Tata Play（以前稱為 Tata Sky）透過其 DTH 服務提供 600 多個頻道。 Tata Play（原 Tata Sky）擁有超過 1700 萬個連接，是印度首選的 DTH 連接服務提供者。選擇 DTH 套餐、計劃和頻道

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