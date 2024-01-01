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Tarta for Companies 是一款由人工智慧驅動的求職和申請工具，旨在簡化求職流程。作為個人工作助理，Tarta 匯總了來自各種來源的職位列表，確保從職位委員會和職業網站獲得全面、重複的信息，並每小時更新一次。此功能旨在節省用戶時間並防止他們錯過潛在的機會。 該工具為求職者提供了一個集中平台，讓他們可以探索各種公司的就業機會，包括特斯拉、亞馬遜和塔吉特等知名公司。值得注意的是，該系統強調了求職申請中時機的重要性，使用戶能夠及時了解情況並及時申請。 Tarta 透過自然語言命令進行交互，允許用戶請求根據自己的喜好進行職位搜尋。此外，該工具還透過通知用戶相關職缺來促進溝通，甚至提供面試安排協助。 Tarta for Companies 是更廣泛的 Tarta 生態系統的一部分，同時滿足個人求職者和企業的需求。它旨在自動化和增強求職過程，有效地為用戶提供相關機會。該工具還提供 Chrome/Edge 插件以增加便利性，並提供知識庫以提供額外支援。

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