活動管理、會員管理、電子郵件行銷、專案管理、培訓管理、調查、財務和其他生產力工具。 Glue Up 的雲端解決方案附帶兩款行動應用程式 - 一款適用於組織，一款適用於其社群。這些解決方案非常適合協會、商會、活動組織者和所有希望更好地為社區服務的會員組織——即使面對面會議並不總是可行。自 2020 年大流行以來，Glue Up 還配備了高級參與功能，如快速網路、社區參與解決方案或網路研討會參與解決方案。
LearnUpon
learnupon.com
LearnUpon 的 LMS（學習管理軟體）使您能夠提供引人入勝的學習體驗，從而影響重要的事情——績效、保留率和成長。 透過 LearnUpon，為您的團隊提供工具來提供引人入勝的學習體驗，從而影響重要事項（績效、留任率和成長）。
Kahuna
joinkahuna.com
在人工智慧的幫助下銷售您的專業知識的訂閱。 根據您獨特的知識庫，客製化人工智慧助手，增強您提供建議的能力。
Cloud Assess
cloudassess.com
透過我們的即時培訓和評估平台為您的員工提供支持，該平台為技能驅動的高績效組織和高等教育機構提供服務。我們的混合學習平台專為第一線員工設計，可實現技術和軟技能的行動行動培訓。無論是在線上、課堂、教練主導或以評估為重點，我們靈活的解決方案都能簡化學習，實現安全、合規和成長。與通用學習管理系統不同，Cloud Assess 支援提供實際評估，確保滿足當前和未來需求的真正技能發展。透過我們的技能矩陣確定差距和暴露，並透過我們的創作工具在設計中擁有完全的靈活性。專業客戶可透過自動化、單一登入和第三方整合享受終極效率。我們內容豐富的學習圖書館免費向所有人開放，其中包含針對各個部門和角色的數千門免費課程。透...
PlaybookBuilder
playbookbuilder.com
利用人工智慧的力量建構業務流程。無論您是想招募新員工、擴大規模或銷售產品，還是只是想提高組織的績效，PlaybookBuilder（現在有 ChatGPT）都可以提供協助。
FLOWSPARKS
flowsparks.com
FLOWSPARKS 集團在數位學習模組的開發方面擁有多年的經驗。基於這個願景，成熟的 FLOWSPARKS Suite 應運而生。您可以透過結合 FLOWSPARKS 創作工具中的學習格式、智慧模板和智慧程式來輕鬆開發互動式電子學習。將其連結到我們廣泛的學習管理系統 (LMS)，您就擁有了創造最佳數位學習體驗所需的一切手段。或為那些希望順利登記訪客的人選擇快速通行證。此外，我們保證為每位客戶提供最好的支援。
Hickory
hickorytraining.com
Hickory 是唯一專注於保留人才、將銷售和客戶服務人員轉變為品牌專家的培訓工具。該應用程式可以預測銷售代表何時會忘記他們所學的內容，並根據他們的優勢和劣勢安排複習練習，以防止這種情況發生。
Apprentiscope
apprentiscope.com
我們 ApprentiScope 的使命是透過使現代註冊學徒計畫可擴展且可供所有人使用來解決全球人才短缺問題。我們的產品擁有一系列功能，使我們的客戶能夠管理從招聘到合規的一切事務，使雇主、贊助商和政府能夠大規模地經營註冊學徒制。 ApprentiScope 平台在註冊學徒系統中的每個利害關係人之間建立了協調和協同作用，消除了頑固的技術障礙，並增強了整個過程中的協作和可擴展性。
Growthspace
growthspace.com
透過 Growthspace 專家主導的開發計畫來推動業務 KPI。該平台旨在啟動、管理和衡量整個學習體驗（包括個人或團隊專案）的影響力，為整個企業提供效率和影響力。利用世界上最強大的人才發展資料集和由2,000 多名全球專家組成的網絡，涵蓋80 多種技能集和50 多種語言- Growthspace 幫助包括西門子、微軟、安永、德勤和美國政府在內的數百家客戶提高業務績效提高 5% 以上，員工流動率降低 10%，可晉升基礎提高 30% - 確保 L&D 成為關鍵任務。該平台具有獨特的高效性：我們的人工智慧配對可確保為每個人或團體匹配合適的專家，而我們獨特的衝刺模型可保證超過 95% 的完成率和可...
Cognota
cognota.com
Cognota 是第一個也是唯一一個針對學習和開發團隊的營運平台。我們的平台使 L&D 團隊能夠簡化培訓請求管理、改進專案和能力規劃、快速設計內容並與中小企業更有效地協作。所有行業的客戶都在利用 Cognota 消除對多種工具來管理學習操作的需求，從而提高生產力。希望在 L&D 產業蓬勃發展？加入充滿活力的 LearnOps® 社區，該社區是 L&D 專業人士獲取見解、參與發人深省的討論、獲取精選資源並保持行業趨勢領先地位的中心。釋放集體智慧和經驗的力量 #LearnOpsCommunity 免費加入 LearnOps.com
Nvolve
nvolvegroup.com
Nvolve 不再採用紙本工作指示、SOP 和檢查表，而是在永續性、生產力、品質和安全方面進行改進，幫助製造、供應鏈和醫療保健公司加快實現勞動力和卓越營運的進程。這包括我們的：使用平板電腦電子簽名進行文件控制、基於視訊的快速學習和混合學習工具。除此之外，Nvolve Marketplace 還可讓您存取廣泛的合作夥伴解決方案，這些解決方案已與 Nvolve 整合並可供使用。您的互聯勞動力之旅從學習和發展開始，但會為您的整個企業增加價值互聯勞動力改變了工廠和供應鏈在多個職能部門的管理方式，並且在納入更廣泛的勞動力和卓越運營計劃時效果最佳，讓您能夠正確行事第一次和每一次！ Nvolve 旨在： •...
Zavvy
zavvy.io
Zavvy 是一個人工智慧增強型一體化平台，用於管理您的人才。績效、發展和培訓 - 全部集中在一個工具中。
DeepHow
deephow.com
DeepHow 是第一個用於技能行業知識獲取和培訓的人工智慧解決方案。它本質上是一個視訊平台和捕捉應用程序，允許組織在智慧型設備上捕捉他們的流程，透過雲端上傳到平台，然後利用人工智慧對視訊進行分段、轉錄和翻譯成適合他們的步驟和相關語言。員工可以隨時存取視頻，從而使他們能夠透過公司的專有流程更快地入職並更有效地提高技能。基於文字的 SOP 等傳統學習方法無法有效更新，如今的普通員工寧願轉向視訊來學習新技能。他們可以直接在螢幕上觀看專家的表演，並自己模仿專業知識。創建影片內容並不一定很困難，也不需要專業影片製作團隊和昂貴設備的支援。透過 DeepHow 的 AI 支援視訊培訓平台，讓您的生產線保持...